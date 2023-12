[きびだんご株式会社]

超薄型ディスプレイで登場



きびだんご株式会社は2023年12月5日(火)22:00より、クラウドファンディングサービス「Kibidango」にて「Looking Glass Go」の国内初の正規販売に向けたプロジェクトを開始しました。









「Looking Glass Go(ルッキンググラスゴー)」はポケットサイズの空間AIディスプレイ。最新AIアルゴリズムを使って、一枚の写真を何百万もの光線としてディスプレイに投影することで、映像をホログラムのように現実世界に映し出します。

2023年12月5日(火)22:00~2024年1月30日(火)23:59までの期間、クラウドファンディングサイト「Kibidango」にて38,000円(税・送料込)より支援を受け付け中です。目標金額5,000,000円達成で国内初の正規販売が決定します。



【販売ページ】https://kibi.co/lookingglassgo



●商品特徴

写真を奥行きのある立体空間を再現した映像として表示



ChatGPTを使ったAIアシスタントとの会話も日本語と英語で楽しめる



VRやARヘッドセット、特殊なメガネなどは一切不要









●写真を奥行きのある立体空間を再現した映像として表示







●ChatGPTを使ったAIアシスタントとの会話も日本語と英語で楽しめる







●VRやARヘッドセット、特殊なメガネなどは一切不要









商品詳細







特典について



● Looking Glass Goバンドルセット







【セット内容】

・Looking Glass Go本体(ホワイトorクリア)

・バッテリーパック

・キャリーケース



● Looking Glass Go専用オプション









【30個限定】Looking Glass Goファウンダーズエディション







・Looking Glass Go最終プロトタイプ(ホワイトorクリア)

・先着順のシリアルナンバー入り

・CEOショーン・フレインの直筆サイン入り

※ 2024年2月出荷予定(通常版は6月のお届けを予定)



●商品詳細







● スペック・仕様









【Looking Glass Go 同梱品】







・Looking Glass Go本体(ホワイトorクリア)

・Looking Glass Go用USB-Cケーブル(Display Port Alternativeモード対応)



● 保証とアフターサポートについて:無条件1年間保証



※海外への発送は行っておりません。 We do not ship internationally.



お客様がLooking Glass Goを受け取った時から始まります。 私たちは常に最高の顧客サポート、体験、サービスを提供することに尽力してきました。何か必要なことがあれば、サポートチームがお手伝いいたします。



Looking Glass Goのすべてのユニットには、ユニットを受け取った瞬間から1年間の保証が付いています。ユニットが適切に動作しない場合は、チャットやメールでパーソナライズされたテクニカルサポートを提供し、問題を解決するお手伝いをします。必要に応じて、保証期間内の最初の1年間はユニットを交換いたします。



私たちは2014年以来、さまざまなディスプレイシステムに対する顧客サポートを提供してきました。Looking Glass Goについても同様に、十分なサポートができると確信しています。

※製品の仕様、デザインに関しましては一部変更になる可能性がございます。ご了承ください。



● 開発国:アメリカ

● 生産国:中国



●お届け時期について

プロジェクトが成立した場合、2024年6月を目処としたご支援順のお届けを予定しています。クラウドファンディングではプロジェクト終了後に生産個数が確定となります。そのため、期間終了時のメーカー側の生産状況によっては、お届け時期に変更や遅れが生じる場合がございます。恐れ入りますが、予めご了承ください。お届け時期に変動が生じる場合は、随時「活動報告」を通してご報告させていただきます。



限定モデル【Looking Glass Goファウンダーズエディション】をご支援された方

プロジェクトが成立した場合、2024年2月を目処としたご支援順のお届けを予定しています。クラウドファンディングではプロジェクト終了後に生産個数が確定となります。そのため、期間終了時のメーカー側の生産状況によっては、お届け時期に変更や遅れが生じる場合がございます。恐れ入りますが、予めご了承ください。お届け時期に変動が生じる場合は、随時「活動報告」を通してご報告させていただきます。



価格(税・送料込み)







・Looking Glass Go ホワイト

48時間限定:¥38,000

7日間限定:¥42,000

Kibidango特別価格:¥45,000



・Looking Glass Go ホワイト バンドルセット

48時間限定:¥45,500

Kibidango特別価格:¥49,500



・Looking Glass Go クリア

48時間限定:¥46,000

7日間限定:¥50,000

Kibidango特別価格:¥53,000



・Looking Glass Go クリア バンドルセット

48時間限定:¥53,500

Kibidango特別価格:¥57,500



・Looking Glass Go ホワイト2個セット

Kibidango特別価格:¥76,000



・Looking Glass Go クリア2個セット

Kibidango特別価格:¥92,000



・Looking Glass Goファウンダーズエディション(ホワイトorクリア)

30個限定:¥128,000



・Looking Glass Go ホワイト5個セット

Kibidango特別価格:¥190,000



・Looking Glass Go クリア5個セット

Kibidango特別価格:¥230,000



・Looking Glass Go専用バッテリーパック

支援者限定特典:¥5,000



・Looking Glass Go専用キャリーケース

支援者限定特典:¥5,000



・Looking Glass Go専用フォトフレーム

支援者限定特典:¥5,000



・Looking Glass Goオリジナルスウェットシャツ

支援者限定特典:¥11,000





Kibidango(きびだんご)について







クラウドファンディングサイト「Kibidango(きびだんご)」は、2013年にクラウドファンディングプラットフォームとしてサービスを開始しました。その後、海外のスタートアップやクリエイターの日本進出プロジェクトを運営する事業「きびだんご海外面白商品探索部(通称:きびたん)」を開始、これまでに300件以上の海外プロダクトを日本国内に紹介してきました。

最近ではさらに、日本進出に成功したプロダクトを継続して自社オンラインストア「Kibidango Store」やAmazonで販売するEC事業に加え、自社で多数のクラウドファンディングプロジェクトを運営してきた経験をベースに国内企業のクラウドファンディングを二人三脚でお手伝いする「コンサルティングサービス」なども開始し、今年度、「X68000 Z」は約3億5千万円、「ViXion01(ヴィクシオンゼロワン)」は約4億2千万円の支援金額を集めるなど、話題性の高いプロダクトを多数世に出すお手伝いを行なっています。

「Kibidango(きびだんご)」https://kibidango.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-15:16)