2Fステージに荒谷翔大(yonawo)、CCS records.、NONCHELEEE&徳利、litの出演が決定。福岡で活躍するToyamegのフォトブースやSTEREOCOFFEEなどの飲食店も出店



株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)は、2023年12月3日(日)、福岡県福岡市のエンターテイメント施設「UNITEDLAB」にて、 『BE FES!!』福岡公演を開催し、一般チケットが発売中です。2Fステージの出演者が決定し、1Fステージを含むタイムテーブルとともに、当日を盛り上げる会場内コンテンツを発表します。また2Fでは、福岡の飲食店の様々なフードが楽しめる『BE FES!! KITCHEN』や『BE FES!!』仕様のオリジナルフォトが撮れる『BE FES!! FILM』、『BE FES!!』2Fステージ出演アーティストやインフルエンサーによるフリーマーケット『BE FES!! & FRIENDS FLEA MARKET』、福岡で活躍するアーティスト〈NONCHELEEE〉氏による似顔絵イベントや〈Toyameg〉氏による描き下ろしの2Fステージ背景&フォトブースを設置など多彩なコンテンツを用意します。さらに、OKAMOTO’S、Chilli Beans.、STUTSのサインTシャツが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。







BEAMS MUSIC FESTIVAL 『BE FES!!』福岡公演では、ライブの他に会場2Fにて会場内コンテンツをご用意します。



同フロアでは2Fステージを設け、荒谷翔大(yonawo)、CCS records.、 NONCHELEEE&徳利が出演するほか、現行HIPHOPを中心に最先端のダンスミュージックを発信する福岡のパーティーコレクティブ・litクルーがDJを務め、メインステージとともに本イベントを盛り上げます。



福岡の飲食店をビームス スタッフがキュレーションし、『BE FES!!』だけのスペシャルなメニューが楽しめる『BE FES!! KITCHEN』では、「STEREO COFFEE」や「Dining Bar ASADO」などの地元飲食店が出店し、韓国発のプリント写真機で『BE FES!!』仕様のオリジナルフォトが撮れる『BE FES!! FILM』、『BE FES!!』2Fステージ出演アーティストやインフルエンサーによるフリーマーケット『BE FES!! & FRIENDS FLEA MARKET』、福岡で活躍するアーティスト〈NONCHELEEE〉氏による似顔絵イベントや〈Toyameg〉氏による描き下ろしの2Fステージ背景&フォトブースを設置するなど、福岡ならではの多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。



『BE FES!!』福岡公演の開催を記念して、X(旧:Twitter)にて本イベントについて指定ハッシュタグ付きで投稿いただいたお客様へOKAMOTO'S、Chilli Beans.、STUTSそれぞれの直筆サインが書かれた『BE FES!!』 Tシャツ各1枚を抽選でプレゼントするキャンペーンを行います。



詳しい内容や今後の更新内容については、BE FES特設サイトの福岡ページ(https://www.beams.co.jp/special/befes/2022/city/fukuoka/)およびビームス公式サイト(https://www.beams.co.jp)にて随時公開予定ですのでご確認ください。

※特設サイトは、11/10(金)に最新情報を更新予定。



<出演アーティストからの一言コメント>





●OKAMOTO’S



「『BE FES!!』 ようやくやれるのうれC」



●Chilli Beans.



「こんにちは。Chilli Beans.です。よろしくお願いします。」



●STUTS



「『BE FES!! 』とても楽しみです。よろしくお願いします!!」



●Daichi Yamamoto



「『BE FES!!』 楽しみにしてます。福岡大好きです」



<タイムテーブル>







<コンテンツ>





『BE FES!!』 KITCHEN

福岡で人気の飲食店を営むオーナー4人が集結!各店舗の看板メニューから『BE FES!!』だけのアレンジメニューとして一夜限りのスペシャルなフードを提供します。



※終了時間が変更になる場合がございます。



●STEREO COFFEE



築30年の2階建て民家をフルリノベーションして作られた店内は、1Fはコーヒースタンドでスタンディングのイートインスペース、2Fがギャラリースペースになっている。

Instagram:@stereo_coffee



福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目8−3

TEL:092-231-8854

OPEN:10:00-21:00

CLOSE DAY:水曜日



●Dining Bar ASADO



大名で10年目を迎える沖縄料理などを提供してるカジュアルなdiningbar。

Instagram:@asado1010



福岡県福岡市中央区大名1-13-14

TEL:092-791-1339

OPEN:18:00-26:00(L.O 25:00)

CLOSE DAY:月曜日



●大衆鉄板めし べべ



オリジナルの“もんじゃ”をはじめ、美味しい鉄板料理が食べられるお店です。

Instagram:@taishu_teppanmeshi_bebe



福岡市中央区白金1-3-4 井上ビル1F

TEL:092-716-2550

OPEN:18:00-26:00



●HIGE6CHO



薬院新川沿いにあるメキシコ・スペイン料理のお店です。名物“激辛チキンバー”を始め、本格派でありながら日本人に合う美味しい料理をご用意しております。

Instagram:@hige6cho



福岡市中央区薬院3-7-14 古川ビル2F

TEL:080-9143-4151

OPEN:19:00-28:00(L.O 28:00)



BE FES!! & FRIENDS FLEA MARKET

『BE FES!!』2Fステージ出演アーティストやインフルエンサーによるフリマを開催。メンズ・ウィメンズの洋服を中心に、豊富なアイテムをご用意します。



日時:2023年12月3日(日)12:00~21:00

場所:UNITEDLAB 2F



※終了時間が変更になる場合がございます。



BE FES!! FILM

韓国発のプリント写真機『LIFE 4 cut』をイベント限定で『BE FES!!』仕様のオリジナルフォトを無料で撮影いただけ、プリントのみならず、デジタル上で静止画と動画の保存も可能です。



日時:2023年12月3日(日)12:00~21:00

場所:UNITEDLAB 2F



※終了時間が変更になる場合がございます。

※お1人につき1回のみ撮影可能です。連続撮影や2回以上の撮影は不可とさせていただきます。

※グループでご来場の方は、1グループにつき1回の撮影のご協力をお願いいたします。

※先着順でのご案内になります。混雑状況によっては、撮影出来ない可能性もございます為、予めご了承ください。



BE FES!! × 〈NONCHELEEE〉 NIGAOE SPACE

福岡を拠点に活躍する〈NONCHELEEE〉氏による似顔絵イベントを開催します。



日時:2023年12月3日(日)12:00~15:00

場所:UNITEDLAB 2F



※終了時間が変更になる場合がございます。

※先着順でのご案内になります。混雑状況によっては、ご案内出来ない可能性もございます為、予めご了承ください。



<プレゼントキャンペーン概要>





『BE FES!!』開催を記念し、出演者の直筆サイン入りTシャツを各1名様に抽選でプレゼント!



●概要

出演アーティストへの応援メッセージや聴きたい曲など『BE FES!!』関連の写真やコメントをX(旧:Twitter)へ投稿してくださった方に、抽選でOKAMOTO'S、Chilli Beans.、STUTSの直筆サインTシャツを各1名様にプレゼントいたします。 お好きなアーティストへのご応募をお待ちしております。



●応募期間

抽選エントリー期間:2023年11月8日(水)~2023年12月2日(土) 23:59まで



●応募方法

【X(旧:Twitter)にて】

・応募期間内に本文にタグを付けて、『BE FES!!』やアーティストへの思いや応援コメント、聴きたい曲など記入し投稿。



ハッシュタグ付け:

#BEFES

#BEFES_アーティスト名(※)

#PR



(※)アーティスト名は、ご希望(お好きな)アーティスト名を入力ください。

例 「#befes_okamotos」「#befes_chillibeans」「#befes_stuts」



●注意事項

・Tシャツのサイズは、全てLサイズです。

・内容に不備があった場合、エントリーを無効とさせていただく場合がございます。

・公開アカウントのみエントリー対象となります。

・エントリーはお一人様複数エントリー可能です。ただし1投稿につき1エントリーとさせていただきます。

・Xにてまったく同じ、またはほとんど同じ内容やリンクの投稿は無効とさせていただきます。また、Xでは複数のアカウントで応募された場合、当選資格を失う可能性がございます。

・エントリーの際は、投稿内容等が、著作権等の知的財産権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権その他の第三者の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、公序良俗に反する行為、法令に違反する行為又はそれらのおそれのある行為は禁止です。投稿内容等により第三者との間でトラブル、紛争等が生じた場合は、当社は一切の責任を負わないものとします。

・投稿の内容は、当社にてご紹介(当社公式アカウント等)させていただく場合がございますので、ご了承のうえ、キャンペーンにご参加ください。

・未成年の方が応募される場合は、保護者の方の同意が必要となります。未成年の方が応募された場合は、同意事項のすべてに保護者が同意したものとみなします。

・公演中のアーティスト写真の撮影はお控えください。



●当選通知に関して

・2023年12月8日(金)10:00~23:59に当選者のみに、BEAMS公式アカウントよりDMにて連絡させていただきます。落選者へは通知されない旨、予めご了承ください。

・申し込み状況や抽選結果のお問い合わせには応じることができかねます。予めご了承ください。

・当選のご連絡から5日以内にご返答いただけない場合は、当選を辞退されたものとさせていただきます。

・当選された方への賞品は、DMにてご連絡いただきました住所へ発送いたします。賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。発送は、12月下旬頃を予定しています。またご提供いただいた個人情報は商品発送のためのみに利用致します。



●本キャンペーンに関するお問い合せ

お問合せ先:0120-011-301(BEAMSカスタマーサービスデスク)

受付時間:午前11時~午後6時(土日祝、年末年始を除く)

※お問い合わせへのご返答にお時間を頂戴する場合もございます。予めご了承ください。





<開催概要>





タイトル:BEAMS MUSIC FESTIVAL 『BE FES!!』



特設サイト(福岡ページ):https://www.beams.co.jp/special/befes/2022/city/fukuoka/

ビームス公式サイト ニュースページ:https://www.beams.co.jp/news/3674/



開催日 / 開催場所 / 開催時間

2023年12月3日(日)

UNITEDLAB



【Venue】open 12:00

【Live area】1F:open 15:00 / start 16:30 2F:open/start 12:00



<会場情報>





「UNITEDLAB」

住所:福岡市中央区大名 1-3-36(GoogleMap)

地下鉄空港線 天神駅 徒歩約7分

西鉄大牟田線 福岡天神駅 徒歩約11分

地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩約9分



Instagram:https://www.instagram.com/unitedlab_/

X(旧Twitter):https://twitter.com/unitedlab_/



<チケット情報>





●料金:

一般【前売り】6,500円(税込)【当日券】7,500円(税込)

学割【前売り】3,900円(税込)

※学割当日券なし

※各ドリンク代別



●チケット販売

【一般チケット】2023年10月7日(土)12:00~



●販売サイト

ローソンチケット

https://l-tike.com/befes-fukuoka



LivePocket

http://t.livepocket.jp/e/befes-fukuoka



<チケット注意事項>

●学割チケットに関しまして。

※対象は小学生,中学生,高校生,大学生,専門学生対象

※入場時に学生証などの提示が必要です。

※未就学児童無料(保護者同伴に限る)

●チケット購入者のみ個人情報の取得あり

●オールスタンディング

●整理番号順での入場となります。



<出演アーティスト詳細>





●OKAMOTO’S



Vocal. オカモトショウ

Guitar. オカモトコウキ

Bass. ハマ・オカモト

Drums. オカモトレイジ



東京都出身、4人組ロックバンド。

2010年、日本人男子最年少の若さでアメリカの音楽フェス『SxSW2010』に出演、海外での活動も積極的に行う。

2019年に10周年イヤーを迎え、6月には自身初の日本武道館ワンマン公演を成功させる。

2022年7月には、『90'S TOKYO BOYS IN HALL SPECIAL~アフタースクール~』と題し、ホール公演としては最大動員数となるNHKホール公演を開催。

2023年5月24日には、アニメ『Dr.STONE』エンディングテーマ曲『Where Do We Go?』をリリース。11月10日(金)から 『出張!オカモトーク Acoustic/Talk Tour 2023-2024』開催。

また、関ジャニ∞や菅田将暉、DISH//など様々なアーティストのプロデュースや楽曲提供、映画やドラマの劇伴制作、個々のプロデュースワークや、DJ活動なども行っている。その活動の勢いは止まることを知らない。



Label : Sony Music Labels



●Chilli Beans.



主に洋楽POPSにルーツを持ち、2019年に結成された3ピースバンド。

中毒性のある歌詞やサウンドで注目を浴び、2021年には『lemonade』がSpotify『バイラルトップ50(日本)』でデイリー1位、2023年2月には『rose feat. Vaundy』がBillboard JAPAN 『Heatseekers Songs』で2度の1位を記録するなど、SNSを中心として幅広い世代の認知度が急上昇中!

抜群のソングライティングセンスと巧みなコーラスワーク、さらにライブで一体となって楽しめるパフォーマンスを武器に活動中。



●STUTS



1989年生まれのプロデューサー・トラックメーカー。

自身の作品制作やライブと並行して、数多くのプロデュース、コラボレーションやTV・CMへの楽曲提供など活躍の場を広げている。

2021年4月にはTVドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』主題歌『Presence』を発表。同年10月にSTUDIO COASTワンマンライブを成功させた。

2022年10月に3rd アルバム『Orbit』、12月にはMirage Collective名義でのアルバム『Mirage』をリリースした。6月に初となる日本武道館公演を成功させた。



●Daichi Yamamoto



京都生まれのMC。日本人の父とジャマイカ人の母を持つ。

2012年からロンドン芸術大学にてインタラクティブ・アートを学び、帰国後はJazzy Sportに所属。

2020年1月には、Spotifyが選ぶ、今年飛躍が期待される注目の新進気鋭・国内アーティスト10組『Early Noise 2020』に選出された。

2022年もシングル3曲、複数の客演曲を発表し、東京/京都のワンマン・ツアーを成功させるなど、国内外で精力的に活動する。



●荒谷翔大(yonawo)



yonawoのボーカル。作詞・作曲を担当。

yonawoは、2019年11月にAtlantic Japanよりメジャーデビューし、これまでに3枚のアルバムをリリース。

『FUJI ROCK FESTIVAL』、『SUMMER SONIC』、『RISING SUN』、『SWEET LOVE SHOWER』、『WILD BUNCH』、『朝霧JAM』をはじめ、全国各地のフェスに多数出演。

2023年3月18日(土)にデビュー3周年を記念し開催された日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブ『YONAWO YAON』は即完売。

また、ストリートブランドのルックにも起用されるなど多方面で活躍。

辞書にない言葉を紡ぐ歌詞とネオソウルな音楽性を武器に、 日本の音楽をアップデートしていく。



●CCS records.



音楽・アパレル・アート・グラフィック・映像・ヘアメイクなど多岐に渡るジャンルをフォローするコレクティブ。発表されるクリエイティブは全てクルー内で完結され、多方面に活動を行っている。



●NONCHELEEE



b. 1986, Fukuoka

Illustrator

Lives and works in Fukuoka



Co-runs ON AIR, 心SHOP

くれなずむハマでサンオイルの香りと夕陽がトロリ

と溶けた時に生まれたのがNONCHELEEE

今ここに集まってくれているすべてのルーボィ&レイディースビゴップユアセルフ

マジで 無駄なもんなんてひとつもないからじっくりあッたまってっってってっててっつって



●徳利



福岡県出身。2011年に徳利活動を開始。2012年に発表した自虐的な思い出ツイートを音読した徳利からの手紙が話題を呼び、インターネットを中心に局地的な支持を集め始める。2017年フリーEP 『FDH』を発表。2018年に拠点を福岡から東京に移す。2020年3月に1st Album『REVOLUTION』を、2022年1月に2nd Album『EVOLUTION』をリリースした。都内だけでなく全国のライブイベント、フェスに出演。またライブだけにとどまらず雑誌の連載、CM出演等多方面に活躍中。



●lit



SHOTA-LOW、LITTLE、NOSK、RYUTARO、YOSUKE、suisui、58、KAORIによる“現行HIPHOPを中心に最先端のダンスミュージックの発信・展開”をコンセプトに掲げる福岡拠点のパーティー・コレクティヴ。

福岡親不孝にある老舗ナイトクラブ/ライブハウス・KIETH FLACKをホームとして精力的に活動し、PUNPEE、BIM、Tohji、KEIJU、STUTS、tofubeats、kZm、Daichi Yamamoto、どんぐりず、KM、okadadaや素晴らしいローカルのアーティストと共に一貫したフレッシュかつグッドバイブスに溢れるパーティーを作り上げている。

2023年4月にDRUM LOGOS / MAGIC SQUARE BUILDINGにて開催した2周年パーティーでは計2,000人以上のパーティーピープルを熱狂の渦に巻き込んだ。

その他にも「ベイサイドプレイス博多」でのlit 『BAYSIDE FREE RAVE』や「BEARD」での『ROOFTOP PARTY』、幾多のアーティストのアフターパーティーなど、様々な形態でパーティーを敢行。

また、SoundCloudにて展開する不定期のDJ MIX配信では、福岡を中心に九州のDJのサポートも行っている。



<コンテンツ:アーティスト詳細>





Toyameg(トーヤメグ)



福岡市在住アーティスト。

国内外で年に数回個展で自身の絵を発表する傍ら、

ミュージシャンやアパレルブランド等にイラストを提供している。



<『BE FES!! 』注意事項>





●客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

●チケットをお持ちの方ご本人で、車椅子スペースのご利用を希望される方は、お近くのスタッフへお申し付けください。

●公演日当日は、会場内のコインロッカーは数に限りがありますので予めご了承ください。

●その他、会場内では係員の指示に必ず従っていただくようお願い致します。 指示を守って頂けない場合は、ご退場をお願いする場合もございます。 安全で快適な会場運営にはお客さま皆様のご協力が必要になります。 何卒、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。



企画協力:lit / ソニー・ミュージックエンタテインメント

制作協力:lit

問合せ先:info@lit2021.jp



