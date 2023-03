[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~『MSIストア春の新生活応援キャンペーン』開催中~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、薄さ21.7mm・軽さ1.86kgで気軽に持ち運べるゲーミングノートPCとして日本国内で大人気の『GF63 Thin』シリーズより、マルチタスクに強いCPU「Core(TM) i7-11800H」とミドルスペックGPU「GeForce RTX(TM) 30 シリーズ Laptop GPU」を搭載し、これからPCゲームを始めたいというビギナーゲーマーに最適な性能・機能・コストパフォーマンスを実現した「GF63-11UD-1258JP」と「GF63-11UC-1901JP」をMSI公式オンラインショップ(以下、MSIストア)限定で2023年3月16日(水)より発売いたします。





また、マグネシウム合金筐体を採用し、薄さ19mm・軽さ1.7kgの本体に「GeForce RTX™ 40 シリーズ Laptop GPU」と「スーパー滑らか表示ディスプレイ」搭載した14インチゲーミングノートPC「Stealth 14 Studio A13V」シリーズと、プロフェッショナル向けGPUを搭載したモバイルワークステーション「CreatorPro M16 A12U」シリーズのMSIストア限定モデルも同時発売いたします。

さらに、MSIストアでは2023年3月30日(木)まで『MSIストア春の新生活応援キャンペーン』として、最大70,000円OFFのノートPCセールや、2023年2月発売の最新モデルを購入するとWi-Fiルーターなどのプレゼントが付いてくるお得なキャンペーンなども実施しております。



【GF63 Thin 11Uシリーズの主な特徴】

●ビギナーゲーマー向けに最適な高コストパフォーマンスモデル

CPUには8コア16スレッドタイプの「Core™ i7-11800H」を搭載しゲーム用途からプライベートまで幅広い用途で高速・快適動作できるCPUパフォーマンスを確保。GPUに「GeForce RTX™ 30 シリーズ Laptop GPU」を搭載することで国内向けオンラインゲームだけでなく人気のFPSゲームやバトルロイヤルゲームもフルHD解像度で楽しむことができます。さらに、動画・画像編集ソフトを使用する際にGPUパワーを活用してレンダリング速度を高速化することが可能となり、クリエイティブ用途でも活躍が期待できます。



液晶パネルには1秒間に144回映像表示を更新することで滑らかでスムーズな映像表示を実現する144Hzゲーミング液晶パネルを搭載。バトルロイヤルやFPSをプレイするゲーマーに有利なゲーミング環境を提供します。



薄さ21.7mm・軽さ1.86kgの本体はバックパックへ簡単に収納することができ、外出先へ気軽に持ち運ぶことができます。







・GF63-11UD-1258JP販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000472/

・GF63-11UC-1901JP販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000471/



【Stealth-14Studio-A13VG-1101JPの主な特徴】

●GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU搭載で薄さ19mm・軽さ1.7kgを実現

「Stealth 14 Studio A13V」は、薄さ19mm・軽さ1.7kgの14インチタイプの本体に「GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU」を搭載した薄型・軽量・ハイエンドゲーミングノートPCです。



薄型・軽量デザインの本体を実現するべく、筐体の材質にマグネシウム合金を採用し優れた軽さと強度を両立。加えて、高性能なCPUとGPUの性能を最大限発揮できるよう高性能放熱板とヒートパイプを組み合わせた薄型強冷クーラー「Vapor Chamber Cooler 」をMSIゲーミングノートPCとして初採用いたしました。



「Core™ i7-13700H」と「GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU」の組み合わせは、あらゆるPCゲームを高画質・高フレームレートで快適にプレイできるゲーミング性能を提供します。さらに、一般的なディスプレイよりも6倍高速駆動で驚くほど滑らかな映像表示を提供する「スーパー滑らか表示ディスプレイ(240Hz)」を搭載し、FPSゲームやバトルロイヤルゲームでプロeスポーツゲーマーが使用するレベルのディスプレイ性能を発揮します。



MSIストア限定モデルの「Stealth-14Studio-A13VG-1101JP」は、標準構成でメモリ64GB(32GB ×2)・SSD 2TBを搭載したフルスペックモデルとなっております。







・Stealth-14Studio-A13VG-1101JP販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000470/



【CreatorPro-M16-A12UIS-1701JPの主な特徴】

●プロフェッショナル向けグラフィックス機能を搭載したモバイルワークステーション

「CreatorPro-M16-A12UIS-1701JP」は、3D CADや3Dモデリングなど3Dグラフィックを用いたクリエイティブソフトの高速動作と安定動作を両立するプロフェッショナル向けグラフィックス機能「NVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU」を搭載したモバイルワークステーションです。



『CreatorPro』シリーズは数多くのCADソフトや3Dグラフィックソフトなどソフトウェアメーカーから認証を取得しており、プロフェッショナル向けクリエイティブソフトに対して最適なパフォーマンスと安定動作を提供します。



本体にはBIOSパスワードロックやストレージの暗号化機能を使用する際に必須となるハードウェアTPM2.0を内蔵。ハッキングやデータ漏洩など万が一のリスクに対するセキュリティ機能を搭載し、安心して持ち運ぶことが可能。また、パスワード入力不要で簡単・安全にWindowsへログインできるWindows Hello対応指紋認証リーダーを搭載。マスク着用時でもワンタッチで素早くログインできます。







・CreatorPro-M16-A12UIS-1701JP販売ページ:https://jp.msi.com/Content-Creation/CreatorPro-M16-A12UX





【『MSIストア春の新生活応援キャンペーン』概要】

『MSIストア春の新生活応援キャンペーン』では、最新モデルを含む対象ノートPCが通常販売価格より最大70,000円OFFになるセールに加え、対象ノートPCをご購入いただいた方に先着順でTP-Link製Wi-Fiルーターなどをプレゼントいたします。さらに、ショッピングクレジットによる分割払いにて合計30,000円(税込)以上の商品をご購入で、最大60回払いまでの分割金利・手数料が無料になる「分割払い手数料無料キャンペーン」も同時開催中です。



■キャンペーン期間

~2023年3月30日(木)

■キャンペーン特設ページ

https://jpstore.msi.com/2023springcampaign.html



【対象ノートPCが最大70,000円OFF!お得なセール実施!】

春の新生活応援キャンペーン期間中、2022年発売のノートPCを通常販売価格(税込)より最大70,000円OFFにて販売します。スペックなどの詳細は、各販売ページにてご確認ください。



●対象商品※2、※3

製品型番:Raider-GE77HX-12UHS-095JP

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000398

通常販売価格:499,800円 ⇒ セール価格:429,800円(70,000円OFF)

製品型番:Vector-GP66-12UGSO-678JP

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000415

通常販売価格:349,800円 ⇒ セール価格:309,800円(40,000円OFF)

製品型番:Prestige-16-A12UD-098JP

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000410

通常販売価格:299,800円 ⇒ セール価格:259,800円(40,000円OFF)

製品型番:Summit-E13FlipEvo-A12MT-058JP

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000368

通常販売価格:219,800円 ⇒ セール価格:199,800円(20,000円OFF)

製品型番:Prestige-14-A12UC-225JP

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000366

通常販売価格:229,800円 ⇒ セール価格:219,800円(10,000円OFF)



など他多数。

対象商品詳細はセール特設ページからご確認下さい。



■セール特設ページ

https://jpstore.msi.com/shopbrand/ct306



【先着順!対象ノートPCのご購入でTP-Link製Wi-Fiルーターなどをプレゼント!】

期間中、対象のノートPCをご購入の方に、先着60台限定でTP-Link製Wi-Fiルーターなどをプレゼントいたします。※1



●プレゼント品と対象商品※3、※4、※5

●プレゼント品

・TP-Link製Archer AX55 AX3000デュアルバンド ギガビット Wi-Fi 6 ルーター

・TP-Link製Archer AX23 AX1800デュアルバンド Wi-Fi 6 ルーター

・TP-Link製TL-WR902AC AC750 ワイヤレス トラベルルーター

●対象商品※3

対象商品詳細はキャンペーン特設ページをご確認下さい。



【最大60回払いまでOK!分割払い手数料無料キャンペーン】

期間中、ショッピングクレジットによる分割払いにて合計30,000円(税込)以上の商品をご購入いただくと、最大60回払いまでの分割金利・手数料が無料となります。※6

●対象商品※3

ノートPC全機種

■分割払い手数料無料キャンペーン特設ページ

https://jpstore.msi.com/html/page20.html



※1:キャンペーン期間中でも対象商品やプレゼントの在庫が無くなった場合は終了となります。

※2:価格は全て税込。商品は一例です。

※3:アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)など一部対象外となる製品がございます。

※4:プレゼント品は後日発送(4月ごろ予定)となります。なお、配送日・時間指定などは出来かねますので予めご了承下さい。

※5:TP-Link製Wi-Fiルーターの詳しい仕様・使用方法はティーピーリンクジャパン株式会社(https://www.TP-Link.com/jp/)までお問い合わせください。

※6:20歳以上の個人のお客様が対象です。



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

