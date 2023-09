[株式会社ストライプインターナショナル]

~10月20日(金)、21日(土)に「メゾン プルミエール」にて開催~



株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:川部将士)が展開するライフスタイル雑貨ブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」は、ブランド誕生10周年を記念したアニバーサリーイベント「Maison de FLEUR 10eme anniversaire -Maison de FLEUR PASSAGE-」を10月20日(金)、21日(土)に開催いたします。









Maison de FLEURは、ギフトショップとして2013年にスタートし、今秋ブランド誕生10周年を迎えました。日頃ご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込め、限定アイテムの販売やイベントの実施など様々な企画を実施しております。



今回は、5年ぶりにリアルイベントを恵比寿の「メゾン プルミエール」にて開催いたします。“Maison de FLEUR PASSAGE”をコンセプトに、会場に足を踏み入れるとパリのパサージュに訪れたかのようなMaison de FLEURの世界観あふれる魅力的なショップが並びます。



当日は、「メゾン プルミエール」とのコラボメニューを提供するカフェやアクセサリーブランド「Candy Meow」とのPOP UP SHOP、10周年限定ベアぬいぐるみの販売、リングモチーフをプレゼントする特別企画など特別な1日にふさわしいコンテンツをご用意しております。あわせて、今年2月にMaison de FLEURの限定店舗にて展開し、即完売となったkoe donutsとのコラボクッキー缶も限定販売いたします。

本イベントはチケット制となり、9月9日(土)10時よりLivePocketにて販売いたします。この機会にブランドの世界観をぜひご体感ください。



また、イベントに先駆け9月15日(金)より、全国のMaison de FLEUR各店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて10周年限定アイテムを販売いたします。ブランド人気のアニマルシリーズや、アニバーサリー感を演出したケーキやブーケをモチーフとしたアイテムなど盛りだくさんのラインアップでご用意しております。

限定商品の販売にあわせ、周年限定のギフトボックスとショッピングバッグも展開いたしますので、ご自身のご褒美や大切な方へのギフト時にぜひご活用ください。

さらに期間中、税込11,000円以上のお買い上げで「ミニトートバッグ」をプレゼント。Maison de FLEURらしいピンクとブラックからお選びいただけます。数量限定となりますので、お早めに各ショップへ足をお運び下さい。



豊富なコンテンツでお届けする、Maison de FLEUR 10周年をぜひお楽しみください。





■イベント概要

名称:Maison de FLEUR 10eme anniversaire -Maison de FLEUR PASSAGE-

開催日時:10月20日(金)12:00~20:00/10月21日(土)11:00~18:00

※各日最終入場は閉場時間の1時間前まで

開催場所:メゾン プルミエール(東京都目黒区 中目黒1-1-29)

内容:メゾン プルミエールとのコラボカフェ、Candy MeowのPOP UP SHOP、フラワーショップ、

koe dountsコラボクッキー缶の販売、フォトスタジオ、10周年限定アイテムの販売、プレゼント企画など

ドレスコード:Maison de FLEURのアイテムを身に着けてご来場ください。





10周年限定ベアぬいぐるみ

¥10,000(税込)





koe donuts コラボクッキー缶

¥2,500(税込)







プレゼント企画「リングモチーフ」





「Candy Meow」POP UP SHOP





■チケット販売概要

発売日時:9月9日(土)10:00

販売サイト:LivePocket ( https://t.livepocket.jp/e/dos_v )

価格:¥1,000(税込)

・お一人様2枚までご購入いただけます

・安全を考慮し30分ごとの日時指定チケットとなっております。

・ご購入後の変更・キャンセルはお受けできません。

・チケット1枚につき1名様の入場となります。

・なくなり次第終了となります。





■10周年限定アイテム ※商品の価格は全て税込です

販売日時:9月15日(金) ※ECサイトは前日14日(木)20:00

販売場所:全国のMaison de FLEUR各店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」( https://stripe-club.com/cts1/maisondefleur/2023mdf_10emeanniversaire.html )、ZOZOTOWN



《アニマルシリーズ》

10周年をお祝いして、それぞれの耳にお花をつけておめかししているのがポイントです。







・ベアラビットポーチ(¥4,800)

・ベアラビットプリントラウンドポーチ(¥4,200)

・ベア/ラビットチャーム(¥3,199)

・ベア/ラビット巾着(¥3,950)

・ベア/ラビットコインケース(3,950)

・ベア/ラビットヘアピン(¥2,700)





《ケーキモチーフシリーズ》

特別感たっぷりなケーキモチーフのバッグとポーチを作りました。いちごやリボンのデコレーションもこだわりポイント。







・10eme anniversaire Bag(¥22,000)

・いちごトライアングルポーチ(¥4,950)

・ローズトライアングルポーチ(¥4,950)

・さくらんぼトライアングルポーチ(¥4,950)

・パールリボントライアングルポーチ(¥4,950)



《ブーケモチーフシリーズ》

パールのショルダー付のブーケ型バッグ。



・ブーケショルダーバッグ(¥8,800)



《アニバーサリーボックス》

Maison de FLEURのお家をイメージしたハウス型ボックスに限定アイテムを詰め込みました!



・アニバーサリーボックス(¥10,000)

【トートバッグ、ポーチ、リボンバレッタ、ぬいぐるみチャーム2種、ハンカチ、チャームの7点入り】





■Maison de FLEUR Petite Robe 10周年限定アイテム

Maison de FLEURのアパレルライン「Maison de FLEUR Petite Robe」からも、10周年を記念した特別なアイテムが登場します。すべてのアイテムにブランドアイコンの“リボン”のディティールを取り入れた、華やかで上品なコレクションです。

販売日時:9月21日(木)20:00 ※店舗は22日(金)

販売場所:自社ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWN、Maison de FLEUR一部店舗





フラワーリボンロングワンピース

カラー:Pink/Sax

価格:¥16,500

雑貨でも使用しているフラワー×リボンのオリジナル柄をプリントしたシフォン生地のふんわり優しいワンピース。





リボン襟付きレースワンピース

カラー:DarkPink/Black

価格:¥15,400

暑さの残る秋口でも着やすい、総レースの上品な襟付きワンピース。





ふくれジャガードリボンキャミワンピース

カラー:DarkPink/Black

価格 :¥14,300

高級感のある立体花柄ジャカード生地を使用した、大人かわいいキャミワンピース。





■ノベルティフェア概要

10周年を記念して、9月15日(金)より全国のMaison de FLEURおよび「STRIPE CLUB」にて税込¥11,000以上お買い上げで“ミニトートバッグ”をプレゼントいたします。

カラーはピンクとブラックからお選びいただけます。

※数量限定のため、無くなり次第終了

※「STRIPE CLUB」は9月14日(木)20時より配布開始





