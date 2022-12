[株式会社SNK]

株式会社SNK(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長CEO:松原 健二)は、2022年12月17日(土)、18日(日)に『THE KING OF FIGHTERS XV(KOF XV)』の公式オンライン大会「SNK REGIONAL BOUTS 東アジア大会」を開催することをお知らせいたします。







SNK REGIONAL BOUTS 東アジア大会

「SNK REGIONAL BOUTS」は、株式会社SNKが主催する『KOF XV』の公式eスポーツ大会です。北米、南米、ブラジル、欧州、中東、東アジア、東南アジアの7エリアでオンライン大会を開催し、地域チャンピオンを決定します。最終戦となる東アジア大会は12月17日(土)に予選大会、18日(日)に上位8名による決勝大会をおこないます。大会エントリーは、12月17日(土)14時まで。ぜひご参加ください。



<大会公式サイト>

http://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/srb/



<東アジア大会エントリー>

■エントリー締切

2022年12月17日(土)14時

■エントリーページ

https://www.start.gg/tournament/kof-xv-snk-regional-bouts-east-asia/details



<東アジア大会概要>

■大会名称

SNK REGIONAL BOUTS 東アジア大会

■対象種目

THE KING OF FIGHTERS XV

■開催日

2022年12月17日(土)16時~:予選大会

2022年12月18日(日)19時~:決勝大会(トップ8)

■対象プラットフォーム

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4

■対象地域

日本、韓国、台湾、香港、マカオ

■賞金

各大会の参加人数に応じて、賞金額と授与人数が変動します。またeスポーツクラウドファンディングサイト「Matcherino」を通じて賞金のクラウドファンディングも実施します。





※参加人数はエントリー数ではなく、実際に試合をおこなった人数をカウントします。



<東アジア大会ライブ配信>

■日本語配信(実況解説:BON @bon_kof /雪之丞 @yukinojoooo )

YouTube

・12月17日(土) https://youtu.be/5_DlWq9f-cM

・12月18日(日) https://youtu.be/3isWhhHvuWM

Twitch

・12月17日(土)/18日(日) https://www.twitch.tv/snkofficial_jp

■英語配信

YouTube

・12月17日(土) https://youtu.be/GpSI3GSoUNI

・12月18日(日) https://youtu.be/pe1W3q-U-nE

Twitch

・12月17日(土)/18日(日) https://www.twitch.tv/snkofficial









>KOF XV公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.



