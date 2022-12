[株式会社バロックジャパンリミテッド]

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するアニメとファッションの融合ブランド「R4G(アールフォージー)」は、人気キャラクター『いたずらぐまのグル~ミ~』とのコラボアイテムの発売を決定致しました。









『いたずらぐまのグル~ミ~)』(以下:グルーミー)は、森チャック氏によるクマのキャラクターです。

2000年に誕生し、今年で22周年を迎えるなど国内外問わず根強い人気を誇る「グルーミー」と「R4G」のコラボレーションが決定致しました。



第1弾となる商品は、グルーミーとピティーくんが前面にデザインされたビッグプリントTシャツや、ワッペンなどが散りばめられたMA-1、履き心地のいいスウェットパンツなどをラインナップ致しました。



更に今回はファッションリーダーとして活躍するインフルエンサーも多く在籍する、美容ファッションの学校"BLEA学園"とタッグを組み、モデル・ヘアメイク・コーディネートなどを各学科の生徒が担当。R4Gがデザイン・プロデュースを行ったアパレルを中心に、生徒の皆さんと共に創り上げたビジュアルも是非ご覧ください。











受注は11月25日(金)12:00にSHEL’TTER WEBSTOREにて開始。

その後第2弾、第3弾と順次ラインナップを展開予定となっております。

※スケジュールは変更になる場合が御座います。予めご了承ください



詳しくはR4G公式SNSにて随時公開していきますので、是非チェックお願い致します。



販売先URL:https://www.ec-store.net/sws/r/rSR4G/

ご予約受付期間:2022年11月25日(金)12:00~2022年12月25日(日)23:59

受注期間は約1か月間となっております。お買い逃がしが多くありますので早めのご予約を頂きますよう宜しくお願い致します。







商品展開













GLOOMY Tシャツ Type1

COLOR:PINK,BLACK

SIZE:M,L,XL

¥6,050(tax in)





GLOOMY ロンTシャツ Type1

COLOR:BLACK

SIZE:M,L,XL

¥6,930(tax in)





GLOOMY スウェットパンツ

COLOR:BLACK

SIZE:M,L,XL

¥8,800 (tax in)







GLOOMY MA-1

COLOR:BLACK

SIZE:M,L,XL

¥19,800(tax in)





※画像はサンプルとなります。生地の見た目、細部のデザインが若干変更となる場合がございます。





「いたずらぐまのグル~ミ~」世界観▼



ピティーくんは幼いころに大切にしていたクマの縫いぐるみを捨てられ、それにそっくりな仔グマと出会い、連れて帰る。成長するにつれて野生のクマの本能が目を覚まし度々襲われるが、ピティーくんは誰になんと言われようと、一度育てると決めたグルーミーを絶対に見捨てない。そもそも動物が考えていることはあくまで人間の推測でしかなく、暴れても自分の元から離れないグルーミーをピティーくんは信じて大切に育てる。たとえ報われなかったとしても…

世の中に存在する“クマ”をモチーフにしたキャラクターはかわいいものがほとんど。グルーミーは、見た目はピンクでかわいいが、実際、クマは本能により凶暴であるということをシニカルかつユーモラスに表現したキャラクター。

そんなグルーミーに毎回やられながらも、いつも一緒にいる飼い主のピティーくんの健気な愛情も考えさせられることが多い。ポップでコミカルな世界観の中にも森チャック氏のメッセージがたくさんつまっている。

グルーミー公式サイト: https://gloomy-official.com/



(C)MORI CHACK





【WHAT IS R4G ?】

「R4G」とは「Respect for Geeks」、オタク(Geeks)への尊敬という意味がこめられています。

世の中のGeeksが好きな物を纏い、常に近くにいられる喜びを感じてもらいたい。

コアファンはもちろんのこと、トレンドに敏感なファッショニスタや日本の文化を愛する海外のお客様をターゲットとし、「アニメ」、「ゲーム」、「エンターテイメント」など、それぞれのGeeks達に好きを届けたいという思いで溢れているブランドです。

「Geeks」と「Fashion」をつなぐ新たな架け橋となることがR4Gの使命です。



HP:r4g.jp

Twitter:@official_r4g

Instagram:official_r4g



【撮影協力】

・BLEA学園グループ

https://blea.jp/

モデル・ヘアメイク・スタイリング





会社概要

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド( 東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

( 企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-21:16)