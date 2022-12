[ookami]

アシックス・ベンチャーズ株式会社主催イベントに株式会社ookami代表が登壇



地元スポーツへのテクノロジー支援を行っている、株式会社ookami(本社:東京都世田谷区 代表:尾形太陽、以下 ookami)の代表、尾形太陽が12月18日に開催される「フットボールビジネスサミット powered by ASICS Ventures」に登壇いたします。

当日はスポーツビジネス界のトップランナーにご登壇いただき、3つのセッションをお届け予定です。

盛り上がりを見せるサッカー界にさらに火をつけるようなセッションをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。



カンファレンス参加ページ:https://bit.ly/3FSRoql







カンファレンス趣旨



世界中でプレーされているサッカーは日進月歩で進化していますが、テクノロジーは強化や広報の観点からも欠かせないものとなりつつあります。

本イベントでは、特にスタートアップ領域や研究領域からサッカーに取り組む当事者にご登壇いただき、テクノロジーがサッカー界に与える影響の大きさや、より良い活用方法についてディスカッションを行います。

世界中がサッカーで盛り上がる今、サッカー/スポーツに興味のあるビジネスパーソンやスタートアップ、実際にチームを運営しているスタッフ・選手の方々のご参加をお待ちしております。









カンファレンス概要



・カンファレンス名称:フットボールビジネスサミット powered by ASICS Ventures

・開催日時:2022年12月18日(日)19:00~21:00

・開催方法:CIC Tokyo(東京都港区1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階)

およびオンライン(Zoom配信)

・参加費:無料

・定員:会場参加 50名(先着順)

オンライン 300名



参加お申込みは→https://bit.ly/3FSRoql





3つのセッション



・1st Session:スポーツビジネス観点から日本サッカーを考える





・テーマ:スポーツビジネス観点から日本サッカーを考える

・時間 :12月18日(日)19:05~19:50(45分間)

・登壇者:

宮田誠 氏(株式会社ユーフォリア 代表取締役Co-CEO)

尾形太陽 氏(株式会社ookami 代表取締役社長)

松永マルセロハルオ氏(株式dreamstock 代表取締役社長)

川崎将輝(アシックス・ベンチャーズ株式会社)※モデレーター

・概要 :

スポーツ界においてはテクノロジーの活用が競技力向上やコミュニケーション強化に寄与する事例も多く、現在ではトップレベルのチームのみならず、地域クラブや部活動でもその活用が徐々に広がりつつあります。

本セッションではその中でも特に「サッカー」に着目し、テクノロジーがいかに現場で活用されているか、それがチームにどのような効果をもたらしているか、具体例を交えながらディスカッションを行います。



・Halftime Session:サッカー用具進化の軌跡



・テーマ:サッカー用具進化の軌跡

・時間 :19:55~20:05(10分間)

・登壇者:

金田淳志 氏(アシックスジャパン株式会社)

川崎将輝 氏(アシックス・ベンチャーズ株式会社)※モデレーター

・概要 :

日本サッカーが世界の舞台に初めて立った1998年から2022年まで日本サッカーのレベルは目覚ましい進化を遂げました。その中で、ASICSのユニフォームやシューズはどのような進化を見せたのか、ASICSの商品企画担当が解説します。



・2nd Session:テクノロジーやデータ活用を通じたチームの強化





・テーマ:テクノロジーやデータ活用を通じたチームの強化

・時間 :20:05~20:50(45分間)

・登壇者:

スコットアトム 氏(筑波大学蹴球部OB/筑波大学大学院生/未踏事業2022年度採択「トラッキング技術を用いたサッカー試合映像の検索・分析システム」)

内田郁真 氏(同上)

前山幹氏(株式会社ユーフォリア)※モデレーター

・概要 :

サッカー日本代表を多数輩出した筑波大学蹴球部OBであり、データ分析のプロフェッショナルであるスコットアトム氏、内田郁真氏をお招きし、先進的なテクノロジー活用の事例を交えながら、日本におけるサッカー強化のためのヒントを探ります。



参加お申込みは→https://bit.ly/3FSRoql

※セッション内容、登壇者は変更になる場合ございます。





Player!とは



「この世界に、スポーツダイバーシティを。」



Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。

Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。

自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。この世界に、スポーツダイバーシティを。

→Player! 公式サイト:https://bit.ly/3g8lSH5

→Player! iPhone版:https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395









ookamiという会社



株式会社ookamiは、「人」と「情報技術」の調和によって、スポーツの新しい価値を創造する、スタートアップ企業です。



▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表:尾形 太陽

▶︎事業内容:スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎沿革:

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 「Player!」を正式に公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業メンバーがAsiaを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁共催『イノベーションリーグ アクティベーション賞』を受賞





