[SB C&S株式会社]

SB C&S株式会社は、XRデバイスを開発するVITURE Inc.(本社:米国カリフォルニア州、創業者 兼 代表取締役David Jiang)の日本国内における販売パートナーとしてVITURE製品の取り扱いを開始します。そして、ゲームや映像を大画面、高画質、高音質でどこでも楽しめるXRスマートグラス「VITURE One XR(ヴィチュアーワン エックスアール)グラス」をトレテク!ソフトバンクセレクション、Yahoo!ショッピング、楽天市場、Amazon、大手家電量販店のECサイト(一部を除く)で、2023年12月15日以降順次販売を開始します。







【VITURE One XRグラス】

「VITURE One XRグラス」は、ゲームや映像を大画面、高画質、高音質でどこでも楽しめるXRスマートグラスです。スマートフォン(スマホ)やタブレット、パソコンの画面をケーブル1本で映し出すことができます。革新的な技術性と外出先での使用時も違和感のないデザイン性の双方を実現しました。外出先でのPlayStation5やXbox、PCゲームのリモートプレイを可能にする「VITURE One ネックバンド」、1万3,000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間駆動を可能にし、Nintendo Switchなどの携帯ゲーム機がどこでも大画面で遊べる「VITURE One モバイルドック」などの専用アクセサリーを併用することで、シーンに応じた臨場感あふれるゲームや映像体験が味わえます。



迫力と繊細さを持つフルHD/120インチの大画面

有機ELレンズを採用し、人間の視覚的解像度に近い画素密度「55PPD」を実現。まるで目の前に本当にあるかのような細やかで鮮やかな仮想画面が空間に投影され、映画やアニメ、YouTubeの動画など、多彩な映像(2D/3D)をお楽しみいただけます。



スマホにつなぐだけで簡単に映画もゲームも楽しめる

場所を選ばないスタイリッシュな軽量グラスで、いつでもどこでも映画やゲームの世界へ没入できます。iPhoneやAndroid の他、Type-C接続やアプリ経由など、さまざまな方法で利用できます。



HARMAN(ハーマン)との共同開発により「音」の感動的な没入感を追求

米国オーディオ機器メーカー大手のHARMANとの共同開発により、耳元に空間オーディオシステムを搭載。音漏れを最小限に抑えながら、耳をふさぐことなく臨場感あふれる音の空間を再現しています。



専用アクセサリーによる機能拡張

Androidベースの独自OSを搭載した「VITURE One ネックバンド」との組み合わせで、PlayStation5やXbox、PCゲームのリモートプレイが可能。また、1万3,000mAhの大容量バッテリー内蔵の「VITURE One モバイルドック」との組み合わせで、Nintendo Switchなどの携帯ゲーム機が接続できます。外出先でも120インチ相当の大画面、高画質、長時間駆動でゲームをお楽しみいただけます。



※「VITURE One ネックバンド」でのリモートプレイのご利用には自宅と利用先のネット環境が必要です。

※マットインディゴは2023年12月下旬販売開始予定。



製品紹介動画

https://youtu.be/_QasK5x_jJc



製品画像





主な特長

・フルHD/120インチ相当の大画面で迫力と繊細さを持つ映像が楽しめる

・スマホにつなぐだけで映画やゲームをどこでも楽しめる

・HARMANとの共同開発で「音」の感動的な没入感も追求

・革新的な技術性と外出先での使用時も違和感のないデザイン性の掛け合わせ

・別売りの「VITURE One ネックバンド」を使用してコンソールゲームがプレイ可能

・別売りの「VITURE One モバイルドック」を使用して携帯ゲーム機が接続可能

・カラー:ジェットブラック、マットインディゴ



製品概要





価格

SB C&S 希望小売価格:税込み7万4,880円



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170310.html



【専用アクセサリー】

「VITURE One ネックバンド」

Wi-Fiに接続し、スマホを使わずにストリーミングやゲームをリモートで楽しむための専用ネックバンドです。128GBのストレージを搭載しており、事前に自宅やWi-Fi環境下でコンテンツをダウンロードしておけば外出先で通信量や速度を気にすることなく動画を楽しめます。「VITURE One XRグラス」には強力マグネット式ケーブルで簡単に付け外しができます。本体をコンパクトに折り畳めるので持ち運びにも便利です。



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170334.html



「VITURE One モバイルドック」

あらゆるHDMI機器に接続でき、駆動時間が大幅にアップします。1万3,000mAhの大容量バッテリー内蔵、さらに「VITURE One XRグラス」を2台接続することが可能で、2人で一緒に映画やゲームが楽しめます。



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170358.html



「VITURE One HDMI XR アダプター」

iPhoneから「VITURE One XRグラス」へ「VITURE One モバイルドック」なしでそのまま接続できるアダプターです。内蔵バッテリーへ充電しながらの使用が可能で、付属のMFi認証Lightningアダプターを使用すれば、iPhoneを充電しながらコンテンツを楽しめます。

※iPhone 15以上の機種は、「VITURE One XRグラス」本体に付属しているマグネット式ケーブルで使用可能です。

※iPhone 14以前の機種は、Apple純正のLightning - Digital AVアダプターが別途必要です。



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170365.html



「VITURE One Steam Deck用モバイルドックカバー」

Steam Deck(スチームデック)と「VITURE One モバイルドック」を一体化できるコンパクト設計のカバーで、快適にプレイ、持ち運び、収納が可能です。

※2023年12月下旬販売開始予定。



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170372.html



「VITURE One Nintendo Switch用モバイルドックカバー」

Nintendo SwitchやNintendo Switch有機ELモデルと「VITURE One モバイルドック」を一体化できるコンパクト設計のカバーで、快適にプレイ、持ち運び、収納が可能です。



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170389.html



「VITURE One USB-C to XRグラス 充電アダプター」

「VITURE One XRグラス」にデバイスをつないで使用しながら充電もできるアダプターです。これによりゲームプレイ中や映画鑑賞中にバッテリー切れを起こす心配は不要で、長時間のノンストッププレイが楽しめます。



・対応デバイス

Android のスマートフォンやタブレット、Nintendo SwitchやSwitch有機ELモデル(15V/45W以上の電源供給が必要)、Steam DeckなどのUSB-C対応デバイス



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170396.html



「VITURE One レンズフード」

日差しのまぶしい屋外など、明るい環境での使用に最適なレンズフードです。「VITURE One XRグラス」に装着することで環境光を完全に遮断し、よりコンテンツに没入できます。



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170402.html



「VITURE One レンズフレーム」

近視(-5.00D以上の度数)や乱視のユーザー向けのレンズフレームです。「VITURE One XR グラス」の内側にマグネットで簡単に装着でき、より最適化された没入感のある映像体験を楽しめます。レンズは付属していないため本製品を購入の上、指定の眼鏡販売店で度付きレンズを購入する必要があります。

※レンズ購入方法は販売ページでご確認ください。



製品の詳細

https://shop.softbankselection.jp/category/VITURE/4580731170419.html



【製品に関するお問い合わせ】

VITURE CS

E-mail: hello@viture.jp





VITUREについて

VITUREは、「モバイルエンターテインメント業界に“真の変革”をもたらすオーディオ&ビジュアル製品の創造を目指す」というビジョンのもと、2021年に米国カリフォルニアで誕生したXRグラスのブランドです。開発チームをけん引するのは、世界的な著名ブランドで知見を積み重ねたプロフェッショナルたちで、真の技術革新とファッショナブルなデザイン性を体現した、「いつでも、どこでも、最上級の映像体験を行えるアイテム」に焦点を当て、日々開発の歩みを進めています。



●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



