New York Kitchen ARAIリーフウォーク稲沢店(運営:株式会社RAVIPA 本社:東京都豊島区)では、土日限定でセットドリンク無料でご提供いたします。







7月22日(土)~23(日)限定でセットドリンク無料でご提供いたします。

詳しくは店舗までお問い合わせください。





ニューヨークキッチンアライ稲沢店の人気メニュー



若鶏とトマトのクリームドリア 1,020円

窯で焼き上げた1番人気のメニューです。



おろしそハンバーグ 980円

さっぱりと食べられるおろしそがトッピングされた釜焼きハンバーグ!NYキッチン自慢のハンバーグをぜひ食べてみてくださいね!



チーズハンバーグ 1,100円

ボリューム満点のハンバーグセット!

ご飯も進みます♪



チキンコンボハンバーグ 1500円

人気のハンバーグとチキンのコンボ!

お腹も心も満たされます。



ニューヨークキッチンアライでは、ハンバーグやチーズを中心としたチーズドリア、本格的なピザも楽します。 エッグベネティクトやロコモコ料理などニューヨークで人気なメニューを多数取り揃えています。

ぜひニューヨークキッチンアライでの時間をお楽しみください。



■ご予約

ご予約はお電話でも可能です。

お電話:0587-50-7151

公式HP:https://newyork-kitchen-arai.com/reserve/

食べログ:https://tabelog.com/aichi/A2302/A230201/23080700/



■住所

〒492-8601

愛知県稲沢市長野7丁目1−2

リーフウォーク稲沢1階 レストラン街フロア169区画

New York Kitchen ARAI

TEL 05-8750-7151

HP:https://newyork-kitchen-arai.com/

New York Kitchen ARAI リーフウォーク稲沢



■会社概要

株式会社RAVIPA飲食事業部

東京都豊島区池袋2丁目43−1池袋青柳ビル

代表取締役 新井亨

https://newyork-kitchen-arai.com/



