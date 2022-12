[メガハウス]

株式会社メガハウス(バンダイナムコグループ(本社:東京都台東区 代表取締役社長:佐藤 明宏)のクリスマスむけオススメ玩具をご紹介いたします。

















3D立体オセロ



付属の大小2つの立体盤を置くことでオセロ盤が“タテ”にひろがる今までに無い新感覚のオセロ登場!

日本おもちゃ大賞2022 コミュニケーション・トイ部門「大賞」受賞









■3Dの盤面が起こす複雑難解な予想外の展開!

2つの立体盤は自由に配置することができます。

また、オセロ盤が立体的になっていることで、裏側に死角が生まれ思わぬ展開が繰り広げられます。

■ルールはオセロと同じ!

ルールはオセロと同様に「はさんでひっくり返すだけ」。

立体盤ならではの斜めの石もひっくり返しやす いようにガイドラインが付いています。

■チーム戦で話し合いながらの対戦も楽しめる!

立体盤の裏側等、座ったままではわからない箇所をオセロ盤を囲んで立って、歩いて見て回って、

頭と体を使って遊ぶことができます。よって、1対1だけではなくチーム戦もオススメです。



●商品名:3D立体オセロ ●価格:4,378円(税10%込)/3,980円(税抜) ●発売日:2021年12月

●商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3514/

TM&(C)Othello,Co.and MegaHouse



ルービックキューブ ver.3.0



スタンダードタイプのルービックキューブがモデルチェンジ!







「ルービックキューブ ver.3.0」は、内部のコア部分の改良と各面中央のパネルとその隣接するパネルに丸みをもたせることで、より回しやすく手になじみやすい形状になりました。





●商品名:ルービックキューブ ver.3.0 ●価格:2,640円(税10%込)/2,400円(税抜)

●発売日:2022年6月

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3745/

RUBIK’S TM & (C) 2022 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.



ルービック ケージ



ルービックキューブシリーズにみんなで遊べるゲームシリーズ登場!





「ルービック ケージ」は、6色のキューブパーツを横に回転するケージ本体に入れ、同色を3つ並べて楽しむ対戦ゲームです。遊び方は、プレーヤー毎にキューブパーツの色を決め、

1、自分の色のカラーキューブを1つ本体に入れる

2、どこかの段を90度横に回して配色を変える

3、本体を天地180度ひっくり返して中のキューブを移動させる





以上、1~3の1つのアクションを行い次のプレーヤーへ交代します。縦、横、斜めのいずれかでキューブパーツの色が3つ揃ったプレーヤーの勝利です。2~4名で遊ぶことができます。



●商品名:ルービック ケージ ●価格:2,750円(税10%込)/2,500円(税抜)

●商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3039/

RUBIK’S TM & (C) 2022 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.



も~っとドキドキ!!番犬ガオガオ-ネコの手MIX-



発売30周年!何度やっても楽しい!ロングセラー商品の最新Ver.





「番犬ガオガオ」は、居眠りしているガオガオを起こさないよう、ひいたカードに従い皿の中のエサを取っていき、ガオガオを起こしてしまった人が負けとなるアクションゲームです。起こさないように「そ~っと」エサをとっていくことがポイントで、起こしてしまうとガオガオが一気に前に飛び出してきます。「猛犬モード」と「番犬モード」2モードから難易度が選べ、音声によりさらにスリル感が味わえます。





●商品名:も~っとドキドキ!!番犬ガオガオ-ネコの手MIX-

●価格:4,378円(税10%込)/3,980円(税抜)

●商品ページ:http://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/2221/



すみっコぐらし みんなでキャンディきゃっち。



市販の本物のお菓子でも遊べる!

日本おもちゃ大賞2022 アクション・トイ部門「優秀賞」受賞





「すみっコぐらし みんなでキャンディきゃっち。」は、ゲームセンターなどに設置されているお菓子のクレーンゲームを家庭用玩具にアレンジした、対戦型ゲーム玩具です。レバーを操作してクレーンを上下・開閉させ、本体のレーン上に流れるお菓子アイテムをすくいあげて自分のスライドテーブルに落とし、アイテムポケットに入れていきます。制限時間内にお菓子アイテムを一番多く手に入れたプレイヤーの勝ちです。「かんたんモード」「むずかしいモード」の2種から難易度を設定できます。

●商品名:すみっコぐらし みんなでキャンディきゃっち。

●価格:7,678円(税10%込)/6,980円(税抜)●発売日:2022年4月

●商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3687/

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



絶叫!おばけシューター



お部屋のカベ等に映るおばけを退治!





「絶叫!おばけシューター」は、を暗くした部屋の中で、グルグルと270度首が動くがいこつ型の本体から壁に映し出される「光るおばけ」たちを撃ち得点を競うシューティングゲームです。難易度は3段階で1ゲーム約90秒、ゲーム終了後にスコアが発表されます。





●商品名:絶叫!おばけシューター

●価格:4,620円(税10%込)/4,200円(税抜)●発売日:2022年9月

●商品ページ https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3746/



レーザークロスシューティング スターターダブルセット



お家でも外でも!安全シューティングゲーム!





「レーザークロスシューティング スターターダブルセット」は、レーザーブラスター(レーザー銃)につながれているライフコア(銃の当て的)を胸の中央につけ、レーザーブラスターで相手のライフコアを目がけて撃ち合う対戦型の玩具です。赤外線のレーザー飛距離は最大60mにも達します。チーム人数は何名でも設定可能で、屋外はもちろん、銃の音や光を利用して屋内でも楽しむことができます。





●商品名:レーザークロスシューティング スターターダブルセット

●価格:8,580円(税10%込)/ 7,800円(税抜)

●商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/laserx_sp/

(C)2017 NSI International Inc. and NSI Products (HK) Limited. Laser X™ and the Laser X™ logo are trademarks of NSI International Inc. and NSI Products (HK) Limited. All rights reserved. Worldwide Patents Pending. Used under License.



マイイルミ



自分だけのイルミネーションが作れる♪





マイイルミは、付属のデザインガイドを参考に5色のイルミピンをさしてイルミカセットを作り本体にセットして光らせる新感覚ホビー玩具です。

明るさのモードは2段階、光り方は「点滅・波・ホタル・ランダム」の4種類から選べ、付属のカラーメモリを差すことで光の色を変えることができます。





●商品名: マイイルミ ドリームカラー/ポップカラー

●価格 :各 4,950円(税10%込)/4,500円(税抜)

●発売日 : 2022年7月

●商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/myillumi_sp/



くるまーる



針も糸も使わず、マスコット作りが楽しめる!

日本おもちゃ大賞2022 ベーシック・トイ部門「優秀賞」受賞





くるまーるは、付属の布やフェルトを使用し、本体にスティックで押し込むだけで簡単に可愛いマスコットを作ることができます。最後に、フェルトを切って耳やしっぽをつけて、目や鼻のパーツを好きな場所にさしてできあがりです。横向きや仰向き等、色々なポーズにもなります。

市販の布やフェルト、ご家庭にある布も代用が可能です。





●商品名:くるまーる

●価格:4,378円(税10%込)/3,980円(税抜)

●発売日:2022年5月

●商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3663/



MixWatchDigital(ミックスウォッチデジタル)



オリジナル時計作り!ファッションにあわせて組み換え可能!













「MixWatchDigital(ミックスウォッチデジタル)」シリーズは、工具などを一切使用せずに、時計本体とベルトパーツ、フレームパーツ、デコレーションピン、デザインフィルムなどの部材を組み合わせて、自分だけのデジタル腕時計が作れます。時計は、ボタンの切り替えで時間・日付・秒数がわかります。

●商品名 : MixWatchDigital(ミックスウォッチデジタル)

スイートモデル/スポーティーモデル/すみっコぐらし

●価格 :各 4,950円 (税10%込) / 4,500円 (税抜)~ 5,280円 (税10%込) / 4,800円 (税抜)

●商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/mixwatch-digital_sp/

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



ヘアメイクアーティスト コスメリボンDX



ヘアアレンジ&メイク 両方楽しめます!





「ヘアメイクアーティスト」シリーズは、髪を結んだり、へア小物を付けて本格的なヘアアレンジを楽しむことができるドールです。お子様自身のヘアアレンジの練習にもなることから、遊びながらおしゃれのスキルを習得できると大変好評を得ています。

「ヘアメイクアーティスト コスメリボンDX」は、コスメパレット付きでドールにメイクをすることも可能です。





●商品名:ヘアメイクアーティスト コスメリボンDX

●価格:7,678円(税10%込) / 6,980円(税抜)

●発売日:2022年9月

●商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/hairmake_sp/





