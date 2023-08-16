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「にじさんじ」「NIJISANJI EN」が、2023年8月25日(金)から開催される「Seoul POPCON 2023」に出展！

［ANYCOLOR株式会社］

ミートアンドグリートイベントの開催、ステージ出演も予定！

ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、2023年8月25日(金)～2023年8月27日(日) に、韓国・COEXで開催される「Seoul POPCON 2023」に出展いたします。



「Seoul POPCON 2023」に「にじさんじ」「NIJISANJI EN」が出展！


当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、2023年8月25日(金)～2023年8月27日(日)に、韓国・COEXで開催される「Seoul POPCON 2023」に出展いたします。

「Seoul POPCON 2023」公式サイト▼
https://seoulpopcon.org/

期間中には「BiliBili World 2023」出展決定時に発表がありました新規オリジナルグッズ「NIJISANJI&NIJISANJI EN Asia Travel 2023 グッズ」の先行販売・受注販売や、既存グッズの再販売をいたします。
また、2023年8月26日(土)には「セフィナ」「ミン スゥーハ」によるミートアンドグリートイベントの開催、「オ ジユ」「ヤン ナリ」「ソ ナギ」「ミン スゥーハ」「セフィナ」「長尾景」「セラフ・ダズルガーデン」のステージ出演も予定しております。
詳細は記事後半をご覧ください。

「Seoul POPCON 2023」販売グッズラインナップ





■【NIJISANJI&NIJISANJI EN Asia Travel 2023 グッズ】
・ランダム缶バッジ（Oriens）
・ランダム缶バッジ（Noctyx）
・アクリルスタンド（Oriens）
・アクリルスタンド（Noctyx）
・ランダムチェキ風カード（Oriens）
・ランダムチェキ風カード（Noctyx）
・SNS風アクリルキーホルダー（Oriens）
・SNS風アクリルキーホルダー（Noctyx）

※本商品は「BiliBili World 2023」「漫画博覧会」にて発表がありました新規オリジナルグッズ「NIJISANJI&NIJISANJI EN Asia Travel 2023 グッズ」と同商品となります。なお、「パスケース」「マルチポーチ＋チケット風ステッカーセット」の販売はございません。
※アクリルスタンド、SNS風アクリルキーホルダーについてはアニプラスのオンラインショップにて韓国国内限定での受注販売となります。詳細は後日公開されるオンラインショップの専用ページをご確認ください。
※他イベントで発表された商品とは製造場所が異なるため、色味・仕様に差異がある場合がございます。


■【再販売グッズ】
・AGF2022「にじさんじ＆NIJISANJI EN」アクリルスタンド（Luxiem）
・ChroNoiR-Luxury Style-　にじぱぺっと（葛葉）
・ChroNoiR -Luxury Style-　チェキ風カードセット
・cresc. 4周年記念グッズ　にじぱぺっと（緑仙）
・EN Whiteday Goods 2022　アクリルスタンド（闇ノシュウ、アイク・イーヴランド）
・NIJISANJI EN 「First Step Goods」（Luxiem、Noctyx、Hex Haywire）※一部商品を除く
・フォークロアスタイル　アクリルスタンド（壱百満天原サロメ）
・ジューンブライド2021　ステンドグラス風アクリルキーホルダー（不破湊）
・ジューンブライド2022　アクリルスタンド（ラトナ・プティ）
・叶 1st Concert「午前0時の向こう側」　胸像型アクリルスタンド
・Luxiem 1st Anniversary　ランダムチェキ風カード
・Luxiem Half Anniversary　※一部商品を除く
・にじストア2周年メモリアルグッズ　アクリルスタンド（加賀美ハヤト、叶）
・にじストア2周年メモリアルグッズ　ランダムチェキ風カード Bグループ
・にじさんじアーカイブス2021-2022　アクリルスタンド（不破湊、長尾景）
・にじさんじ ガールズユニットグッズ　アクリルスタンド（星川サラ）
・にじさんじハロウィン2022　ランダムチェキ風カード
・にじさんじ サマーコレクション　アクリルキーホルダー（星川サラ）
・にじさんじタロット　ランダムグリッター缶バッジ Aグループ・Bグループ
・Noctyx 1st Anniversary　ランダムチェキ風カード
・Noctyx Half Anniversary　※一部商品を除く
・織姫星3周年　にじぱぺっと（星川サラ）
・ROF-MAO 1st Anniversary　※一部商品を除く
・ROF-MAO　アクリルスタンド 加賀美ハヤト
・ROF-MAO　ブロマイド風ポストカード　※一部商品を除く
・にじさんじ　Welcome goods　※一部商品を除く
・ウィンターデート2022　アクリルキーホルダー（不破湊）
・ウィンターデート2022　ランダムチェキ風カード Aグループ
・にじさんじ　トレーディングアクリルカード
・VOLTACTION Half Anniversary　にじぱぺっと（セラフ・ダズルガーデン）
・VOLTACTION Half Anniversary　ランダムチェキ風カード
・VOLTACTION　ランダムチェキ風カード

上記グッズの他にも「Seoul POPCON 2023」では、合計約130種のグッズ再販売を予定しております。
※販売グッズ及び種類はイベント当日の状況で変動する場合がございますので、予めご了承ください。

■グッズ販売場所
・会場：韓国・ソウル COEX 3階Cホール C201
・期間：2023年8月25日(金) ～ 2023年8月27日(日)

「Seoul POPCON 2023」ステージ出演情報



・日時：2023年8月26日(土)16:30～
・会場：韓国・ソウル COEX 3階Dホール メインステージ
・出演者：セラフ・ダズルガーデン、オ ジユ、セフィナ、ヤン ナリ、ソ ナギ、長尾景、ミン スゥーハ


※リモートでの出演となります。
※後日アーカイブの投稿も予定しております。
※本ステージ出演はイベント当日の状況で変動する場合がございますので、予めご了承ください。


「セフィナ」「ミン スゥーハ」ミートアンドグリートイベント情報



・日時：2023年8月26日(土)10:30～12:00(セフィナ)、13:30～15:00(ミン スゥーハ)
・会場：韓国・ソウル COEX 3階Cホール
・出演者：セフィナ、ミン スゥーハ
※リモートでの出演となります。
※こちらの抽選は終了しています。


【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
Bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/
にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World
Website：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en
Tiktok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/


【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー

ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Twitter：https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc


■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact


■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/16-19:16）

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