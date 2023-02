[株式会社enish]

株式会社enish(本社:東京都港区、代表取締役社長:安徳 孝平、以下enish)が提供する大人気レストラン経営シミュレーションゲーム『ぼくのレストランII』は、Peanuts Worldwide LLCと株式会社テレビ東京コミュニケーションズとのライセンス契約により株式会社サンリオのキャラクター『マイメロディ』とのコラボレーションキャンペーンを、2023年2月11日(土)から3月9日(木)まで期間限定で開始いたしました。







■『ぼくのレストランII』×「マイメロディ」コラボキャンペーン概要

『ぼくのレストランII』×『マイメロディ』の限定アイテムが入手できる「ガチャ」が登場します。詳細は、アプリ内のキャンペーンページをご参照ください。

期間:2023年2月11日(土)から3月9日(木) 20: 00(予定)



本コラボでは、「マイメロディ」の素敵な料理やデコアイテムがいっぱい詰まった特別なコラボガチャとなっております。限定アイテムが入手できるこの機会にぜひ『ぼくのレストランII』をお楽しみください。



マイメロディと苺の着物





マイメロディのアフタヌーンティーセット





マイメロディのアフタヌーンティーセット





(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637650

(コラボアイテム一部紹介)





■『ぼくのレストランII』ゲーム概要

アプリ名:ぼくのレストランII

ジャンル:レストラン経営シミュレーションゲーム

アクセス方法:http://www.bkrs.jp/top#iron_jump

対応プラットホーム:GREE、mixi、mobage、ハンゲーム、Ameba、mobcast、 dゲーム、ヤマダゲーム、コロプラ、Yahoo!ゲームプラス、TSUTAYAオンラインゲーム、ゲソてん

(※)ご利用には上記プラットフォームへの会員登録が必要です。

対応端末:iPhone、Android™、フィーチャーフォン(一部機種を除く)の各キャリアの端末において、Flash Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。



【スマートフォン推奨環境】

・iOS 4.0 以上(タブレット、touchは推奨外)

・Android 2.3 以上(タブレットは推奨外)

利用料金:基本プレイ無料/アイテム課金制

著作権表記:(C) enish,inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-14:16)