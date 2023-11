[きびだんご株式会社]

耐久性と軽量性抜群のダイニーマ繊維使用



きびだんご株式会社は2023年11月9日(木)16:00より、クラウドファンディングサービス「Kibidango」にて、「Rota Strap」の国内初の正規販売に向けたプロジェクトを開始しました。









「Rota Strap(ロタストラップ)」はデザイン性と機能性を兼ね備えたカメラストラップ。

2023年11月9日(木)16:00~2024年1月4日(木)23:59までの期間、クラウドファンディングサイト「Kibidango」にて9,200円(税・送料込)より支援を受け付け中です。目標金額380,000円達成で国内初の正規販売が決定します。



【販売ページ】https://kibi.co/rotastrap



■商品特徴

●専用アクセサリーで多様な持ち方を可能に







●着脱簡単なボールリンク型コネクター







●アウトドアに最適なダイニーマ繊維







商品詳細







【Rota Strap本体】

長さ:4種類(90/110/130/150cm)

素材:ダイニーマ繊維/UV加工、7075アルミニウム合金/ラバー加工



【専用アクセサリー:3種類】

ハンドグリップ風(Rota-Lock for HAND)







リストストラップ風(Rota-Lock for WRIST)







バックパック用(Rota-Lock for BACKPACK)







素材:PA66、アルミニウム製留め具、ポリマー製の柔らかい底板

※あらゆる種類のカメラやバックパックに対応



●保証期間:初期不良のみ

初期不良の交換・修理、梱包不備の対応期間は、お届け後7日以内となり送料弊社負担にて対応いたしますので期間中に必ず商品をお確かめください。

【セット内容の確認をお願いします】

お届けから7日以内にセット内容に不足品など無いか必ずご確認ください。

お届けから7日目以降、不足品のお問い合わせをいただいた際、無償提供ができない場合もございます。

※製品の仕様、デザインに関しましては一部変更になる可能性がございます。ご了承ください。

●開発国:アメリカ

●生産国:中国



●お届け時期について

プロジェクトが成立した場合、2024年6月上旬‐2024年6月下旬を目処としたご支援順のお届けを予定しています。 クラウドファンディングではプロジェクト終了後に生産個数が確定となります。そのため、期間終了時のメーカー側の生産状況によっては、お届け時期に変更や遅れが生じる場合がございます。恐れ入りますが、予めご了承ください。お届け時期に変動が生じる場合は、随時「活動報告」を通してご報告させていただきます。価格(税・送料込み)



・Rota Strap

超早割:¥9,200(5個限定)

早割:¥9,800(5個限定)

Kibidango特別価格:¥10,400



・Rota Strap+オプションセット

超早割:¥15,700(10個限定)

早割:¥16,500(10個限定)

Kibidango特別価格:¥17,100



・Rota-Lock for HAND

支援者限定価格:¥2,100



・Rota-Lock for WRIST

支援者限定価格:¥1,700



・Rota-Lock for BACKPACK

支援者限定価格:¥4,100



Kibidango(きびだんご)について





クラウドファンディングサイト「Kibidango(きびだんご)」は、2013年にクラウドファンディングプラットフォームとしてサービスを開始しました。その後、海外のスタートアップやクリエイターの日本進出プロジェクトを運営する事業「きびだんご海外面白商品探索部(通称:きびたん)」を開始、これまでに300件以上の海外プロダクトを日本国内に紹介してきました。

最近ではさらに、日本進出に成功したプロダクトを継続して自社オンラインストア「Kibidango Store」やAmazonで販売するEC事業に加え、自社で多数のクラウドファンディングプロジェクトを運営してきた経験をベースに国内企業のクラウドファンディングを二人三脚でお手伝いする「コンサルティングサービス」なども開始し、今年度、「X68000 Z」は約3億5千万円、「ViXion01(ヴィクシオンゼロワン)」は約4億2千万円の支援金額を集めるなど、話題性の高いプロダクトを多数世に出すお手伝いを行なっています。

「Kibidango(きびだんご)」https://kibidango.com



