[株式会社ビームス]

オープンに先駆けて、ディレクターの中村達也と西口修平の「〈BEAMS F〉スペシャルトークイベント」を開催



株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)は、海外子会社である碧慕絲股份有限公司(BEAMS TAIWAN Co., Ltd.)が、10月7日(土)に「BEAMS 新光三越 DIAMOND TOWERS」をオープンしたことを発表します。







このたび、台北市の商業施設「新光三越 ダイヤモンドタワーズ」(※)にオープンした「BEAMS 新光三越 DIAMOND TOWERS」は、ビームスが台湾で展開する、初めての大人に向けた新店舗で、日本国内の「BEAMS HOUSE」業態やレーベル名を冠した単独店などで展開してきた〈BEAMS F〉や〈Demi-Luxe BEAMS〉などの、4レーベルを初めて投入します。

※「新光三越 ダイヤモンドタワーズ」は2023年10月7日(土)にプレオープン、グランドオープン日は未定。



商品構成は、スーツやジャケットなど、メンズのビジネスウエアや上質なカジュアルウエアを扱う〈BEAMS F(ビームス F)〉〈Brilla per il gusto(ブリッラ ペル イル グスト)〉、インターナショナルな感覚でよりトレンドを意識し、あらゆるジャンルの洋服を展開する〈International Gallery BEAMS(インターナショナルギャラリー ビームス)〉のメンズアイテムや、大人の女性に向けた、長く着られるスタンダードなアイテムを品揃えする〈Demi-Luxe BEAMS(デミルクス ビームス)〉の、台湾で初展開となる4レーベルで、〈AK1(エーケーワン)〉〈Bill Wall Leather(ビルウォールレザー)〉など、日本国内の店舗においても、熱心なファンを持つブランドもラインナップに加えています。また、内装デザインにおいては、台湾の天然石を使用した什器や、木材とステンレスのコントラストが特徴的で、これまで台湾国内で展開してきた店舗と雰囲気の異なるハイエンドな空間に仕上がりました。







なお、「BEAMS 新光三越 DIAMOND TOWERS」のオープンに先駆けて、ビームスのエグゼクティブクリエイティブディレクターの中村達也と〈BEAMS F〉ディレクターの西口修平による、「〈BEAMS F〉スペシャルトークイベント」を9月16日(土)に開催しました。会場には、スーツやジャケットを纏った参加者40名が訪れ、「一年年を通して暑い台湾でスーツを快適に着こなすコツ」や「カジュアルを好まれる台湾でスーツの取り入れ方」などの質問が飛び交い、新たにオープンする「BEAMS 新光三越 DIAMOND TOWERS」に対する、台湾の方々からの期待を感じるイベントとなりました。



このたび、台湾で8店舗目となる「BEAMS 新光三越 DIAMOND TOWERS」に、〈BEAMS F〉〈Brilla per il gusto〉〈International Gallery BEAMS〉〈Demi-Luxe BEAMS〉の4レーベルを新たに投入したことで、台湾市場においても日本国内と同様に、幅広いビームスのラインナップをプレゼンテーションできる体制となりました。





店舗情報







BEAMS 新光三越 DIAMOND TOWERS(BEAMS DIAMOND TOWERS)

オープン日:2023年10月7日(土)

所在地:台北市大安區忠孝東路三段268號3樓

営業時間:11:00-21:30(日-木)11:00-22:00(金、土、祝前日)、年中無休

展開レーベル:

MENS:〈BEAMS F〉〈Brilla per il gusto〉〈International Gallery BEAMS〉〈VAPORIZE〉

WOMENS:〈Demi-Luxe BEAMS〉〈AK+1〉

雑貨:〈Bill Wall Leather〉



〈BEAMS F〉について





1978年、“FUTURE”のFをレーベル名に掲げて始まったレーベル。アメリカンカジュアルウエアの〈BEAMS〉から、より幅広い世界を展開すべく ヨーロッパのクラシックをベースに、常に現代的な解釈を加えたスタンダードを提案しています。着心地と作りの良さを追求した重衣料と、大人のためのエレガントなカジュアルウエアの品揃えで構成しています。

URL:https://www.beams.co.jp/beamsf/



〈Brilla per il gusto〉について





2003年に「仕事も遊びも楽しんでいる大人の男性」に向けたレーベルとして誕生。身に纏うことで上質さやラグジュアリーさを感じさせる、日々のライフスタイルに彩りを添えるアイテムや、大人が持つ色気や艶感、そして大人だからこそ忘れたくない遊び心を提案します。

URL:https://www.beams.co.jp/brilla_per_il_gusto/



〈International Gallery BEAMS〉について





1981年、インターナショナルな感覚で、よりトレンドを意識したインポート商品を中心にスタートしたレーベル。メンズは、成熟した都会に生まれる"洗練された混沌"を求め、まったく異なる価値観のデザインが隣り合わせるなど、緊張感のある刺激を追及します。ウィメンズは、話題のハイブランドから期待のニューカマーデザイナーまで、ファッションを楽しむ女性に向けた奥深いセレクションを提案します。

URL:https://www.beams.co.jp/international_gallery_beams/



〈Demi-Luxe BEAMS〉について





仕事もプライベートも充実したスタイルのある女性に向けたレーベル。“Bright(ブライト)” “Clean(クリーン)” “Balance(バランス)”をキーワードに今の気分を取り入れたトレンドアイテムや上質でベーシックなアイテムをシーンに合わせ自在に組み合わせることで、オンにもオフにも楽しめる幅広いスタイルを提案します。

URL:https://www.beams.co.jp/demiluxebeams/



〈AK1〉について





2013年、雑誌「Marisol」とのコラボ企画としてスタートし、2016年より、〈AK+1(エーケー ワン)〉 としてモデルでありタレントのディレクター亜希が考える、その時々のライフシーンにあったアイテムとオーセンティックなメンズのディティールを女性らしいパターンに落とし込んだ、ベーシックウエアを展開。BEAMSにおける大人層のマーケットに響く、上質な素材、縫製、デザインまで物作りに拘った、サスティナブルでユーティリティーな「上質カジュアル」は、からだに馴染むベーシックで “毎日が元気になるカジュアルスタイル”

です。



〈Bill Wall Leather〉について





1985年カリフォルニア・マリブにて誕生したジュエリーブランド。優れた職人技術とこだわりの素材から生み出される製品は多くの人々を魅了しつづけています。BEAMSでは1997年より取り扱いをスタート。2014年からは、主に日本国内でのブランディングを請け負う形で提携。

URL:https://www.beams.co.jp/billwallleather/



碧慕絲股份有限公司(BEAMS TAIWAN CO.,Ltd.)について





2017年8月に株式会社ビームスの100%出資による海外現地法人として設立し、台北エリアに5店舗と台中エリアに3店舗の直営店を運営。日本のBEAMS同様「オペレーション機能を持った企画集団」を標榜し、地元企業とのコラボレーションや、イベント企画、コンテンツ制作、ノベルティ製作などのクライアントワークも手がける。自社ECの機能をもつ「ビームス台湾公式サイト」(https://www.beams.tw)における台湾国内会員数は、2023年5月現在で13.7万人。



株式会社ビームスについて





1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約160店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。



