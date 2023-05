[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

2023年4月16日(日)10:00~4月23日(日)23:55の期間、ニコニコアンケートで実施した「2023年5月発売予定のゲームタイトルであなたが気になってるものは!?」の結果を発表します。







参加人数は999人!たくさんのご投票、誠にありがとうございました!次回の大調査もお楽しみに!



■結果発表動画

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so42210699



YouTube:https://youtu.be/cMCv6xs56Lg





■アンケート結果

ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム (69.27%)



ホグワーツ・レガシー (12.41%)



アカイイト&アオイシロHD REMASTER (1.90%)



パズルボブル エブリバブル! (1.30%)



テトリス エフェクト・コネクテッド コレクターズエディション (1.30%)



ファーミングシミュレーター 23 (1.20%)



五等分の花嫁 ごとぱずストーリー (1.10%)



戦場のフーガ2 (1.00%)



RWBY アロウフェル (1.00%)



ふゆから、くるる。 (0.80%)



BATSUGUN サターントリビュート Boosted (0.80%)



遊んで強くなる! 銀星囲碁・将棋・麻雀DX (0.80%)



System Shock (0.80%)



ワンド オブ フォーチュン R (0.70%)



Redfall (0.60%)



トランスポートフィーバー2 (0.50%)



おいでませ、こくりさん (0.50%)



ENDLESS Dungeon (0.40%)



ウォーハンマー:Chaosbane (0.40%)



DRAINUS-ドレイナス- (0.40%)



BUSTAFELLOWS シーズン2 (0.40%)



Kizuna AI - Touch the Beat! (0.40%)



添丁の伝説 (0.40%)



HUMANITY (0.40%)



レゴ 2K ドライブ (0.30%)



SIMPLE シリーズ G4U Vol.2 THE テーブル (0.30%)



DreadOut 2 (0.10%)



グリッチバスターズ:スタックオンユー (0.10%)



Miasma Chronicles (0.10%)



AWAY (0.10%)



Princess Arthur (0.10%)



スーサイド・スクワッド:キル・ザ・ジャスティス・リーグ (0.10%)



TTアイル オブ マン ライド オン ザ エッジ3 (0.00%)



‘Bramble: The Mountain King’ (0.00%)



ハンディゲームズ デラックスパック (0.00%)





※カッコ内は得票率

■アンケート概要 / 調査方法

調査方法:ニコニコアンケート



投票方法:ニコニコアカウントにログイン後、ニコニコアンケートより投票



投票期間:2023年4月16日(日)10:00~4月23日(日)23:55



投票回数:1人1回







■ゲーム大調査について

定期的にゲームに関する色んなことをニコニコアンケートで調査し、調査結果を動画で紹介します!



■ニコニコゲームチャンネルについて

ゲームの動画、生放送を見るならニコニコ!「ニコニコゲームチャンネル」はゲームの実況配信や特番、見逃し配信、ニュースなどが満載のチャンネルです!



