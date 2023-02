[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~MSIノートPC 2023年新製品オンラインモデル各種を本日より販売開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2023年2月15日(水)に発表されたMSIゲーミングノートPC新製品「アルティメットノート EVOLUTION」より、「GeForce RTX(TM) 4070 Laptop GPU」を搭載しつつ高コストパフォーマンスを追求したハイスペックゲーミングノートPC「Katana-15-B12VGK-1803JP」を含むオンラインストア向けモデル全9機種を、本日2月22日(水)より順次販売開始することを発表いたします。







【Katana-15-B12VGK-1803JPの主な特徴】

●バトルロイヤルやFPSで勝つために求められる性能・機能を備えつつ価格を抑えたハイスペックモデル

「Katana-15-B12VGK-1803JP」は、GPUに「GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU」を搭載することで、バトルロイヤルやFPSでの高画質・高フレームレートを実現した、勝つための性能を備えたゲーミングPCを求めるゲーマーが手にしやすい価格に抑えた高コストパフォーマンスのハイスペックゲーミングノートPCです。



「GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU」と「滑らか表示ディスプレイ(144Hz)」の組合せはバトルロイヤルやFPSで高フレームレートで安定した動作に加え、滑らかでスムーズな映像表示を提供し、ゲーマーを有利に導きます。また、CPUに「Core™ i7-12650H」を採用することにより、ゲームやマルチタスクに強い処理性能とメールやインターネットサーフィンなどプライベート用途でも高速・快適動作を実現します。



キーボードには、WASDスケルトンキートップと4ゾーンRGBバックライトを内蔵したゲーミングキーボードを採用。長時間のハードなゲーミングに耐えられる高い耐久性とRGBライティングによるイルミネーションをお楽しみいただけます。





・Katana 15 B12V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Katana-15-B12VX

・Amazon販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVBN5BNS

・Joshin Web販売ページ:https://joshinweb.jp/pc/21178/4526541194368.html

・NTT ぷらら ひかりTVショッピング販売ページ:https://shop.hikaritv.net/shopping/commodity/plala/2010119494/

・MSI公式オンラインショップ販売ページ:https://jpstore.msi.com/html/page62.html



【Cyborg-15-A12VF-1903JPの主な特徴】

●フルHD・高フレームレートゲーミング向け性能とリーズナブルな価格を両立したミドルスペックモデル

「Cyborg-15-A12VF-1903JP」は、フルHD解像度・高フレームレートゲーミング向けに最適な性能に加え、サイバーパンクの世界にインスパイアされたスケルトンデザイン採用ミドルスペックゲーミングノートPCです。



「Core™ i5-12450H」と「GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU」の組み合わせは、あらゆるジャンルのPCゲームをフルHD解像度・高フレームレートで楽しめるゲーミング性能を提供します。また、マルチタスクや動画・画像編集作業などプライベート用途でも高い処理性能を発揮します。



本体デザインの大きな特徴として、ディスプレイ側面や本体底面にスケルトンカバーを採用するほか、WASDや方向キーなどにスケルトンキートップを搭載し、他にはない独特な個性を放ちます。本体は薄さ22.9mm・軽さ1.98kgの薄型・軽量デザインとなっており、室内の移動やバックパックへ収納して外出先へ気軽に持ち運ぶことができます。





・Cyborg 15 A12Vシリーズ製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Cyborg-15-A12VX



【Stealth-15-A13VF-2603JPの主な特徴】

●クリエイティブ用途で活躍する超高精細4Kディスプレイ搭載薄型ゲーミングノートPC

「Stealth-15-A13VF-2603JP」は、「GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU」と超高精細4Kディスプレイを搭載し、ゲーム用途だけでなくクリエイティブ用途でも活躍できる薄型ゲーミングノートPCです。



薄さ19.9mm・軽さ2.1kgの本体に「Core™ i7-13620H」と「GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU」を搭載し、高画質・高フレームレートに最適なゲーミング性能と高いマルチタスク処理性能を持ち運び可能な本体に凝縮。外出先へ持運んでゲームをプレイしたり、デスクワークとテレワークを組合わせた新しい働き方の「ハイブリッドワーク」向けハイスペックPCとしても活躍が期待できます。



超高精細4Kディスプレイを搭載し、動画・画像編集作業などクリエイティブ作業に最適な映像表示を提供します。加えて、リフレッシュレート120Hzの滑らかな表示により、FPSやバトルロイヤルゲームでプレイヤーを有利に導きます。





・Stealth 15 A13Vシリーズ製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Stealth-15-A13VX



【Pulse-15-B13VGK-1503JPの主な特徴】

●eスポーツグレードのゲーミング環境を超える進化を遂げたハイスペックモデル

「Pulse-15-B13VGK-1503JP」は、GPUに「GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU」とリフレッシュレート360Hzの「ウルトラ滑らか表示ディスプレイ」を搭載したeスポーツゲーマー向けのハイスペックゲーミングノートPCです。



「GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU」はバトルロイヤルゲームやFPSを高画質設定でも高フレームレートで安定させることができる高いグラフィックス性能を発揮。また、勝利に拘る動きをしたいハードゲーマーやプロやセミプロとして活動するeスポーツゲーマー向け機能としてリフレッシュレート360Hzのディスプレイを搭載することにより、一般的なモニターよりも6倍滑らかな映像表示を実現し、最上級クラスのゲーミング環境を提供します。



キーボードには、WASDスケルトンキートップと4ゾーンRGBバックライトを内蔵したゲーミングキーボードを採用。長時間のハードなゲーミングに耐えられる高い耐久性とRGBライティングによるイルミネーションをお楽しみいただけます。





・Pulse 15 B13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Pulse-15-B13VX

・Pulse 17 B13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Pulse-17-B13VX



【Raider GE78 HX 13Vの主な特徴】

●超高性能CPU&GPUと240Hzディスプレイを組み合わせたプロeスポーツグレードのウルトラハイエンド

「Raider GE78 HX 13V」は、プロeスポーツグレードの性能と機能を備えたウルトラハイエンドゲーミングノートPCです。



CPUにはゲーミングデスクトップPCに迫る圧倒的な性能を発揮する「Core™ i9-13950HX」を採用し、ゲーム・ストリーミング・クリエイティブなど幅広い用途でノートPCとは思えないほど高速処理が可能です。



ゲーミングPCの最重要ポイントとなるGPUには「GeForce RTX™ 4080 / 4090 Laptop GPU」を搭載。昨今のトレンドとなっているフルHDを超える高解像度設定でもAAAクラスゲームタイトルを高フレームレートで快適にプレイできるグラフィックス処理性能を提供します。



ディスプレイには一般的なパソコン用モニターと比較して4倍も高速駆動で驚くほど滑らかな映像表示を提供する「スーパー滑らか表示ディスプレイ(240Hz)」を搭載。アスペクト比16:10、解像度WQXGA(2,560×1,600)のハイスペックタイプでフルHDディスプレイよりも縦に長く、より多くの情報を表示できる「Golden Ratio ディスプレイ」となっています。





・Raider GE78 HX 13V 製品ページ: https://jp.msi.com/Laptop/Raider-GE78-HX-13VX



【Prestige-13Evo-A12M-2503JPの主な特徴】

●日本国内のビジネスユーザー向けに開発された軽さ1kg以下のビジネスノートPC

「Prestige-13Evo-A12M-2503JP」は、「MSIノートPC史上初」となる本体の軽さが990gと最大23時間15分※の長時間バッテリー駆動を実現した超薄型・超軽量ビジネスノートPCです。



本製品は日本国内から特に多かった「MSIのビジネスノートPCでも1kg以下のモデルが欲しい」という要望に応えるべく開発が進められました。単に薄型・軽量というだけでなく、長時間バッテリー駆動・キーボード配列・セキュリティ機能など細かい部分にも日本からのフィードバックを反映させております。



薄さ16.9mm・軽さ990gとMIL-STD-810Gに適合する高い耐久性と信頼性を併せ持つノートPCを実現するべく、筐体の材質にマグネシウム合金を採用しました。ビジネスバッグやバックパックへ簡単に収納することができ、営業活動でノートPCを使用するビジネスユーザーから学校で勉強するためのツールとして利用する学生ユーザーなどが“毎日気軽に安心して”持運べる超薄型・超軽量デザインとなっています。



「Prestige 13 Evo A12M」シリーズは、究極にプレミアムなノートブックPC体験を提供する「インテル(R) Evo™ プラットフォーム」に準拠しており、「高速処理」「高速接続」「高速充電」が可能となっています。また、バッテリー駆動時間はCore™ i5 プロセッサー搭載モデルで最大23時間15分※となり、バッテリー残量を気にせず1日中ご使用いただくことができます。









・Prestige 13 Evo A12M 製品ページ:

https://jp.msi.com/Business-Productivity/Prestige-13-Evo-A12MX

・Amazon販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVBP4QDQ

・Joshin Web販売ページ:https://joshinweb.jp/pc/21179/4526541194481.html

・NTT ぷらら ひかりTVショッピング製品ページ:https://shop.hikaritv.net/shopping/commodity/plala/2010119496/

・MSI公式オンラインショップ製品ページ:https://jpstore.msi.com/2023newmodel_prestigeseries



【Summit-E14FlipEvo-A13MT-2303JPの主な特徴】

●14インチタイプ高解像度360度フリップ機能付ディスプレイを搭載したビジネスノートPC

「Summit-E14FlipEvo-A13MT-2303JP」は、14インチ・解像度QWXGA+(2,880×1,800)、360度フリップ機能対応ディスプレイを搭載したビジネスノートPCです。



一般的なフルHDよりも高い解像度のディスプレイを採用し、より高精細な映像表示を可能にしました。加えて、アクティブスタイラス「MSI Pen」によるペンタッチ機能に対応し、まるで本物のペンのような書き心地でメモやスケッチなどを行うことができます。



「第13世代インテル(R) Core™ プロセッサー」による高いマルチタスク処理性能を軽さ1.59kgの本体へ凝縮。バッテリー駆動時間は最大20時間54分※となり、商談先や外出先へ持ち運ぶ時にバッテリー残量を気にすることなくご使用いただけます。







・Summit E14 Flip Evo A13M 製品ページ:

https://jp.msi.com/Business-Productivity/Summit-E14-Flip-Evo-A13MX



※バッテリー駆動時間はJEITA 2.0に基づいた参考値です。バッテリー駆動時間はノートパソコンの構成・使用方法・使用環境によって異なります。ノートPCのパフォーマンスを最大限発揮させるためにはACアダプタを接続してください。



