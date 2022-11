[株式会社SNK]

パッケージ版(Nintendo Switch)は本日より予約受付開始。



株式会社SNK (本社:大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO:松原 健二)は、『NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.2』のダウンロード版を、本日(2022年11月10日)よりニンテンドーeショップとSteamストアにて配信開始したことをお知らせいたします。なおパッケージ版(Nintendo Switch)は本日より予約を開始し、2023年3月2日に発売予定です。







夢のコレクションの第2弾がついに登場!

ネオジオポケットカラーの傑作タイトル10作品を新たに収録!

■好評発売中の4作品に、新規6作品を加えた計10作品を収録!

■スポーツやパズル、テーブルゲームなどバラエティに富んだラインアップ!

■便利な巻き戻し機能を搭載!オールクリアを目指して遊び尽くせ!



【プロモーション映像】

https://youtu.be/0XozFwwL7wQ



【収録タイトル】



人気キャラクターがカードになって大激突!

『SNK VS. CAPCOM 激突カードファイターズ』





※日本語/英語対応



超個性的なレスラーたちが大熱戦!

『ビッグバンプロレス』





※日本語/英語対応



人型戦闘ロボットで強大な敵を倒せ!

『バイオモーター・ユニトロン』





※日本語/英語対応



ロックマンの世界を遊び尽くそう!

『ロックマン バトル&ファイターズ』





※日本語対応



傑作パズルゲームの第2弾が登場!

『つなげてポンッ!2』





※日本語/英語対応



30種類ものミニゲームを楽しもう!

『ガンバレねおぽけくん(仮)』





※日本語対応



KOFがボードゲームになって登場!

『THE KING OF FIGHTERS バトルDEパラダイス』





※日本語対応



シンプル操作でリアルなプレイが楽しめる!

『ベースボールスターズカラー』





※日本語/英語対応



多彩なショットを駆使して勝利をつかめ!

『ポケットテニスカラー』





※日本語/英語対応



自分だけの最強チームを作ろう!

『ネオジオカップ'98PLUS』





※日本語/英語対応



【タイトル概要】

■タイトル名

NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.2

■ジャンル

アクション、テーブル、スポーツ、パズル

■対応プラットフォーム

Nintendo Switch/ Steam

■発売日

ダウンロード版(Nintendo Switch/ Steam):2022年11月10日

パッケージ版(Nintendo Switch):2023年3月2日

■価格

ダウンロード版:3,980円(税込)

パッケージ版:4,950円(税込)

■プレイ人数

1~2人

■レーティング

CERO:B(12才以上対象)

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/ngpcs-vol2/



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)Thirdline

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※(C)2022 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ゲーム画面は開発中のものです。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-16:46)