[株式会社バロックジャパンリミテッド]

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するアニメとファッションの融合ブランド「R4G(アールフォージー)」は、新世代リッチアニメRPG『COUNTER: SIDE(カウンターサイド)』コラボ第2弾のアイテムの発売を決定致しました。









『COUNTER: SIDE(カウンターサイド)』(以下:カウンターサイド)は、100万人以上が登録する、キャラクター育成×戦略×物語×アニメーションが融合した新世代リッチアニメRPGです。



主題歌を水樹奈々さんが歌い、コミックマーケットでは仮面ライダーディケイド役の井上正大さんが公式コスプレイヤーを行うなど様々な話題を生み出している「カウンターサイド」と「R4G」のコラボレーションです。



第2弾となる今回はアキヤマ・シリュウが着用している衣装からインスパイアされたブルゾンジャケットやショルダーバッグが登場。更にオルカが被っている帽子を再現したニット帽や、ストーリーに登場する侵食体や作中の世界地図を両袖にデザインしたロングTシャツなどをラインナップ致しました。















受注は11月11日(金)12:00にSHEL’TTER WEBSTOREにて開始。



さらにご購入者様には先着で「カウンターサイド」非売品グッズが同梱される特典もご用意いたしております。

是非最後までご覧くださいませ。



販売先URL:https://www.ec-store.net/sws/r/rSR4G/



フェンリル小隊の衣装からインスパイアされたネクタイなどの第1弾ラインナップ商品は11月27日(日)までご予約を受け付けております。この機会に是非ご覧くださいませ。



【ご予約受付期間】

<第1弾>2022年10月28日(金)12:00~2022年11月27日(日)23:59

<第2弾>2022年11月11日(金)12:00~2022年12月11日(日)23:59

受注期間は約1か月間となっております。お買い逃がしが多くありますので早めのご予約を頂きますよう宜しくお願い致します。



第2弾商品展開







AKIYAMA SHIRYU INSPIRE BLOUSON

COLOR:BLACK

SIZE:M,L,XL

¥14,300(tax in)



AKIYAMA SHIRYU INSPIRE SHOULDER BAG

COLOR:BLACK

SIZE:FREE

¥4,950(tax in)





FENRIR ONE POINT PANTS

COLOR:BLACK

SIZE:M,L

¥7,700(tax in)



ORCA INSPIRE KNIT CAP

COLOR:BLACK

SIZE:FREE

¥3,850(tax in)









C/S BACKGROUND LT-SHIRT

COLOR:PURPLE,BLUE

SIZE:M,L,XL

¥6,600(tax in)





マシーン-甲-ボトル

COLOR:BLACK

SIZE:FREE

¥2,750(tax in)



※画像はサンプルとなります。生地の見た目、細部のデザインが若干変更となる場合がございます。





購入者特典





<数量限定>【非売品】「カウンターサイド」オリジナルクリアファイル

獲得条件:1会計につき1点を付与



【各種特典についての注意点】※必ずお読み下さい

※「カウンターサイド」コラボ商品以外の商品のご購入は対象外になります。

※特典を複数個ご希望の際にはカートを分割する(例:ご注文×2)ことで特典の獲得が可能になります。

※特典はイベント開催中、対象条件が満たしており且特典の在庫がある場合のみ「ご注文の確認画面」にて表示されます。在庫がない場合は表示されません。

※特典は「注文を確定する」ボタンを押した段階での確保となります。プレゼントの条件を満たしたても、ご注文を確定しない限り特典の確保とはなりません。

※特典は、ご注文商品と一緒のお届けとさせて頂きます。







「COUNTER: SIDE(カウンターサイド)」▼

◇料金体系:基本プレイ無料(アイテム課金制)

◇開発会社:Studiobside

◇提供プラットフォーム:App Store、Google Play、Windows

◇推奨環境:【SP】iOS 12.0以上/Android OS 5.0.1以上(メモリ2GB以上)

【PC】Windows 10 64bit以上



◇公式サイト:https://counterside.nexon.co.jp/

◇公式Twitter:https://twitter.com/COUNTERSIDE_NXJ

◇AppStore:https://apps.apple.com/jp/app/id1565116857

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.cosjp



Copyright (C) 2021 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) NEXON Korea Corp. & Studiobside Co., Ltd. All Rights Reserved.





【WHAT IS R4G ?】

「R4G」とは「Respect for Geeks」、オタク(Geeks)への尊敬という意味がこめられています。

世の中のGeeksが好きな物を纏い、常に近くにいられる喜びを感じてもらいたい。

コアファンはもちろんのこと、トレンドに敏感なファッショニスタや日本の文化を愛する海外のお客様をターゲットとし、「アニメ」、「ゲーム」、「エンターテイメント」など、それぞれのGeeks達に好きを届けたいという思いで溢れているブランドです。

「Geeks」と「Fashion」をつなぐ新たな架け橋となることがR4Gの使命です。

HP:r4g.jp

Twitter:@official_r4g

Instagram:official_r4g



会社概要

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド( 東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

( 企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-19:16)