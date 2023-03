[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]



3月14日(火)のホワイトデーのギフトにおすすめしたい、ルイ・ヴィトンのウォッチ、ファインジュエリー、フレグランス。最新アイテムや限定のスペシャルギフトセットなど、大切な人に送るアイテムを選んでみてはいかがでしょうか。





左から

「SPELL ON YOU」 フレグランス & トラベルケース セット

税込価格:¥123,200

ーオー ドゥ パルファン「Spell On You」100 ml、ミニチュアボトル10 ml

ートラベルケース(エピ・レザー)

https://tinyurl.com/4fhu4hev



「SPELL ON YOU」 フレグランス & トラベルスプレー セット

税込価格:79,200円

ーオー ドゥ パルファン「Spell On You」100 ml、ミニチュアボトル10 ml

ーオー ドゥ パルファン「Spell On You」トラベルスプレー 4 x 7.5 ml

https://tinyurl.com/p37dmpyn



官能と軽やかさが混ざり合う、愛の恍惚を想わせる魅力的なアイリスが特徴のフレグランス「SPELL ON YOU(スペル オン ユー)」のスペシャルギフトセット。1つは、100mlのフレグランスと、繊細なペールピンクのエピ・レザーで仕立てた「トラベルケース」をセットにしたもの。そしてもう1つは、スーツケースやキャリーケースに入れることができる旅行用に最適な「トラベルスプレー」をセットした2種類を用意。100mlのパフュームボトルを保護し持ち運びできる「トラベルケース」には、ホットスタンピング(焼印)でイニシャルを刻印してパーソナライズできます。どちらもミニチュアサイズの「Spell On You」10mlが入った、プレシャスなギフトセットです。







ピアス「LV ヴォルト ワン」

左から

税込価格:523,600円(YG×ダイヤモンド) https://tinyurl.com/yxya7m2c

税込価格:555,500円(WG×ダイヤモンド) https://tinyurl.com/48prah2w

税込価格:253,000円(YG×ダイヤモンド) https://tinyurl.com/yeyshwc7

税込価格:270,600円(WG×ダイヤモンド) https://tinyurl.com/yck7bbk9

税込価格:253,000円(PG×ダイヤモンド) https://tinyurl.com/d4kp9xhc



アイコニックなLV イニシャルをフレッシュに再解釈してイエローゴールドで仕立てた「ピュス LV ヴォルト ワン」。小ぶりの「V」モチーフとやや大きめの「L」モチーフを組み合わせて、メゾンのイニシャルを表現しました。グラフィカルなラインが特徴のデザインが、力強さとモダンな雰囲気を演出します。パヴェダイヤモンドを添えた最新作、そしてゴールドをメインとしたシンプルなデザインのシングルピアスは単体ではもちろん、他のアイテムとのミックス & マッチもお楽しめます。



「タンブール ムーン デュアル・タイム MM ネイビーブルー ディアモン」

税込価格:987,800円

https://tinyurl.com/4zsmy88h



グラマラスで洗練されたネイビーカラーが魅力の「タンブール ムーン デュアル・タイム MM ネイビーブルー ディアモン」。フェミニニティと機能性を兼ね備えた、旅の真髄(こころ)をモダンに体現した最新ウォッチ。24時間表示により、ローカルタイムとホームタイムの両方をはっきりと読み取ることができる文字盤は、中心を大きく窪ませた魅惑的なシェイプ。プリントされたモノグラム・フラワー モチーフとフラワーシェイプのGMT針の組み合わせが、メゾンの伝統を彷彿させます。





【ルイ・ヴィトンについて】

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的という、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」という精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家、アーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ & ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。



【お問合せ先】

ルイ・ヴィトン クライアントサービス

0120-00-1854



