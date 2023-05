[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

2023年4月8日(土)10:00~4月16日(日)23:55の期間、ニコニコアンケートで実施した「あなたの好きなゲームハード(据え置き型)を教えてください!」の結果を発表します。







参加人数は2446人!たくさんのご投票、誠にありがとうございました!次回の大調査もお楽しみに!



■結果発表動画

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so42210491



YouTube:https://youtu.be/NXpv4nq_Lbc





■アンケート結果

Nintendo Switch(TM) (30.13%)



PlayStation(R) 2 (26.70%)



スーパーファミコン(TM) (26.45%)



Wii(R) (16.88%)



ニンテンドー ゲームキューブ (13.04%)



PlayStation(R) 4 (11.28%)



NINTENDO(TM) 64 (11.08%)



ファミリーコンピュータ(TM) (11.00%)



PlayStation(R) (8.95%)



セガサターン(TM) (8.63%)



PlayStation(R) 3 (8.50%)



Wii(R) U (6.70%)



ドリームキャスト(TM) (6.54%)



PlayStation(R) 5 (6.50%)



PlayStation(R) 4 Pro (3.60%)



メガドライブ (3.52%)



Xbox 360 (2.82%)



PlayStation(R) 2 slim (2.33%)



PCエンジン (2.04%)



セガサターン(TM)(白サターン) (1.76%)



アルカディア (1.59%)



PCエンジンDuo (1.43%)



ネオジオ (1.35%)



ファミリーコンピュータ(TM) ディスクシステム (1.27%)



PlayStation(R) 4 slim (1.14%)



ツインファミコン (1.06%)



PCエンジンDuo-R (0.94%)



Xbox Series X (0.90%)



PlayStation(R) 3 slim (0.86%)



PS one (0.82%)



ニンテンドークラシックミニ_スーパーファミコン(TM) (0.70%)



セガ・マークIII (0.61%)



Xbox (0.61%)



ぴゅう太 (0.57%)



バーチャルボーイ (0.53%)



カセットビジョン (0.45%)



ニンテンドークラシックミニ_ファミリーコンピュータ(TM) (0.45%)



セガ・マスターシステム (0.41%)



Xbox Series S (0.41%)



PC-FX (0.37%)



PlayStation(R) 3 Super slim (0.37%)



Xbox One (0.37%)



メガドライブ2 (0.33%)



セガサターン(TM)中期型 (0.33%)



Xbox One X (0.33%)



PCエンジンDuo-RX (0.29%)



Vサターン (0.29%)



ピカチュウNINTENDO(TM) 64 (0.29%)



Xbox 360 エリート (0.29%)



Atari 2600 (0.25%)



Vectrex / 光速船 (0.25%)



Panasonic Q (0.25%)



オデッセイ (0.20%)



スーパーカセットビジョン (0.20%)



PCエンジンコアグラフィックス (0.20%)



PCエンジンコアグラフィックスII (0.20%)



3DO (0.20%)



SG-1000II (0.16%)



FM TOWNS マーティー (0.16%)



ワンダーメガ (0.16%)



HIサターン (0.16%)



Xbox 360 S (0.16%)



Wii(R) Mini (0.16%)



Xbox One S (0.16%)



テレビテニス (0.12%)



コモドール64 (0.12%)



SG-1000 (0.12%)



Super Nintendo Entertainment System (0.12%)



ネオジオCD (0.12%)



ルーピー (0.12%)



ゲーム・ポン (0.08%)



カラーテレビゲーム ブロック崩し (0.08%)



インテレビジョン (0.08%)



テレビベーダー (0.08%)



ZX Spectrum (0.08%)



PV-1000 (0.08%)



ぴゅう太Jr. (0.08%)



PCエンジンシャトル (0.08%)



Atari Jaguar (0.08%)



スケルトンセガサターン(TM) (0.08%)



Xbox 360 E (0.08%)



オデッセイ200 (0.04%)



コレコテルスター (0.04%)



フェアチャイルド・チャンネルF (0.04%)



TV JACK 1000 (0.04%)



TV JACK 1200 (0.04%)



TV JACK 2500 (0.04%)



オデッセイ2000 (0.04%)



カラーテレビゲーム15 (0.04%)



カラーテレビゲーム6 (0.04%)



VC 4000 (0.04%)



テレビ野球ゲーム (0.04%)



M5 (0.04%)



コレコビジョン (0.04%)



マックスマシーン (0.04%)



Atari 2800 (0.04%)



PV-2000 (0.04%)



LJN Video Art (0.04%)



PCエンジンスーパーグラフィックス (0.04%)



セガ・マスターシステム2 (0.04%)



編集ファミコン(ファミコンタイトラー) (0.04%)



CDI (0.04%)



Commodore 64 Games System (0.04%)



SF1 (0.04%)



Amiga CD32 (0.04%)



ネオジオCDZ (0.04%)



ピピンアットマーク (0.04%)



スーパーファミコン(TM)ジュニア (0.04%)



Wii(R) Family Edition (0.04%)



Xbox One S All Digital Edition (0.04%)



オデッセイ100 (0.00%)



オデッセイ300 (0.00%)



オデッセイ400 (0.00%)



オデッセイ500 (0.00%)



コレコテルスターClassic (0.00%)



コレコテルスターDeluxe (0.00%)



フィリップスオデッセイ200 (0.00%)



RCAスタジオII (0.00%)



TV FUN (0.00%)



TV JACK 1500 (0.00%)



TV JACK 3000 (0.00%)



オデッセイ3000 (0.00%)



オデッセイ4000 (0.00%)



コレコ・テルスターAlpha (0.00%)



コレコ・テルスターColoromatic (0.00%)



コレコ・テルスターGalaxy (0.00%)



コレコ・テルスターGemini (0.00%)



コレコ・テルスターRanger (0.00%)



コレコ・テルスターRegent (0.00%)



ビデオカセッティ・ロック (0.00%)



フィリップスオデッセイ2001 (0.00%)



APF-MP1000 (0.00%)



TV JACK アドオン5000 (0.00%)



TV JACK スーパービジョン8000 (0.00%)



カラーテレビゲーム レーシング112 (0.00%)



コレコ・テルスターColortron (0.00%)



コレコ・テルスターCombat! (0.00%)



コレコ・テルスターMarksman (0.00%)



コレコ・テルスターSportsman (0.00%)



システム10 (0.00%)



システム10-M2 (0.00%)



バリー・アストロケイド (0.00%)



ビジコン (0.00%)



フィリップスオデッセイ2100 (0.00%)



オデッセイ2 (0.00%)



カセットTVゲーム (0.00%)



テレビブロック (0.00%)



テレビブロックMB (0.00%)



カラーテレビゲーム コンピュータTVゲーム (0.00%)



Atari 5200 (0.00%)



VTech CreatiVision (0.00%)



RX-78 (0.00%)



SC-3000 (0.00%)



SC-3000H (0.00%)



TVボーイ(コンパクトビジョン) (0.00%)



Videopac + G7400 (0.00%)



オセロマルチビジョン (0.00%)



カセットビジョンJr. (0.00%)



ファミコンテレビC1 (0.00%)



マイビジョン (0.00%)



Atari 2600jr (0.00%)



Atari 7800 (0.00%)



Atari XEGS (0.00%)



XEGS (0.00%)



BBC Bridge Companion (0.00%)



Nintendo Entertainment System (NES) (0.00%)



Zemmix (0.00%)



Dina (0.00%)



Action Max (0.00%)



アクションマックス (0.00%)



VTech Socrates (0.00%)



Genesis (0.00%)



TurboGrafx-16 (0.00%)



View-Master Interactive Vision (0.00%)



GX4000 (0.00%)



Turbo Duo (0.00%)



CDTV32 (0.00%)



Genesis 2 (0.00%)



レーザーアクティブ (0.00%)



Genesis CDX (0.00%)



セガ・マルチメガ (0.00%)



プレイディア (0.00%)



Super A’Can (0.00%)



Genesis 3 (0.00%)



CX-1 (0.00%)



iQue Player (0.00%)



Let’s!TVプレイCLASSIC (0.00%)



Zeebo (0.00%)



Atari VCS (0.00%)



Intellivision Amico (0.00%)





※カッコ内は得票率



■アンケート概要 / 調査方法

調査方法:ニコニコアンケート



投票方法:ニコニコアカウントにログイン後、ニコニコアンケートより投票



投票期間:2023年4月8日(土)10:00~4月16日(日)23:55



投票回数:1人1回







■ゲーム大調査について

定期的にゲームに関する色んなことをニコニコアンケートで調査し、調査結果を動画で紹介します!



