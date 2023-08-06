［ANYCOLOR株式会社］

各種チケットの「にじさんじ総合・個人ファンクラブ先行抽選」は、2023年9月1日(金)12:00よりスタート！その後も各種先行と一般販売を予定しています！



ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、2023年12月23日(土)・24日(日)に開催する「にじさんじフェス2023」の最新情報をお伝えいたします。







出演ライバー総勢150名以上！盛り上がり必至のステージプログラムや最新情報を一挙公開！





2023年12月23日(土)・24日(日)に東京ビッグサイト東展示棟で開催される「にじさんじフェス2023」の最新情報を、2023年8月5日(土)に生配信した特別番組「にじフェス2023 実行委員会だより」内で一挙公開しました。



本番組では、注目のステージプログラムなど「にじさんじフェス2023」の魅力を約1時間にわたりたっぷり紹介。今回のイベントも会場や配信で楽しめる企画が満載です。各種チケットの「にじさんじ総合・個人ファンクラブ先行抽選」は2023年9月1日(金)12:00よりお申し込みをスタートします。



■「にじフェス2023 実行委員会だより」

配信URL：https://youtube.com/live/6y8cxc_AxVo



今年は「スペシャルステージ」「ガーデンステージ（3D）」「カフェステージ（2D）」などのステージが登場！2日間にわたり、ライブやトークを中心とした様々なプログラムを実施します。

※当日は会場からの生配信も予定しています。



さらに、2023年12月22日(金)には豪華出演者を迎えた「前夜祭」の開催も決定しました。昨年よりもパワーアップして開催する「にじさんじフェス2023」をお楽しみに！



スペシャルステージ ※事前チケット制





2023年12月23日(土)



●さくゆい劇場～この旅館、ほんまアカン！～

時間：OPEN 10:00 / START 11:00

出演者：笹木咲 / 椎名唯華 / 花畑チャイカ / 加賀美ハヤト / 四季凪アキラ / 小野町春香 / 早瀬走 / イブラヒム / シスター・クレア





●にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」Day1

時間：OPEN 14:00 / START 15:00

出演者：剣持刀也 / 伏見ガク / 緑仙 / 魔界ノりりむ / 葉加瀬冬雪 / フレン・E・ルスタリオ / レイン・パターソン / レオス・ヴィンセント



2023年12月24日(日)



●Kuzuha Solo Event “Kaleidoscope”

時間：OPEN 10:00 / START 11:00

出演者：葛葉

バラエティパートゲスト：剣持刀也 / 社築 / イブラヒム

ライブパートゲスト：卯月コウ / 不破湊 / ローレン・イロアス





●にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」Day2

時間：OPEN 14:00 / START 15:00

出演者：月ノ美兎 / ジョー・力一 / リゼ・ヘルエスタ / 星川サラ / 不破湊 / 長尾景 / 壱百満天原サロメ / 渡会雲雀



ガーデンステージ（3D）







2023年12月23日(土)

●にじフェス2023 開会式

時間：10:30 ～ 11:00頃

出演者：文野環 / フミ

ゲスト：鈴木勝 / レイン・パターソン / 渡会雲雀



●にじクイ 出張版 in にじフェス2023

時間：12:30 ～ 13:15頃

出演者：ジョー・力一 / 健屋花那 / オリバー・エバンス / セラフ・ダズルガーデン

ゲスト：星川サラ / 北小路ヒスイ



●第3回 にじさんじ歌うま選手権!!

時間：14:45 ～ 15:30頃

出演者：[ソロ部門] える / 渋谷ハジメ / ぽむ れいんぱふ

[デュエット部門] 花畑チャイカ＆桜凛月 / レヴィ・エリファ＆早瀬走 / 東堂コハク＆海妹四葉

[審査員(2D出演)] 森中花咲 / 弦月藤士郎 / 倉持めると



●MUSIC GARDEN Day1

時間：17:00 ～ 17:30頃

出演者：[にじさんじハンドベル部] 樋口楓 / モイラ / 文野環 / 物述有栖 / シスター・クレア / フミ / 周央サンゴ

[バンド名未定] 不破湊 / イブラヒム / ローレン・イロアス / 渡会雲雀



2023年12月24日(日)

●にじさんじ Dance Live

時間：10:30 ～ 11:15頃

出演者：[チームIDD ～アイドルダンス同好会～] シスター・クレア / ドーラ / 山神カルタ / 東堂コハク / レイン・パターソン / 海妹四葉

[VOLTACTION] 風楽奏斗 / 渡会雲雀 / 四季凪アキラ / セラフ・ダズルガーデン

[かみなり] 神田笑一 / ヤン ナリ



●ゲームる？ゲームる！ゲームしょー!!～ニセ３乙女が乗っとっちゃうぞ(ハート)～

時間：12:30 ～ 13:15頃

出演者：夜見れな / 天宮こころ / 魔使マオ / レオス・ヴィンセント

ゲスト：花畑チャイカ / 奈羅花 / 先斗寧



●MUSIC GARDEN Day2

時間：14:30 ～ 15:00頃

出演者：[解散GIG] 赤羽葉子 / 緑仙 / 笹木咲 / 椎名唯華

[にじさんじ吹奏楽部] える / 樋口楓 / 森中花咲 / 葉加瀬冬雪 / エリー・コニファー / 健屋花那 / フレン・E・ルスタリオ



●七次元生徒会～お悩み解決出張編～

時間：16:00 ～ 16:45頃

出演者：叶 / 樋口楓 / 三枝明那 / 緑仙 / レオス・ヴィンセント / 周央サンゴ



●にじフェス2023 閉会式

時間：17:45 ～ 18:00頃

出演者：静凛 / 月ノ美兎 / 樋口楓



カフェステージ（2D）







2023年12月23日(土)

●#さんばかクリスマス2023 フェス会場から、メリクリを込めて。

時間：11:15 ～ 12:15頃

出演者：戌亥とこ / アンジュ・カトリーナ / リゼ・ヘルエスタ



●いちさんごラジオ にじフェス出張編 with 狂蘭メロコ

時間：13:45 ～ 14:30頃

出演者：ジョー・力一 / 周央サンゴ / 狂蘭 メロコ



●『Lie:verse Liars』にじさんじフェス2023 スペシャルステージ

時間：15:45 ～ 16:30頃

出演者：物述有栖 / 鈴木勝 / リゼ・ヘルエスタ / 白雪巴



2023年12月24日(日)

●饗宴無双！長尾景のおもてなし

時間：11:30 ～ 12:15頃

出演者：長尾景 / ルカ・カネシロ / レン ゾット / 虎姫 コトカ



●元2期生 統一テスト

時間：17:00 ～ 17:45頃

出演者：家長むぎ / ギルザレンIII世 / 剣持刀也 / 伏見ガク / 文野環 / 物述有栖 / 森中花咲 / 夕陽リリ



※Day2の追加ステージの情報は後日発表いたします。



着ぐるみステージ







昨年、ご挨拶した１２名の着ぐるみに加え、新たなメンバー６名が登場します！

新メンバーは笹木咲、椎名唯華、花畑チャイカ、ジョー・力一、イブラヒム、フレン・E・ルスタリオです。当日のスケジュールは後日公開！



アトラクション





「文化祭」というテーマで、ライバープロデュースの企画やライバーと直接コミュニケーションがとれる企画を実施！

※各企画の出演ライバーは日によって異なります。一部の企画は事前チケット制ですので、チケット抽選へお申し込みください。



視聴覚室 ※事前チケット制

ライバーと1対1でトーク＆ツーショット撮影！



出演者

える / 渋谷ハジメ / 鈴谷アキ / 勇気ちひろ / 家長むぎ / 伏見ガク / 文野環 / 物述有栖 / 森中花咲 / シスター・クレア /鈴木勝 / ドーラ / 轟京子 / 神田笑一 / 桜凛月 / でびでび・でびる / 竜胆尊 / 黒井しば / ベルモンド・バンデラス / 小野町春香 / アンジュ・カトリーナ / 愛園愛美 / 雪城眞尋 / レヴィ・エリファ / ニュイ・ソシエール / アルス・アルマル / エリー・コニファー / ラトナ・プティ / 健屋花那 / 早瀬走 / フミ / 星川サラ / 山神カルタ / えま★おうがすと / 白雪巴 / 来栖夏芽 / 奈羅花 / 甲斐田晴 / 弦月藤士郎 / 長尾景 / 空星きらめ / 北小路ヒスイ / 周央サンゴ / 東堂コハク / オリバー・エバンス / レイン・パターソン / 天ヶ瀬むゆ / 先斗寧 / 海妹四葉 / 四季凪アキラ / セラフ・ダズルガーデン / 風楽奏斗 / 渡会雲雀 / 五十嵐梨花 / 石神のぞみ / 鏑木ろこ / 倉持めると / 小清水透 / 獅子堂あかり / ソフィア・ヴァレンタイン / 赤城ウェン / 宇佐美リト / 佐伯イッテツ / 緋八マナ / 伊波ライ / 小柳ロウ / 星導ショウ / 叢雲カゲツ



教室レク ※事前チケット制

ライバーと参加者で素敵な教室空間を創ろう！



2023年12月23日(土)

●壱百満天原サロメのサルでもなれるお嬢様教室

時間：11:00 ～ 11:30頃

参加ライバー：壱百満天原サロメ



●文野環クイズ

～全国統一野良猫模試 １人目の合格者は君だ！～

時間：12:00 ～ 12:30頃

参加ライバー：文野環 / ギルザレンIII世



●Rosemi & Maria’s Flower Garden Quiz

時間：13:00 ～ 13:30頃

参加ライバー：ロゼミ ラブロック / マリア マリオネット



●メンヘラ恋愛学～理解のある俺くん入門～

時間：15:00 ～ 15:30頃

参加ライバー：北小路ヒスイ



●にじさんじオーディション、勝手にやってみた。

時間：16:00 ～ 16:30頃

参加ライバー：える / 花畑チャイカ / グウェル・オス・ガール



2023年12月24日(日)

●周央サンゴのサミットファンサミット～夢のお城でお買い物～

企画協力：サミット株式会社

時間：11:00 ～ 11:30頃

参加ライバー：周央サンゴ



●景品争奪!!︎チキチキビンゴ祭り!!︎ !!︎ !!︎ !!︎ !!︎

時間：12:00 ～ 12:30頃

参加ライバー：シスター・クレア / ジョー・力一 / ルイス・キャミー / 周央サンゴ



●加賀美インダストリアル代表 講演会『経営者のロジック 私ならこうする。』 ～SMC組のお悩み相談室～

時間：13:45 ～ 14:15頃

参加ライバー：葉加瀬冬雪 / 加賀美ハヤト / 夜見れな



●聖夜に降り立つ美少女錬金術師～アンジュ、好きにやります。～

時間：15:00 ～ 15:30頃

参加ライバー：アンジュ・カトリーナ



●加賀美インダストリアル代表 講演会『経営者のロジック 私ならこうする。』 ～SMC組のお悩み相談室～

時間：16:00 ～ 16:30頃

参加ライバー：葉加瀬冬雪 / 加賀美ハヤト / 夜見れな



レバガチャ台パンマシーン

公式番組「レバガチャダイパン」の台パンマシーンがバージョンアップして帰ってくる！



にじさんじタロット アーケード

にじさんじタロットがアーケードゲームになって登場！



デジタルスタンプラリー

入場特典とスマホを連動させたデジタルスタンプラリー企画！

かっこいいオトナならにじフェスに来たお客さんを華麗にご案内できるはず!? ROF-MAOと行く、にじフェス行脚。



その他にも、「ローション企画」「にじフェス2023 参加記念フォトブース」など、見て、体験して楽しめるアトラクションが満載！続報をお楽しみに！



会場展示





昨年も大好評だった共通衣装展示や美術部の他、スタジオ見学などの新たな企画も加え絶賛準備中！

続報をお楽しみに！

※参加ライバーは後日発表いたします。



フード





今回だけのオリジナルメニューをライバーが考案中！12月の開催に合わせたメニューも多数登場予定！



グッズ





にじさんじオフィシャルストアにて事前受付決定！詳細は後日公開いたします。

【事前受付スケジュール】

2023年9月29日(金) ～



チケット







入場特典は「ネックストラップ＆学生証カード(1種)」と「ライバーシール(7種ランダム)」！デザインは後日発表！



＜アトラクション参加券付き入場券＞

・視聴覚室(3D)参加券付き入場券(入場特典付き)：税込6,900円(各日)

・視聴覚室参加券付き入場券(入場特典付き)：税込6,400円(各日)

・教室レク参加券付き入場券(入場特典付き)：税込6,400円(各日)



【総合・個人ファンクラブ先行抽選】

2023年9月1日(金)12:00 ～ 2023年9月12日(火)23:59



【一般販売（先着）】

2023年9月30日(土)12:00 ～



＜スペシャルステージ観覧券付き入場券＞

・にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」観覧券付き入場券（入場特典付き）：税込11,000円（各日）

・さくゆい劇場～この旅館、ほんまアカン！～観覧券付き入場券（入場特典付き）：税込9,500円

・Kuzuha Solo Event “Kaleidoscope”観覧券付き入場券（入場特典付き）：税込9,500円



【総合・個人ファンクラブ先行抽選】

2023年9月1日(金)12:00 ～ 2023年10月1日(日)23:59



【e+アプリ先行抽選】

2023年10月9日(月)12:00 ～ 2023年10月16日(月)23:59



【一般発売（先着）】

2023年10月28日(土)12:00 ～



＜入場券＞

・入場券（入場特典付き）：税込4,400円（各日）

・午後入場券（入場特典付き）：税込3,600円（各日）

※午後入場券をお持ちの方は13:00から入場可能となります。



【総合・個人ファンクラブ先行抽選】

2023年10月17日(火)12:00 ～ 2023年10月29日(日)23:59



【e+アプリ先行抽選】

2023年11月6日(月)12:00 ～ 2023年11月19日(日)23:59



【一般発売（先着）】

2023年12月2日(土)12:00 ～



にじさんじフェス2023 前夜祭 ※事前チケット制







日時：2023年12月22日(金) OPEN 17:00 / START 18:00

会場：東京ビッグサイト 東４ホール

出演者：樋口楓 / 夢追翔 / Nornis (戌亥とこ、町田ちま) / VΔLZ (弦月藤士郎、長尾景、甲斐田晴)



■にじさんじフェス2023 前夜祭 チケット

価格：税込7,500円 全席指定

※お一人様2枚まで申し込み可能



樋口楓 4thシングル「三D」とNornis 2ndシングル「salvia」には、シリアル先行抽選に申し込みができるシリアル券を封入！



【シリアル先行抽選】

・樋口楓 4thシングル「三D」チケット先行抽選シリアルコード

2023年9月6日(水)12:00 ～ 2023年10月12日(木)23:59

▼CDのご予約

https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=3259&tag=TAG_251



・Nornis 2ndシングル「salvia」チケット先行抽選シリアルコード

2023年9月27日(水)12:00 ～ 2023年10月12日(木)23:59

▼CDのご予約

https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=3549&tag=TAG_256



【総合・個人ファンクラブ先行抽選】

2023年10月23日(月)12:00 ～ 2023年11月5日(日)23:59



【e＋アプリ先行】

2023年11月20日(月)12:00 ～ 2023年11月26日(日)23:59



【一般販売（先着）】

2023年12月9日(土)12:00 ～



※すべてのステージや企画の出演者・内容は、予告なく変更になる場合があります。



「にじさんじフェス2023」開催概要





タイトル：にじさんじフェス2023

会期：2023年12月23日(土)・24日(日) 10:00～18:00 ※最終入場17:30予定

※前夜祭のみ2023年12月22日(金) OPEN 17:00 / START 18:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 (東京都江東区有明３丁目１１−１)

アクセス：【りんかい線】国際展示場駅から徒歩7分、【ゆりかもめ】東京ビッグサイト駅から徒歩3分

チケット：2023年9月1日(金)12:00より各種販売開始予定



主催：にじさんじフェス2023製作委員会

公式サイト：https://fes.nijisanji.jp/2023/

公式Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app





【にじさんじプロジェクトについて】



「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/





【「NIJISANJI EN」について】



2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter：https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/06-14:16）