先駆けて3/15(水)「#ババババンビ」「#2i2」「#よーよーよー」出演『#HASHTAG NIGHT vol.6』、『4大都市ツアー「馬鹿騒ぎ天下布武」』愛知・大阪・福岡公演も独占LIVE配信!







動画配信サービス「Paravi」では、4月8日(土)17:30よりTOKYO DOME CITY HALL(東京都文京区)にて開催される「#ババババンビ」『4大都市ツアー「馬鹿騒ぎ天下布武」』のツアーファイナルを独占LIVE配信することが決定した。TOKYO DOME CITY HALLでのLIVEは「#ババババンビ」にとって過去最大キャパシティとなる会場での開催となる。



また、ツアーファイナルの配信に先駆けて、3月15日(水)18:30よりSpotify O-EAST(東京都渋谷区)にて開催される『#HASHTAG NIGHT vol.6~春のポカポカ大作戦~』と「#ババババンビ」『4大都市ツアー「馬鹿騒ぎ天下布武」』の愛知・大阪・福岡公演もParaviで独占LIVE配信する。

『#HASHTAG NIGHT vol.6~春のポカポカ大作戦~』は芸能事務所ゼロイチファミリアの音楽レーベル・#HASHTAG RECORDに所属するアイドルグループ「#ババババンビ」「#2i2」「#よーよーよー」の3組が出演予定。「#よーよーよー」はこの日初めて新体制でのパフォーマンスを披露することとなる。



さらに、LIVE配信を記念して、「#ババババンビ」の全力バカ騒ぎが楽しめる2公演の再配信も決定!

2022年8月14日に開催された『ZeppNamba単独公演』と2022年10月21日に中野サンプラザで開催された『ONE MAN LIVE「#バンビの野望」』を再配信いたします!

ぜひ、この2公演をご覧いただき、4月8日(土)の『4大都市ツアー「馬鹿騒ぎ天下布武」』ツアーファイナルに向けて気持ちを高めてお待ちください!



【配信情報】

[タイトル] #HASHTAG NIGHT vol.6~春のポカポカ大作戦~

[公演日時] 3月15日(水)18:30

[出 演] #ババババンビ(吉沢朱音、岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、池田メルダ、近藤沙瑛子、宇咲)

#2i2(十味、森嶋あんり、奥ゆい、天羽希純)

#よーよーよー

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/title/109986

---------------------------

[タイトル] #ババババンビ 4大都市ツアー「馬鹿騒ぎ天下布武」愛知

[公演日時] 3月18日(土)16:00

[出 演] #ババババンビ(吉沢朱音、岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、池田メルダ、近藤沙瑛子、宇咲)

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/title/109988

---------------------------

[タイトル] #ババババンビ 4大都市ツアー「馬鹿騒ぎ天下布武」大阪

[公演日時] 3月19日(日)16:00

[出 演] #ババババンビ(吉沢朱音、岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、池田メルダ、近藤沙瑛子、宇咲)

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/title/109990

---------------------------

[タイトル] #ババババンビ 4大都市ツアー「馬鹿騒ぎ天下布武」福岡

[公演日時] 3月26日(日)15:00

[出 演] #ババババンビ(吉沢朱音、岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、池田メルダ、近藤沙瑛子、宇咲)

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/title/110130

---------------------------

[タイトル] #ババババンビ 4大都市ツアー「馬鹿騒ぎ天下布武」東京

[公演日時] 4月8日(土)17:30

[出 演] #ババババンビ(吉沢朱音、岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、池田メルダ、近藤沙瑛子、宇咲)

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/title/110128

---------------------------

【再配信】[タイトル] #ババババンビ 「ZeppNamba単独公演」

[配信日時] 3月17日(金)20:00

[出 演] #ババババンビ(吉沢朱音、岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、池田メルダ、近藤沙瑛子、宇咲)

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/watch/110135

---------------------------

【再配信】[タイトル] #ババババンビ ONE MAN LIVE「#バンビの野望」

[配信日時] 3月31日(金)20:00

[出 演] #ババババンビ(吉沢朱音、岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、池田メルダ、近藤沙瑛子、宇咲)

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/watch/110139

---------------------------

※追っかけ再生機能で、イベントの途中からでも配信をお楽しみいただけます。

※配信期間中は何度でも繰り返し視聴可能です。

※LIVE配信当日は、アクセス集中が予想されます。お早めに会員登録の上、さらにお気に入り登録をしていただきますと、よりスムーズに当日の視聴をお楽しみいただけます。

※視聴開始時間になっても再生が始まらない場合は、再生ボタンを押してください。それでも始まらない場合はページのリロードをおこなってください。

※本コンテンツは、著作権法などの諸法令により保護されています。インターネット上への無断転載等を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。

※新型コロナウイルス感染症などの影響により、配信、企画等は、変更、中止する場合がございます。ご了承ください。



【#ババババンビが贈る初冠番組の配信情報】

[タイトル] #ヤバババンビ

[配信日時] 隔週金曜日20:00~配信中(#0、#3、#5、Documentary of #BABABABAMBI 「七人の

決断」は無料配信)

[出 演] #ババババンビ(吉沢朱音、岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、池田メルダ、近藤沙瑛子、宇咲)

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/title/90884

[番組SNS] Twitter(@yabababambi):https://twitter.com/yabababambi



[出演者プロフィール]

#ババババンビ





※写真左から

<吉沢 朱音(よしざわ あかね)>7月2日、福岡県出身、メンバーカラーは黄色

<岸 みゆ(きし みゆ)>2月13日、埼玉県出身、メンバーカラーは赤

<水湊 みお(みなと みお)>6月10日、福岡県出身、メンバーカラーは青

<小鳥 遊るい(たかなし るい)>10月24日、三重県出身、メンバーカラーは白

<池田 メルダ(いけだ めるだ)>2月6日、埼玉県出身、メンバーカラーは緑

<近藤 沙瑛子(こんどう さえこ)>7月1日、熊本県出身、メンバーカラーは紫

<宇咲(うさ)>4月27日、神奈川県出身、メンバーカラーは桃



#2i2





※写真左から

<十味(とーみ)> 2月8日、No.001、メンバーカラーは赤

<森嶋 あんり(もりしま あんり)> 12月2日、No.002、メンバーカラーは白

<奥 ゆい(おく ゆい)> 5月15日、No.004、メンバーカラーは黄色

<天羽希純(あまうきすみ)> 8月12日、No.005、メンバーカラーは紫



#よーよーよー







【Paraviとは】 https://www.paravi.jp

国内ドラマのアーカイブ数、日本最大級の動画配信サービスです。人気バラエティやアニメ、ビジネス、映画、スポーツ、海外作品、音楽、さらにはLIVE配信など豊富なラインアップがいつでもどこでも楽しめます!月額1,017円(税込)で見放題(※)のParaviベーシックプランの他、コンテンツ毎に購入できるレンタル作品も視聴可能です。

※iTunes Store決済の場合は1,050円(税込)です。

*Paraviのランキングはこちら▶︎ https://www.paravi.jp/display/ranking

*Paraviの最新情報は「News.Paravi(ニュースドットパラビ)」で!▶︎ https://news.paravi.jp



※Paraviを運営する株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパンは、2023年3月31日に株式会社U-NEXTと経営統合することに合意しました。詳細は下記をご覧ください。

https://www.premium-platform.jp/news/pdf/20230217.pdf



