ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社 Cygames(以下サイゲームス、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、自社で開発中の新作アクション RPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』の最新PVを公開したことをお知らせいたします。

▼GRANBLUE FANTASY: Relink - 2nd Trailer

「イド」(CV:津田健次郎)

アヴィア三将の一人で、空域随一の実力をもつ剣士。

ゼーガ・グランデ空域の旅の途中、幾度も主人公たちの前に立ちふさがる。

「ナルメア」(CV:M・A・O)

武芸百般を極めんとする家系に生まれた剣豪。

日々修練を積み、さらなる高みを目指すために、

「グラブルフェス2022-2023」の生放送で実機プレイを披露! バトルや強化のシステム面も紹介!



1/21(土)に「グラブルフェス2022-2023」のステージ(生放送)で行われた「Relink / GBVS 最新NEWS」コーナーでは実機プレイを披露しました。

武器やジーン、アビリティによるキャラクターを強化・カスタマイズする要素や、バトル中に繰り出せる奥義、チェインバースト、リンクアタックなどによる爽快なバトルアクションを紹介。また、アクションゲームが苦手なプレイヤーをフォローするシステム「アシストモード」「フルアシストモード」の搭載についても紹介しています。

▼YouTube「グランブルーファンタジー公式チャンネル」

『GRANBLUE FANTASY: Relink』製品概要



作品名:GRANBLUE FANTASY: Relink

カナ表記:グランブルーファンタジー リリンク

ジャンル:アクションRPG

プレイ人数:1~4人

オンライン:対応

価格 :未定

発売日:2023年発売予定

プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Steam(R)

CERO:審査予定

開発:株式会社Cygames

『グランブルーファンタジー リリンク』公式サイトURL:https://relink.granbluefantasy.jp/

企業プレスリリース詳細へ (2023/01/22-10:46)