[マジセミ株式会社]

マジセミ株式会社は「マルチクラウド環境でIaC(Infrastructure as Code)を実現するにはどうすればよいのか?」というテーマのウェビナーを開催します。







(詳細及び参加申込はこちら)

https://majisemi.com/e/c/teldevice-20230315/M1D



■主流になってきたマルチクラウド

多くの企業でクラウド化が進む昨今、複数のクラウドサービスを併用するマルチクラウドが利用されるケースも増えています。

AWS、Azure、GCPや各種SaaSなどのパブリッククラウドと、オンプレミスなどのプライベートクラウドを組み合わせ使い分けることで、フレキシブルかつスケーラブルなITインフラを構築することができます。





■複数のインフラ並行稼働による運用負荷の増大、設定ミスのリスク、学習コストの増加

しかし、複数のインフラの並行稼働には、運用負荷の増大やそれに伴う人的操作ミスのリスク増加などの懸念点があります。

また、クラウド毎に管理ツールを使い分けたり異なるクラウド間の相違点や統合方法について学習する必要も生じるため、学習コストも増加します。



■IaC(Infrastructure as Code)はマルチクラウド非対応がほとんど

インフラ管理を効率化するアプローチとして、近年「IaC(Infrastructure as Code)」が注目されています。



■マルチクラウド対応のIaCソリューション「HashiCorp Terraform」」でインフラ管理のコスト最適化を実現

本セミナーでは、マルチクラウドに対応したIaCソリューションである「HashiCorp Terraform」により、複数のパブリッククラウドとプライベートクラウドを含めたマルチクラウドの運用上の課題を解決し、インフラ管理のコスト最適化を実現する方法を紹介します。

マルチクラウドの運用負荷を削減したい、運用上の作業ミスを減らしたい、複数クラウドを1つのツールで管理できるようにしたいといった考えをお持ちのIT管理者・経営層の方はぜひご参加ください。





(詳細及び参加申込はこちら)

https://majisemi.com/e/c/teldevice-20230315/M1D



■主催

東京エレクトロン デバイス株式会社

■共催

HashiCorp Inc.

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



★他のWebセミナーの申し込み、過去セミナーの動画・資料については、以下からご確認ください★

https://majisemi.com?el=M1D



★ウェビナーを開催したい方はこちらの動画をご覧下さい★

https://youtu.be/pGj3koorgSY



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-10:46)