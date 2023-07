[コクヨ株式会社]

SalesforceからWeb・郵送・FAXでの配信が可能に



コクヨ株式会社(本社:大阪市/社長:黒田 英邦)は、株式会社オプロ(本社:東京都中央区/代表取締役社長:里見 一典、以下オプロ)が7月18日(火)に発売する、Salesforce画面上からワンクリックでマルチに帳票配信できる「@Tovas for Salesforce(アットトバス フォー セールスフォース)」に対し、当社の電子帳票配信システム「@Tovas(アットトバス)」をOEM提供いたします。









テレワークによる電子化・ペーパーレス化が浸透するなか、2022年1月には改正電子帳簿保存法が施行され、企業における電子帳票配信システムの需要は増加傾向にあります。このニーズに応えるべく、コクヨはオプロが発売する「@Tovas for Salesforce」に対し、当社の電子帳票配信システム「@Tovas」をOEM提供しました。



「@Tovas for Salesforce」は、Salesforce上の請求データや顧客情報を元に、お好きな送付手段で指定の帳票を配信するクラウドツールです。送付手段はWeb・郵送・FAXを宛先ごとに選択が可能。取引先のニーズを満たしながら、日々発生する業務の自動化、ペーパーレス化が可能になり、コストや社員の業務負担を大幅に削減し、業務の効率化を目指すことができます。



・提供開始日:2023年7月18日(火)

・価格:オプロの商品HPを参照ください。

・商品HP:https://www.opro.net/products/service/attovas/



■電子帳票配信システム「@Tovas for Salesforce」の特長



・Salesforceと連携が可能

Salesforce上の請求データや顧客情報と連携ができ、請求書や見積書、納品書など、企業間の取引に欠かせない帳票の発行を完結させることが可能です。



・直感的に操作ができるインターフェース

プログラミングの知識がなくても、直感的な画面操作だけで設定が可能です。また、アプリと帳票のサンプル付きなので、すぐに使い始めることができます。



・帳票デザインや送付手段は宛先ごとに選択が可能

帳票デザインは、自社のオリジナルを自由に作成が可能です。送り方もWeb、郵送、FAXと宛先ごとに柔軟に変更することができます。







■参考



・電子帳票配信システム「@Tovas」について

「@Tovas」は、請求書や納品書、注文書などの帳票のPDFデータを、アップロードするだけで「郵送」「FAX」「WEB」でお届けするコクヨの帳票配信クラウドサービスです。毎月行っていた手作業での郵送やFAX業務を劇的に効率化し、コスト削減を実現します。

「@Tovas」商品HP:https://www.attovas.com/



・株式会社オプロについて

オプロは「make IT Simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、帳票DX事業・サブスクERP事業を通して蓄積したノウハウ「つなげる力」により最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

株式会社オプロ公式Webサイト:https://www.opro.net/



