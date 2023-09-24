［東日本旅客鉄道株式会社］







（※）「大人の休日倶楽部」については【参考】ご参照



１ キャンペーン実施期間



申込期間：2023年10月1日（日）～ 2024年1月15日（月）

利用期間：2023年10月1日（日）～ 2024年3月1日（金）



２ キャンペーン概要

上記申込期間中、「大人の休日倶楽部」ホームページからご入会いただいた方は、以下の特典がプレゼント対象となります。

















３ キャンペーンへのエントリー方法 【ウェルカムバック特典】【利用特典】

「大人の休日倶楽部」キャンペーンページよりエントリーをお願いします。

（キャンペーンページ：https://www.jreast.co.jp/otona/cmp/web_nyukai2.html）

※エントリーページは10月1日（日）にオープン予定です。

※会員ご本人のみ（1名様一回限り）お申し込みいただけます。

※【入会特典】は、エントリー不要です。



４ 当選者発表・賞品プレゼント

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。（2024年3月下旬予定）



５ その他

・2023年10月1日（日）～ 2024年1月15日（月）までの間にインターネットでお申し込みされた方で、2024年2月15日（木）までに「大人の休日倶楽部」カードが発行された方が対象です。

※「大人の休日倶楽部」カードの発行には最短で1週間程度かかります。

・キャンペーンの応募にあたり「大人の休日倶楽部」マイページおよびメールマガジンの登録が必要です。登録方法は下記リンク先をご参照ください。

https://jre-ot9.jp/guide/mypage.html

・インターネット以外のご入会（駅頭の入会申込書郵送もしくは駅たびコンシェルジュでの即日入会）は本キャンペーンの対象外です。



【参考】

「大人の休日倶楽部」について

○入会資格

年齢別に構成された２つの会員種別





○年会費 「大人の休日倶楽部」ジパング 4,364円（個人会員）、7,458円(夫婦会員)

「大人の休日倶楽部」ミドル 2,624円※

※ミドルは入会後1年間年会費が無料。なお、退会後1年以内に再入会された方は対象外。



○各種サービス





○入会方法 「大人の休日倶楽部」ホームページをご覧ください。https://www.jreast.co.jp/otona/



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/24-00:40）