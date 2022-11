[株式会社バロックジャパンリミテッド]

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するアニメとファッションの融合ブランド「R4G(アールフォージー)」は、TVアニメ『クールドジ男子』とのコラボアイテムの発売を決定致しました。









『クールドジ男子』は那多ここね原作の、クールでイケメンなドジ男子の日常を描いたコメディです。SNSにて発表された後、「ガンガンpixiv」(スクウェア・エニックス)にて、2019年6月から連載中。そして2022年10月よりテレビアニメが放送開始致しました。



アイテムは、「一倉颯」、「二見瞬」、「三間貴之」、「四季蒼真」の四人にスポットライトを当て、作中ではおなじみのクスっと笑えるアイテムやキャラクターの特徴を使いやすいグッズに商品化。更にそれぞれのイメージカラーでデザインしたTシャツは、R4Gオリジナルの描きおこしビジュアルにてキャラクターが着用しており、こちらはアクリルスタンドなどのグッズとなって登場致します。



TVアニメ『クールドジ男子』×R4Gのコラボアイテムは11月4日(金)正午より受注予約販売を開始致します。



販売先URL:https://www.ec-store.net/sws/r/rSR4G/

ご予約受付期間:2022年11月4日(金)12:00~2022年11月28日(月)23:59

受注期間は3週間となっております。お買い逃がしが多くありますので早めのご予約を頂きますよう宜しくお願い致します。







商品展開





















mawarimichi cafe TEE

COLOR:BLU,YEL,PNK,GRN

SIZE:M/L/XL

¥3,850(tax in)



描き起こしイラストにて各キャラクターが着用している「mawarimichi cafe」Tシャツ。

ちなみにここのカフェは引きドアですよ。





Teaser L/S TEE

COLOR:WHT

SIZE:M/L/XL

¥6,600(tax in)



『クールドジ男子』のティザービジュアルを使用したロングTシャツ。

あなたの周りにもいるかもしれません、クールでかっこよくて、

だけどちょっぴり、ドジな男子たち。



一倉颯 はこにわ KEY CHAIN

COLOR:BLU

SIZE:FREE

¥2,750(tax in)



SMALL ANIMAL CAFEを相席してくれたお礼に三間貴之が一倉颯にプレゼントした

レザーのキーチェーンを実際に再現したアイテム。

少しでも鍵に存在感が出るように。







二見瞬 逆ビブス KEY CHAIN

COLOR:Multi

SIZE:FREE

¥1,100(tax in)



球技大会にて二見瞬が逆に着てしまったビブスをキーチェーンにしたアイテム。

直すタイミングがないまま決勝になってしまった!

なんてことがないように皆さんは気をつけましょうね。







三間貴之 おろし忘れアイマスク

COLOR:BLK

SIZE:FREE

¥1,320(tax in)



三間貴之が会社の後輩から貰ったアイマスクをちょっぴりアレンジしたアイテム。

眠るときはおろして、会議中は外しましょうね。







四季蒼真 タトゥーキャップ

COLOR:BLK

SIZE:FREE

¥3,850(tax in)



四季蒼真の首元のタトゥーをキャップに刺繍したアイテム。

蒼真のようにセンスを磨くにはうってつけのアイテムですね。







CDD×R4Gアクリルスタンド

一倉颯、二見瞬、三間貴之、四季蒼真

SIZE:FREE

¥880(tax in)



R4Gオリジナル描き起こしイラストを使用したアクリルスタンド。

各キャラクターカラーを基調にデザイン。

皆「mawarimichi cafe TEE」を着用しています。





CDD×R4G缶バッジ

一倉颯、二見瞬、三間貴之、四季蒼真

SIZE:FREE

¥550(tax in)



描き起こしイラストを使用した缶バッジ。

作中に登場する背景から着想を経てドットパターンを背景に。

手書き風の英字で表現した名前もイチ推しポイント。





TVアニメ『クールドジ男子』とは▼

一際目を引くクールでかっこいい男子たち。

どこか近寄りがたいけど…

彼らは“全員ドジ”だった!

財布を忘れたり、電車でイヤホンを付けず音楽を流したり、

コンタクトなのにメガネを上げる仕草をしたり、

曲がるストローだと気付かず逆に刺して使ったり、

傘と間違えて靴べらを持ち歩いたり――



そんなドジさえもクールにキメてしまう、それが「クールドジ男子」。

ドジもするけど等身大で頑張る彼らの日常譚を15分に集めて、2クールでお届けします!

見ればきっと、あなたも好きになる。笑って癒されるドジコメディ。



公式HP:https://cooldoji-pr.com/

公式Twitter:@cooldoji_PR



(C)那多ここね/SQUARE ENIX・「クールドジ男子」製作委員会





【WHAT IS R4G ?】

「R4G」とは「Respect for Geeks」、オタク(Geeks)への尊敬という意味がこめられています。

世の中のGeeksが好きな物を纏い、常に近くにいられる喜びを感じてもらいたい。

コアファンはもちろんのこと、トレンドに敏感なファッショニスタや日本の文化を愛する海外のお客様をターゲットとし、「アニメ」、「ゲーム」、「エンターテイメント」など、それぞれのGeeks達に好きを届けたいという思いで溢れているブランドです。

「Geeks」と「Fashion」をつなぐ新たな架け橋となることがR4Gの使命です。



HP:r4g.jp

Twitter:@official_r4g

Instagram:official_r4g





会社概要

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド( 東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

( 企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



