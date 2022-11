[メガハウス]

「 SHAMAN KING Over Soul Box 」好評発売中



株式会社メガハウス (バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、ジオラマコレクションフィギュア「プチラマ」シリーズの新商品に「SHAMAN KING Over Soul Box」を2022年10月下旬から発売いたしました。

「プチラマ」シリーズは、全高約60~95mmの“魅せ方”と“細かな造形”にこだわったジオラマコレクションフィギュアシリーズです。国内外で人気の作品の名シーンを、飾る場所を選ばない丁度いいサイズで立体化しています。

本商品はTVアニメ『SHAMAN KING』中から、「麻倉 葉」「恐山 アンナ」「道 蓮」「ハオ&スピリット オブ ファイア」の各キャラクターの印象的なシーンから全長約80mmで全4種を立体化。

※全4種のうちいずれか1種が入っています







商品概要

商品名 SHAMAN KING Over Soul Box

ラインアップ 全4種

セット内容 彩色済みジオラマフィギュア1体入り

※全4種のうちいずれか1種が入っています。

本体サイズ 全高約80mm

発売日 2022年10月下旬

価格 各990円(税10%込)/900円(税抜)

商品ページ https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3854



(C)武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京









【プチラマシリーズ】特設サイト公開中!

URL:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/petitrama/







