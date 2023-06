[The Orchard Japan]

エネルギッシュな演奏とグッドメロディの応酬で観客を圧倒し、各地フェスで注目を集め6月16開催の初のSHIBUYA CLUB QUATTRO公演も既にソールドアウト!勢いづく家主のニュー・シングル。



稀代のギタリストにしてソングライター・田中ヤコブ(Vo/Gt)のワイルドなギタープレイを筆頭に、バンドのエネルギッシュな演奏と、それを心の底から楽しみ躍動するピュアなグルーヴ、そして三人のフロントマンが紡ぐ三者三様のグッドメロディの応酬で観客を圧倒し、各地で話題騒然!

待望のニューシングルは田中ヤコブ作詞・作曲による『きかいにおまかせ』!



黄金期のロックサウンドを想起させるパワフルでエッジの効いたサウンド。躍動感あるビートの上でギターやベースが舞う奔放且つ起伏あるアレンジ。キャッチーでいてどこか懐かしさを感じさせるメロディ。そして、晴れやかでない心情を射抜くような切迫した歌が構築する、瑞々しくもクラウディなサイケ・ポップナンバーがここに誕生。



メイン・ヴァージョンにこだわりのインストを加えた2曲によるシングルとして本日配信!

家主、初のリリックビデオ『きかいにおまかせ』も同時公開!



6月16日開催「家主 Live Tour 2023」、初のSHIBUYA CLUB QUATTRO公演も既にソールドアウト!



この夏、、いよいよ活気づく家主の動向から一瞬たりとも目が離せない!







<作品詳細>

2023.6.14(WED.) Digital Release!

家主『きかいにおまかせ』

配信URL: https://orcd.co/kikainiomakase



収録曲:

・『きかいにおまかせ』

・『きかいにおまかせ』 (Instrumental)



<MV情報>

家主『きかいにおまかせ』 (Official Lyric Video)

URL:



<ライヴ情報>

「家主 Live Tour 2023」

前売料金: 各会場¥3,500(ドリンク代別)

URL:https://eplus.jp/yanushi/



2023/6/16(金) 東京公演[ワンマン] ※SOLD OUT!!

SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN / START18:30/19:30

お問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION

TEL 050-5211-6077(平日12:00~18:00)



2023/7/1(土) 大分公演

AT HALL

Guest:SACOYANS

OPEN / START17:30/18:00

お問い合わせ:AT HALL

TEl 097-535-2567



2023/7/2(日) 福岡公演[ワンマン]

Live House 秘密

OPEN / START18:00/18:30

お問い合わせ:Live House 秘密

TEL 092-753-8349



2023/7/23(日) 仙台公演[ワンマン]

LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN / START18:00/18:30

お問い合わせ:LIVE HOUSE enn 2nd

TEL022-212-2678



2023/8/11(金・祝) 名古屋公演[ワンマン]

Live House HUCK FINN

OPEN / START18:00/18:30

お問い合わせ:Live House HUCK FINN

TEL052-733-8347



2023/8/19(土) 大阪公演[ワンマン]

Music Club JANUS

OPEN / START18:15/19:00

お問い合わせ:清水音泉

TEL 06-6357-3666(平日12:00-17:00)

info@shimizuonsen.com



2023/9/9(土) 札幌公演[ワンマン]

SPiCE SAPPORO

OPEN / START18:00/18:45

お問い合わせ:SPiCE

TEL 011-522-7641





<OTHER LIVE INFO.>

OTO TO TABI presents「しゃけ音楽会 2023」

2023/6/18(日)

会場:札幌芸術の森 野外ステージ

出演:蓮沼執太フィル、石橋英子×ジム・オルーク、SADFRANK、七尾旅人、家主

OPEN 10:30

https://otototabi.com/shake2023/



SHIBUYA CLUB QUATTRO 35TH ANNIV. 「NEW VIEW」

2023/8/27(日)

会場:SHIBUYA CLUB QUATTRO

出演:柴田聡子[BAND SET]、家主

OPEN / START17:00/18:00

https://www.club-quattro.com/shibuya35th/





<作品詳細>

2023.6.21 Release

家主『INTO THE DOOM』

■FORMAT:2LP

■税込定価:¥5,500



収録曲:

Side A

01.Cheater(Live)

02.茗荷谷(Live)

03.たんぽぽ(Live)

04.家主のテーマ(Live)

05.生活の礎(Live)

06.夏の道路端(Live)



Side B

01.路地(Live)

02.それだけ(Live)

03.マイグラント(Live)

04.カッタリー(Live)

05.夜(Live)

06.陽気者(Live)



Side C

01.カメラ(Live)

02.-MC-

03.NFP(Live)

04.p.u.n.k(Live)

05.お湯の中にナイフ(Live)



Side D

01.にちおわ(Live)

02.オープンカー(Live)

03.DOOM(Live)

04.ひとりとひとり(Live)

05.近づく(Live)



各種ダウンロード/ストリーミングURL

https://orcd.co/intothedoom_live



#関連作品

2023. 3. 29 Release

家主『生活の礎』

■FORMAT:カセット 品番:HRCT009

■税込価格:¥2,200

■FORMAT:LP 品番:HRLP195

■税込価格:¥3,300



【収録曲】

SIDE A

1. Independence Day

2. 家主のテーマ

3. カメラ

4. 夜

5. おはよう

6. ぜんまいじかけ



SIDE B

1. 茗荷谷

2. p.u.n.k

3. マイグラント

4. お湯の中にナイフ

5. オープンカー



2022.12.21 Release

■田中ヤコブ 3rd Full Album 『IN NEUTRAL』(フォーマット:CD,DIGITAL)



品番NFD-003



収録曲:

01.sadness fanclub

02.夢からさめて

03.今は今を生きるとき

04.陰翳礼讃

05.外は春の雨が降って

06.心の焚き火

07.SIP

08.サイクルズ

09.リタイヤ

10.みょんパン

11.きかい

12.Graduate?

13.遠乗り





【家主(YANUSHI)】

L→R:谷江俊岳(Toshitake Tanie / Vo&Gt),田中ヤコブ(Jacob Tanaka / Vo&Gt), 田中悠平(Yuhei Tanaka / Vo&Ba),岡本成央(Akihiro Okamoto / Dr&Cho)

ソロアーティスト/ギタリストとしても活動する田中ヤコブ(Vo/Gt)を筆頭に、三人のソングライター /ボーカルを擁する四人組ロックバンド。2019年にNEWFOLKより1st Album 『生活の礎』、2021年には2nd Album『DOOM』をリリース。 aiko、岸田繁(くるり)、山内総一郎(フジファブリック)、和嶋慎治(人間椅子)をはじめ数多 くのアーティストや音楽ファンからそのメロディアスで普遍的な魅力に溢れた楽曲と、硬 軟織り交ぜた豊かなアレンジ、エナジー溢れる熱い演奏を絶賛されている。





◯Biography

シンガー・ソングライターでラッキーオールドサンをはじめとするバンドでのサポートギタリスト、以前はnever young beachにサポート・メンバーとして参加するなど目覚ましい活躍を見せる田中ヤコブ(vo,g)が率いる四人組ロックバンド。

2000年前後に東京、神奈川近郊へ移った田中ヤコブが学生時代に結成した4人組。

2018年田中ヤコブによる1stソロ・アルバム『お湯の中のナイフ』リリース。

2019年12月に家主として待望の1stフル・アルバム『生活の礎』をリリース。

『生活の礎』は”タワレコメン”にも選出、また楽曲「ひとりとひとり」は乃木坂46・田村真佑の個人PVにも使用される。

ロックに、ポップに、フォーキーに、ジャンルレスで奏でるグッド・メロディ、最高に気持ちのいい音楽、まさに2019年を代表する名盤として話題を呼ぶ。

2020年10月にリリースされた田中ヤコブによる2ndソロ・アルバム『おさきにどうぞ』が高い評価を得て、堀込高樹(KIRINJI)、トクマルシューゴ、直江政広(カーネーション)、染谷太陽(Lamp)、岸田繁(くるり)らが賞賛。さらに星野源が自身の選曲による公式プレイリスト"so sad so happy"、ニッポン放送”星野源のオールナイトニッポン”で収録曲「THE FOG」を紹介するなど、数多くの賛辞を集める。

同アルバムは”MUSIC MAGAZINE誌 2020年間ベストアルバム(日本のロック部門)”で第6位、後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)主催”APPLE VINEGAR MUSIC AWARD 2020”特別賞を受賞するなど現在も評価は鰻登り!

2021年12月に2年振りの2ndアルバム『DOOM』をリリース!

大槻ケンヂ、岸田繁(くるり)、直枝政広(カーネーション)、福岡晃子(チャットモンチー(済))、山内総一郎(フジファブリック)も大絶賛!

前述の”APPLE VINEGAR MUSIC AWARD 2022”特別賞を今度はバンドとして受賞。

田中ヤコブ(Vo/Gt)を筆頭に、 3人のボーカル/ソングライターによる豊かなメロディと琴線に触れる歌心、 キャッチーでいて滋味深い楽曲の数々が多くのアーティストや音楽ファンから賛辞を集める4人組ロックバンド、それが「家主(YANUSHI)」である。



