[アドベンチャーワールド]





アドベンチャーワールド(和歌山県⽩浜町)は、アチーブメント株式会社(本社︓東京都江東区、代表取締役会長 兼社長︓⻘木仁志 様 )と共同で、ワークを通して子どもたちが様々ないのちに出会い、みらいを描くプログラム『Smileキッズ in アドベンチャーワールド』を開催します。アドベンチャーワールドという多様な「いのち」が輝くフィールドで子どもたちの自己肯定感や豊かな感性を育みます。地球の未来を担う子どもたちに、全ての「いのち」に対して優しいアクションを取ることができる心を育てることを目的としています。





『Smileキッズ in アドベンチャーワールド』について https://www.aws-s.info/smilekids23





■開催日時︓2023年11月11日(土)~12日(日)

■場所 ︓アドベンチャーワールド

■対象者 ︓小学校1年生~6年生の方とその保護者

■定 員 ︓40名(お子様)

■ご予約 :以下のURLよりお申込みください。

・https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02yh6ra4f7531.html

・https://www.kidsweekend.jp/portal/events/4916D3D7

■参加費用:お子様 38,000円/名 保護者 11,300円/名

【オプション】特別プログラム「焚火 in サファリワールド」 9,500円/名(軽食付)





※講師はアチーブメント株式会社 芳川 悠 様とアドベンチャーワールドスタッフが担当します。



アチーブメント講師プロフィール



アチーブメント株式会社 リーダーキッズ認定講師 芳川 悠 様

一般社団法人 日本プロスピーカー協会認定ベーシックプロスピーカー / 助産師



神奈川県藤沢市出身。4歳の時白血病を患い、闘病を経験。闘病生活や学校でのいじめ、両親の離婚も重なり、不登校になり、小学6年生のころにはうつ状態も経験。しかし、選択理論心理学を学んだことをきっかけに再起し、大学卒業時には、業界初の国家資格2種、教員免許2種、計4つの資格の同時取得。現在は、自身の経験から命の大切さを伝えるべく、助産師としてのべ約3,000名の親子の妊娠・出産に従事。病院勤務の傍ら、【命の授業】の講師として、日本全国の小・中・高校で講演活動中。伝えてきた子どもは延べ2,000名近くにのぼる。さらに、障がい児放課後等デイサービスを立ち上げ障がい児とその子どもを支える母たちのサポートも行っている。



アチーブメント株式会社について https://achievement.co.jp/

創業から36年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。

「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでにサービス利用をした顧客は47万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出され、「働きがいのある会社」ランキング2023年版にて中規模部門第2位にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。





【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。



【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」 のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。





