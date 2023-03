[プレミアム・プラットフォーム・ジャパン]

TBS日曜劇場×TBS火曜ドラマコラボ企画Paraviオリジナルストーリー「ゲトレ夕暮れ大暴れ」2月28日(火)22時57分からParaviで独占配信決定!







動画配信サービス「Paravi」では、TBSで毎週日曜21時から放送中の日曜劇場『Get Ready!』と、毎週火曜22時から放送中の火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』がコラボしたParaviオリジナルストーリー「ゲトレ夕暮れ大暴れ」を好評独占配信中。



Paraviオリジナルストーリー「ゲトレ夕暮れ大暴れ」は、『Get Ready!』に登場する外科医たち(橋本マナミ・中山麻聖・田野倉雄太・長見玲亜)が行きつけの日本酒バー「吉将富士」でいつものように吞んでいると、『夕暮れに、手をつなぐ』に出演する俳優が本人役で来店するという、斬新な設定のドラマ。『夕暮れに、手をつなぐ』にハマっている外科医たちが、憧れの俳優にグイグイと絡んで大騒動を巻き起こしていく配信オリジナルストーリーだ。第1話・第2話は黒羽麻璃央、第3話は伊原六花、第4話・第5話は田辺桃子、第6話は夏木マリ、第7話では宇梶剛士がゲスト出演している。



■火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』から第8話・第9話のゲストに酒向芳が登場!





第8話・第9話では、火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』で丹沢博を演じる酒向芳がゲストとして「吉将富士」に来店。



今回は、いつものようにドラマの振り返りVTRの内容を志茂田(土佐和成)にダメ出しされた赤ペン瀧川の怒りがついに爆発。取っ組み合いに発展するも、一緒にいた酒向が止めに入って事なきを得る。しかし次の日、志茂田がTBSのスタジオで遺体で発見されるのだった!



警視庁特務捜査課の佐倉(矢島健一)は、他殺の線が濃厚と睨んで捜査を開始。まず、橋元(橋本マナミ)の誕生日に贈るサプライズ動画の制作を志茂田に依頼した幾田(中山麻聖)、汐留(田野倉雄太)、台場(長見玲亜)を疑うが、酒向が志茂田を憎んでいたという証拠が見つかる。さらに、強い動機がある赤ペン瀧川が犯人である可能性も十分に考えられ、捜査は難航していく。そんな彼らの様子を、何かを企む依田沙姫(松下奈緒)が遠くから監視していて…。



犯人は一体誰?そして陽気なコメディから一転、いきなり殺人ミステリーと化した「ゲトレ夕暮れ大暴れ」の物語の行方は!?





日曜劇場『Get Ready!』から本作に登場する松下は、3歳でピアノを始め、音楽大学に進学。2004年に女優デビュー。以降、ドラマ、映画、CMと幅広く活躍。2010年には連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」(NHK)のヒロインを演じ、同年の「第42回思い出のメロディー」「第61回NHK紅白歌合戦」で司会を務めた。そんな彼女が「ゲトレ夕暮れ大暴れ」では、『Get Ready!』で演じる闇医者チームの凄腕オペナース、クイーンこと依田沙姫として登場する。



多摩芸術学園で演劇を学び、オンシアター自由劇場に入団した酒向は、舞台を中心に活躍しながら、次第に映画やテレビなどにも活躍の場を広げる。以後金曜ドラマ『リコカツ』、金曜ドラマ『最愛』などのTBSドラマをはじめ、「検察側の罪人」「沈黙のパレード」などの映画や多くの映像作品に出演。昨年末に配信されたドラマ『ガンニバル』(Disney+)の後藤睦夫役など、個性的な役柄が多い酒向だが、「ゲトレ夕暮れ大暴れ」では完全にフィクションの「酒向芳」を楽しみながら演じている。ぜひご注目いただきたい。





日曜劇場『Get Ready!』×火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』コラボ企画Paraviオリジナルストーリー「ゲトレ夕暮れ大暴れ」の第8話は、2月28日(火)『夕暮れに、手をつなぐ』第7話放送終了後から、第9話は、3月7日(火)『夕暮れに、手をつなぐ』第8話放送終了後からParaviで独占配信スタート!

何が起こるか予測不能な今までに見たことのないエンターテインメントをお見逃しなく!また、地上波での放送終了後からParaviで見逃し配信される『Get Ready!』『夕暮れに、手をつなぐ』と合わせてお楽しみいただきたい。



■配信概要

[タイトル]日曜劇場「Get Ready!」×火曜ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」コラボ企画

Paraviオリジナルストーリー「ゲトレ夕暮れ大暴れ」

[配信日時]第8話:2月28日(火) 火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』放送終了後に独占配信開始

第9話:3月7日(火) 火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』放送終了後に独占配信開始

[出演者]

赤ペン瀧川 ・・・赤ペン瀧川

橋元芙美 ・・・橋本マナミ

剣持玲於奈 ・・・結城 モエ

幾田 洋一 ・・・中山 麻聖

汐留 明 ・・・田野倉雄太

台場 虹江 ・・・長見 玲亜

一福 ・・・星野 奈緒

橋ノ上久実 ・・・宮城 夏鈴

志茂田博樹 ・・・土佐 和成

佐倉亮一 ・・・矢島 健一

依田沙姫 ・・・松下 奈緒



#8・9ゲスト ・・・酒向芳



[スタッフ]

制作TBS

脚本山内直哉

プロデューサー植田博樹(TBS),大川博史(Joker)

監督/演出山口淳太



[配信ページ]https://www.paravi.jp/title/106297



<日曜劇場『Get Ready!』>

[配信ページ] https://www.paravi.jp/title/105674

[番組公式Twitter]@getready_tbs(https://twitter.com/getready_tbs)

[番組公式Instagram]@get_ready_tbs(https://www.instagram.com/get_ready_tbs/)



<火曜ドラマ『夕暮れに、手をつなぐ』>

[配信ページ] https://www.paravi.jp/title/105678

[番組公式Twitter]@yugure_tbs(https://twitter.com/yugure_tbs)

[番組公式Instagram]@ yugure_tbs(https://www.instagram.com/yugure_tbs/)



【Paraviとは】 https://www.paravi.jp

国内ドラマのアーカイブ数、日本最大級の動画配信サービスです。人気バラエティやアニメ、ビジネス、映画、スポーツ、海外作品、音楽、さらにはLIVE配信など豊富なラインアップがいつでもどこでも楽しめます!月額1,017円(税込)で見放題(※)のParaviベーシックプランの他、コンテンツ毎に購入できるレンタル作品も視聴可能です。

※iTunes Store決済の場合は1,050円(税込)です。

*Paraviのランキングはこちら▶︎ https://www.paravi.jp/display/ranking

*Paraviの最新情報は「News.Paravi(ニュースドットパラビ)」で!▶︎ https://news.paravi.jp



<公式アカウント・チャンネル>

Twitter(@_paravi_):https://twitter.com/_paravi_

Instagram(@paravi.official):https://www.instagram.com/paravi.official/

YouTube:https://www.youtube.com/c/paravi



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<画像使用時クレジット>

(C)TBS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/01-10:16)