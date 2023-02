[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新の第13世代Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応したB760チップセット搭載マザーボード「PRO B760M-E DDR4」を2023年2月17日(金)よりパソコン工房限定で発売いたします。

本製品は、必要十分な機能とシンプルなデザインを採用した、オフィス用途向けのMicro-ATX規格のマザーボードです。DDR4メモリに対応しているため、コスト重視で最新のシステムを構築したい方におすすめの製品です。





【PRO B760M-E DDR4】 税込14,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-E-DDR4





【PRO B760M-E DDR4の主な特徴】

●必要十分な機能を搭載し、どんな環境にもなじむシンプルなデザインを採用したオフィス用途向けモデル

●高速ストレージに対応可能なM.2 Gen4コネクタを1基搭載

●1G LANを搭載し、安定したネットワーク環境を構築可能

●Steel Armor PCIe 4.0 x16スロットを搭載し、重量級グラフィックスカードをしっかりと保持することが可能

●コストパフォーマンスに優れたDDR4メモリに対応



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

