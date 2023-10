[アドベンチャーワールド]





アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)は、2023年10月12日(木)~10月23日(月)の期間、

「アドベンチャーワールド POP-UP STORE」を京王百貨店 新宿店に初出店します。パークの動物イラストを

使用した11ブランドとのコラボグッズを販売するほかアドベンチャーワールドのパーク内で販売している

オリジナルグッズも販売します!ブランドコラボグッズ初の秋冬物のアイテムが登場!パークで暮らす4頭の

ジャイアントパンダの写真を使用したクリアファイルやキーホルダーなどの新商品も京王百貨店 新宿店でパークよりも先に販売スタート!たくさんのNEWアイテムをご用意して、みなさまのお越しをお待ちしています。



【京王百貨店 新宿店 アドベンチャーワールド POP-UP STORE について】

期間

2023年10月12日(木)~10月23日(月)



営業時間

午前10時00分~午後8時30分

※日曜日は午後8時00分まで、最終日は午後4時00分閉場



場所

京王百貨店新宿店 B1階 on the Corner



※取扱い商品は予告なく変更する場合がございます。数に限りがございますので、予めご了承ください。







<11社とのブランドコラボグッズ販売>

パークの動物イラストを使用した11社とのブランドコラボが実現し、グッズを2022年5月より

「POP-UP STORE」とアドベンチャーワールドオンラインショップ限定で販売中です。



~コラボブランド一覧~ (50音順)

OUTDOOR PRODUCTS/ORCIVAL/STANDARD SUPPLY/TEMBEA/HAAN/47/mocT/YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE/UNIVERSAL OVERALL/rasox/Robert P.miller (全11ブランド)



★NEWアイテム

ブランドコラボグッズ初の秋冬物が登場!パンダのイラストがかわいい3種。POP-UP STORE限定での販売です。



YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE

スウェット(S・M・L/3色) 13,200円



OUTDOOR PRODUCTS

ネックウォーマー(2色) 5,500円

ニットキャップ(2色) 5,000円







<アドベンチャーワールド オリジナルグッズ販売>

パーク内のショップで販売しているジャイアントパンダをはじめとしたぬいぐるみなどのオリジナルグッズも一部販売します。パークで暮らす4頭のジャイアントパンダの写真を使用したクリアファイルやキーホルダーなどの新商品も京王百貨店新宿店でパークよりも先に販売スタート!



※新商品のパーク内とオンラインショップでの販売については日程が決まり次第お知らせいたします。



【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。



【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。





