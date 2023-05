[Com2uS Japan]

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』(以下、 サマナーズウォー)にて、リリース9周年を記念し「9周年スペシャル!ワリーナ&ワールドアリーナイベント」を開催しましたことをお知らせします。





6月11日まで毎日、「アリーナ」か「ワールドアリーナ」を10回プレイして報酬アイテムをGET!



アリーナ、ワールドアリーナ、アリーナサーバー対抗戦をプレイすると手に入るポイントで、デビルモン、錬成石、9周年記念召喚書なども獲得可能!!







このたび、『サマナーズウォー』で、参加するだけでもアイテムを獲得できる「9周年スペシャル!ワリーナ&ワールドアリーナイベント」がスタートいたしました。



イベントでは、6月11日までの期間、毎日、「アリーナ」または「ワールドアリーナ」を10回プレイすると、エネルギーやマナストーンを獲得できます。

さらに、「アリーナ」と「ワールドアリーナ」、「アリーナ サーバー対抗戦」をプレイしてポイントを集めていくと、「デビルモン」「錬成石」「★6レジェンドルーン」「9周年記念召喚書」など、豪華な追加報酬を獲得できます。



ほかにも『サマナーズウォー』では、リリース9周年を記念して、「純正★5モンスター召喚イベント」など、さまざまな報酬アイテムを獲得できる大規模イベントを開催中です。



『サマナーズウォー』は、2014年のリリース以来、現在まで1億9千万ダウンロードを記録し、世界93地域で売上ランキング1位を達成してきました。

約1,000種類のモンスターを集め、パーティーを編成する戦略性や戦術を組む楽しさを、世界中のファンの方々に評価していただき、昨年は累計3000億円の売り上げを記録し、1日最大売り上げを更新いたしました。



2023年は、歴代最大規模の9周年イベントのほか、5月20日に開催を控えた「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2023」をはじめ、ユーザーの皆さまとのコミュニケーションを強めていくオフラインイベントを予定しております。



今回のイベントの詳細については、『サマナーズウォー』公式サイトや9周年記念特設サイト、公式SNSをご確認ください。



【配信概要】



『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日:2014年6月12日(木)

対応OS: iOS 10.0以降

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記:(C) 2014-2022 Com2uS Corp.

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日:2014年6月12日(木)

対応OS: Android OS 4.4以降

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記:(C) 2014-2022 Com2uS Corp.

