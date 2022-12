[KLab株式会社]

~12月16日(金)よりクリスマス2022ver.「ハリベル」「四楓院夜一」が登場するガチャを開催!~



KLab株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森田英克、以下「KLab」)が提供するスマートフォン・PC・PlayStation(R)4向け爽快3Dアクションゲーム『BLEACH Brave Souls(ブリーチ ブレイブソウルズ)』(以下、ブレソル)は、2022年12月26日(月)20:00より「BLEACH Brave Souls ”卍解” 生放送2022!! 総決算 大感謝祭スペシャル!!」を配信いたします。



本番組には森田成一さん(黒崎一護役)、置鮎龍太郎さん(朽木白哉役)、アメリカザリガニ 平井善之さんが出演いたします。



豪華プレゼントが当たる番組連動キャンペーン、「ブレソル宝くじ」や「RTキャンペーン」なども開催いたします。ぜひご参加ください!











「BLEACH Brave Souls ”卍解” 生放送2022!! 総決算 大感謝祭スペシャル!!」概要



【放送日時】

2022年12月26日(月)20:00~



【出演者】

ゲスト

森田成一(黒崎一護役)

置鮎龍太郎(朽木白哉役)



MC

平井善之(アメリカザリガニ)





【コンテンツ】

20:00頃:オープニング、ブレソルニュース1.、ブレソル宝くじ大抽選会1.

20:30頃:必殺技を見る会、ブレソルかるた

21:00頃:ブレソル攻略情報、共闘タイムアタック、アニメ最終回直前コーナー

21:30頃:ブレソル宝くじ大抽選会2.、ブレソルニュース2.、エンディング



※放送プログラムや内容は、変更や未実施となる場合があります。予めご了承ください。





【番組URL】

YouTube Live

JP:https://youtu.be/-jH7MkVWNHc

GL:https://youtu.be/SQZvSXhDS8I





Twitter Live:

(JP):https://twitter.com/Bleach_BS

(GL):https://twitter.com/bleachbrs_en



Facebook Live(GL):https://www.facebook.com/BleachBS.en/



※JP:日本語音声

※GL:英語副音声







生放送中に何度でも参加可能!ブレソル宝くじ!







「@Bleach_BS」と「#生放送で卍解」をつけてツイートをすると、ブレソル公式Twitterからリプライで宝くじの番号が届く「ブレソル宝くじ」を開催!



生放送内で宝くじの当選番号を発表するので、番組を視聴して結果を確認しよう。

期間中何回でも参加可能なので、たくさん参加して宝くじの番号をゲット!





【プレゼント】

A賞:PlayStation(R)4 1名様

B賞:Amazonギフト券1万円分または「HyperX Cloud Alpha S - Gaming Headset (Blue)」 10名様

C賞:BLEACH Brave Souls Official Artworks 4名様

D賞:ブレソルオリジナル缶バッジセット 100名様



※B賞について、日本国内在住の方にはAmazonギフト券、海外在住の方には「HyperX Cloud Alpha S - Gaming Headset (Blue)」が送られます。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※当選者には後日DMが送られます。



【期間】

2022年12月26日(月)17時~生放送終了まで



【参加方法】

1.「BLEACH Brave Souls」公式Twitterアカウント(@Bleach_BS)をフォロー

2.「@Bleach_BS」と「#生放送で卍解」をつけてツイート

3.宝くじ番号がリプライで届くので、「BLEACH Brave Souls ”卍解” 生放送2022!! 総決算 大感謝祭スペシャル!!」を視聴して番組内で結果を確認





BLEACH Brave Souls ”卍解” 生放送2022!! 総決算 大感謝祭スペシャル!! RTキャンペーン







ブレソル公式Twitterから投稿される“卍解”生放送の生配信ツイートをRTしてくれた方の中から、5名様に出演声優全員のサイン入り「ブレソルオリジナルキャンバスボード」をプレゼント!

※生配信が終了していても、キャンペーン期間中にRTして頂ければ対象となります。



【期間】

2022年12月26日(月)~2023年1月2日(月)23:59



【参加方法】

1.「BLEACH Brave Souls」公式Twitterアカウント(@Bleach_BS)をフォロー

2.ブレソル公式Twitterから投稿される、「BLEACH Brave Souls ”卍解” 生放送2022!! 総決算 大感謝祭スペシャル!!」の生配信ツイートをリツイートしよう!





また、生放送中には番組と連動したハッシュタグキャンペーンとして「コメント読み上げプレゼント」と「トレンド入りプレゼント」も実施予定です。詳細は後日公開される生放送特設ページをご覧ください。







どっちのクリスマスプレゼントがほしい?キャンペーン開催!







本日12月13日(火)より、「どっちのクリスマスプレゼントがほしい?キャンペーン」を開催いたします。



希望するプレゼントセットの画像をSNSで投票することで、キャンペーン終了時に一番投票数が多かった画像のプレゼントセットがプレイヤー全員に付与されます。



【期間】

2022年12月13日(火)17:30~12月20日(火)15:59



【参加方法】

■Twitter

1.「BLEACH Brave Souls」公式Twitter(@Bleach_BS)をフォロー

2.『どっちのクリスマスプレゼントがほしい?キャンペーン』投稿内の欲しいプレゼントセットの画像を「リツイート」もしくは「いいね」しよう!



■Instagram

1.公式Instagramをフォロー (@bleachbravesouls_official)

2.『どっちのクリスマスプレゼントがほしい?キャンペーン』投稿の欲しいプレゼントセットの画像を「いいね!」しよう!



■Facebook

1.公式Facebookをフォロー(@BleachBraveSouls)

2.『どっちのクリスマスプレゼントがほしい?キャンペーン』投稿内の欲しいプレゼントセットの画像を「いいね」もしくは「コメント」しよう!







12月16日(金)より「クリスマスガチャ―Dream Parade―」開催!クリスマス2022ver.「ハリベル」「四楓院夜一」が登場!







12月16日(金)16:00より「クリスマスガチャ―Dream Parade―」を開催いたします。

★5キャラクター「ハリベル」「四楓院夜一」を手に入れよう!





■クリスマスガチャ―Dream Parade―

開催期間:12月16日(金)16:00(予定)~12月27日(火)15:59



クリスマス2022ver.「ハリベル」「四楓院夜一」が登場するガチャを開催!









新★5キャラクター紹介



■ハリベル(クリスマス2022ver.)

氷の玉座に腰掛け、美しいクリスマスを演出して人々の目を楽しませている。氷雪をモチーフとした華やかなドレスを優雅に着こなす女王。



「この世界の全てに

平和の祈りを捧げよう」



■四楓院夜一(クリスマス2022ver.)

心を照らす愉快な音楽と共に、プレゼントを配って回るサンタクロース。華やかな王子の衣装に身を包み颯爽と歩く姿は、聖夜の町に笑顔を広げていく。



「お主らの笑顔で

もっともっと儂を輝かせてみよ」





※キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※キャンペーンの開始日時は変更になる場合がございます。予めご了承ください。





『BLEACH』とは



本作の題材となった『BLEACH』は、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で2016年 38号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001年の連載より絶大な支持を集め、コミックスは全74巻で全世界シリーズ累計1億3000万部を超えています。TVアニメーションは2004年から2012年3月まで放送され、これまでに劇場版も計4作が公開されました。

最終章である『千年血戦篇』の新作アニメが2022年10月10日(月)よりテレビ東京系にて放送が始まりました。2021年12月に公開されたティザーPV は1000万回再生を突破。

前シリーズの放送からキャラクターデザインも一新し、よりパワーアップしてお届けします。

日本だけでなく世界的に熱烈な支持を受けており、その人気はまだまだ広がり続けています。



『BLEACH Brave Souls(ブレソル)』概要



タイトル BLEACH Brave Souls

プラットフォーム iOS /Android™/PC/PS4™

スマートフォン版対応OS iOS 11.0 以降、Android™ 4.4 以降

※上記条件を満たしている場合でも一部端末では

ご利用いただけない場合があります。

PC版(Steam)動作環境 Windows 8/Windows 8.1/ Windows 10(全て64bit OSのみ)

PC版(BlueStacks)動作環境 Windows 7以降(32bit/64bit OSに対応)

※Mac/Linuxは非対応となります。

※上記条件を満たしている場合でもご利用いただけない場合が あります。

ジャンル 爽快3Dアクションゲーム

配信開始日 2015年7月23日

プレイ料金 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

公式Twitterアカウント @Bleach_BS

公式Facebookページ https://www.facebook.com/BleachBraveSouls

公式Instagramアカウント @bleachbravesouls_official

公式サイト https://www.bleach-bravesouls.com

著作権表記 (C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ

(C)KLabGames



【ダウンロードURL】

App Store(R)(iOS版)

https://itunes.apple.com/jp/app/id1003168863



Google Play™(Android™版)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klab.bleach



Steam版

https://store.steampowered.com/app/1201240/BLEACH_Brave_Souls



PlayStation 4版

https://store.playstation.com/concept/10002097





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-18:16)