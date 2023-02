[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]



ルイ・ヴィトンは、「White Canvas: LV Trainer in Residence」と題するエキシビションを2月24日よりイタリア・ミラノで開催いたします。



メンズを代表する「LV トレイナー・ライン スニーカー」を芸術的に再解釈した新たな作品の登場を祝して、その世界観をお楽しみいただけるエキシビションになります。



同エキシビションは、White Canvasと名付けられた新たなラインのLV トレイナーを、コンテンポラリーアーティストらがそれぞれのアートワークで表現しています。



Sky Gellatlyのキュレーションの元、グラフィティアーティストのレディ・ピンク(Lady Pink)、アーティストのリー・キュノネス(Lee Quiñone)やラメルジー(Rammellzee)が、LV トレイナーを再解釈したプロジェクトからスタートします。



それぞれのアーティストの創作活動に基づいたハンドペイントのスニーカーをはじめ、コラボレーションを図解するマルチメディアを駆使したインスタレーションやLV トレイナーの製作過程を映したショートビデオなどが展示されます。

また、限定のLV トレイナー・ライン スニーカーも発売を予定しています。









「White Canvas: LV Trainer in Residence」 エキシビション

開催期間:2023年2月24日~3月16日

場所:イタリア・ミラノ Garage Traversi in Milan (Piazza S. Babila, 20122)



【ルイ・ヴィトンについて】



1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的という、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家、アーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ、ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。



