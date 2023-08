[ANYCOLOR株式会社]

ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、NIJISANJI EN「Summer Season Voice 2023」を2023年8月10日(木)11時(JST)から、にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて販売を開始いたします。







2023年8月10日(木)11時(JST)からNIJISANJI EN「Summer Season Voice 2023」の販売を開始!





NIJISANJI ENから新たにコンセプトボイスのNIJISANJI EN「Summer Season Voice 2023」が登場!

2023年8月10日(木)11時(JST)から2023年8月31日(木)23時59分(JST)までの期間、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)と、NIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com/)にてNIJISANJI EN「Summer Season Voice 2023」の販売をいたします。



キービジュアルセット、キービジュアルに登場する4名のライバーボイスには、もれなくスマートフォン用壁紙が付属します!ぜひボイスと合わせてお楽しみください。



NIJISANJI EN Summer Season Voice 2023





・キービジュアルセット Group A (スカーレ ヨナグニ、狂蘭 メロコ (English ver.& Japanese ver.)):3,000円(税込)

スカーレ ヨナグニ、狂蘭 メロコのボイスに加え、キービジュアル本人それぞれ単体と2名の撮りおろしビジュアルを組み合わせたスマートフォン用壁紙が特典として付属します。



・キービジュアルセット Group B (アスター アルカディア、ヘックス へイワイヤー):2,000円(税込)

アスター アルカディア、ヘックス へイワイヤーのボイスに加え、キービジュアル本人それぞれ単体と2名の撮りおろしビジュアルを組み合わせたスマートフォン用壁紙が特典として付属します。



・ライバーボイス:各1,000円(税込)

キービジュアル4名のボイス(EXボイスを除く)には、本人単体と本人を含む撮りおろしビジュアルを組み合わせた(スカーレ ヨナグニ&狂蘭 メロコ、アスター アルカディア&ヘックス へイワイヤー)スマートフォン用壁紙が特典として付属します。



・EXボイス:各500円(税込)



※コンプリートセットは販売いたしません。



■ 参加ライバー

ぽむ れいんぱふ、ロゼミ ラブロック (English ver. & Japanese ver.)、エナー・アールウェット、アイク・イーヴランド、浮奇・ヴィオレタ (English ver. & Japanese ver.)、金子 鏡、マリア マリオネット (English ver. & Japanese ver.)、アスター アルカディア、アイア アマレ、レン ゾット、スカーレ ヨナグニ、ドッピオ ドロップサイト、ヘックス へイワイヤー、狂蘭 メロコ (English ver. & Japanese ver.)、虎姫 コトカ



※Japanese ver.の表記が無いものはEnglish ver.のみの販売となります。

NIJISANJI EN「Summer Season Voice 2023」 イラストレーター





・スカーレ ヨナグニ、狂蘭 メロコ

タカ氏 様(https://twitter.com/C_hkt)



・アスター アルカディア、ヘックス へイワイヤー

Inooka 様(https://twitter.com/inooka72)



販売概要





【販売サイト】

・にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/

・NIJISANJI EN Official Store:https://nijisanji-store.com/



【販売期間】

2023年8月10日(木)11時(JST) ~ 2023年8月31日(木)23時59分(JST)

※今後再販される可能性があります。



【「NIJISANJI EN」について】



2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



