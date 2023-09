[東日本旅客鉄道株式会社]





JR東日本・JR東海・JR西日本は、北陸三県誘客促進連携協議会(※)と連携のもと、北陸の魅力を存分にお楽しみいただける「Japanese Beauty Hokurikuキャンペーン」を共同で開催します。当キャンペーンは例年「冬」ならではの企画のご提案を行ってきたところ、今回は、2024年10~12月に開催する「北陸デスティネーションキャンペーン(以下、「北陸DC」)」を見据え、初めて「秋冬」の半年間に期間を拡大して開催します。

「5つの美」のテーマのもと、変わらぬ古き良き魅力に加えて、時代にあわせて広がる新たな楽しみ方をご提案します。北陸新幹線金沢~敦賀間開業を間近に控え盛り上がりをみせる北陸へ、ぜひお越しください。



※ 北陸三県誘客促進連携協議会:北陸三県(富山県・石川県・福井県)における魅力ある観光地づくりと北陸への誘客促進を目的として、富山県、石川県、福井県及び各県観光連盟・観光推進機構、北陸経済連合会、JR西日本金沢支社で構成する協議会



1 キャンペーン名称 Japanese Beauty Hokurikuキャンペーン

2 キャンペーン期間 2023年10月1日(日)~2024年3月31日(日)

3 メインテーマ 「美観(びかん)」「美食(びしょく)」「美技(びわざ)」「美湯(びとう)」「美心(びごころ)」の5つの美



<この秋のポイント>

・2024年10~12月に開催する北陸DCを見据え、1年前となる今秋は「北陸DCプレキャンペーン」の位置づけで実施する特別企画が盛りだくさん!新たな北陸の魅力を、先取りでご体験ください。

・夜間景観やサステナブルな価値観で楽しむプランなど、「伝統的な北陸の美」に「現代的な魅力」を付加した企画を多数ご用意!北陸の多彩な観光資源と、そこで育まれた「今」につながるストーリーをご体感ください。



※詳細は「参考」の概要とともに、キャンペーンガイドブック「北陸秋物語」またはキャンペーン特設サイトでご確認いただけます。



※冬のおすすめ企画は、12月頃より展開予定のキャンペーンガイドブック「北陸冬物語」にてお知らせします。



「JRおでかけネット」

キャンペーン特設サイト

(https://www.jr-odekake.net/navi/hokuriku-w7/jbh2023-2024)



<参考>

1 おすすめ企画

※(P )の記載があるものはキャンペーンガイドブック「北陸秋物語」の掲載ページです。

企画の詳細はキャンペーンガイドブック「北陸秋物語」をご覧ください。



(1)美観…「雄大な自然と人々の営みが織りなす、非日常の多彩な光景」に触れる企画をご用意します。

・富山県:黒部峡谷トロッコ電車/トロッコ電車と関電竪坑エレベーターで行く黒部峡谷パノラマ展望ツアー(P5)

・石川県:~いしかわ百万石文化祭2023~ チームラボ 金沢城 光の祭(P4)

・福井県:丸岡城プロジェクションマッピングナイト「ヒカリ結び」(P4)

(2)美食…北陸ならではの「かけがえのない山海の恵み、豊かさを育み続ける食文化」を堪能ください。

・富山県:富山湾鮨/富山湾鮨セットクーポン(P8)

・石川県:能登ふぐと能登香箱ガニの紅白寿司合戦(P10)

・福井県:魚と旅するマーケットUMIKARA/セリ見学(P11)

(3)美技…伝統工芸の盛んな北陸で「守り伝えられる技、絶え間ない創造、そこにある物語」を体感ください。

・富山県:立体的で躍動感のある井波彫刻(P13)

・石川県:加賀伝統工芸村 ゆのくにの森 まばゆい「黄金の間」特別入室プラン(P14)

・福井県:紙の神様岡太神社の参拝と卯立の工芸館での本格紙漉き体験(P13)

(4)美湯…「絶景の湯、もてなしの宿、ロマンあふれる集いの場」で温泉とまち歩きをお楽しみください。

・富山県:宇奈月温泉 開湯100周年/宇奈月・くろべ食べ歩きクーポン2023(P16)

・石川県:~加賀立国1200年記念~ 加賀の旬の地酒3種呑み比べ(P17)

・福井県:あわら温泉開湯140周年/あわら温泉ランチ・スイーツめぐりクーポン(P16)

(5)美心…あたたかいおもてなしの心で「幸せのおすそわけ、心潤う至福のひととき」をご提供します。

・富山県:国宝 勝興寺(P19)/国宝指定記念勝興寺企画 縁(YUKARI)-歴史を支えた人々-(P2)

・石川県:加賀橋立の町並み散策/「hashitate」ブランドを体感する心の癒しツアー(P18)

・福井県:大本山永平寺/坐禅体験(P18)

(6)観光列車 ※詳しくは「JRおでかけネット」でご確認ください。

・城端線・氷見線観光列車「ベル・モンターニュ・エ・メール」期間中の一部月曜にも運転

・七尾線観光列車「花嫁のれん」10月より車内の「食のサービス」を新たな「秋メニュー」に変更



2 旅行商品・観光ナビ「tabiwa by WESTER」

(1)旅行商品

主な旅行会社では、各エリアから出発する北陸エリアまでの往復JRきっぷとお宿がセットになった旅行プランや、あわせてご利用いただける周遊きっぷをご用意しています。一部のエリアから北陸方面へのフリータイプ、往復タイプの特別企画乗車券もございます。

また、キャンペーン期間にあわせた団体臨時列車の企画について、以下1.2.のとおり発売します。



※旅行会社により旅行プラン・周遊きっぷの発売がないエリアがあります。

詳しくは旅行会社各社にお問い合わせください。

※北陸方面への特別企画乗車券について、詳しくはJR各社のホームページをご確認ください。



1.サロンカーなにわ 特別運行

鉄道ファンに愛される「サロンカーなにわ」がキャンペーン期間中に団体臨時列車として運行します。旅行会社のみで発売となりますので、詳しくは下記記載の各社HPをご確認ください。

※一部の商品は発売終了しています。



○クラブツーリズム

【運行日】2023年10月8日(日)・9日(月・祝)、11月25日(土)・26日(日)

HP:https://tinyurl.com/yw87xuyw ※11月分は別途、旅行会社様のHP等でご確認ください。



○日本旅行

【運行日】2023年11月3日(金・祝)・4日(土)

HP:https://www.nta.co.jp/jr/train/



2.「キハ189系団体臨時列車」運行

2024年秋の「北陸DC」でデビューする「キハ189系観光列車(仮称)」に先駆け、2023年10~11月に敦賀~城崎温泉間にて、キハ189系の現行車両を活用した団体臨時列車(計8本)を設定します。この区間に直通列車を設定するのは、今回が初めてとなります。この機会に、普段と違った車窓や若狭・丹後地方の魅力をお楽しみください。詳しくは以下のURLをご覧ください。

運行初日となる10月7日(土)には敦賀駅において、ご当地キャラなどによるお見送りを実施するとともに、北陸新幹線敦賀開業に関連したノベルティを乗客の皆様に配付します。



<2023年7月21日プレスリリース(JR西日本)>

https://www.westjr.co.jp/press/article/2023/07/page_22989.html



(2)観光ナビ「tabiwa by WESTER」

1.tabiwa周遊パス

北陸をおトクに周遊できる「tabiwa周遊パス」を以下のとおり6種発売中です。所定の自由周遊区間内の普通列車が乗り放題となるほか、パスによっては施設入場やバスのご乗車にもご利用いただけます。有効期間、その他ご利用条件はWEBサイトまたはアプリよりご確認ください。

・北陸おでかけtabiwaパス ・金沢加賀tabiwaパス ・越前tabiwaパス

・とやま周遊2dayパス ・金沢能登tabiwaパス ・小浜線tabiwaパス



※「tabiwa周遊パス」WEBサイト:https://www.jr-odekake.net/navi/tabiwa/pass/hokuriku/



2.tabiwaチケット・クーポン



ガイドブックに「tabiwaマーク(右図)」のある施設や企画、アクセスについて、関連コンテンツを「tabiwaチケット」として発売しています。「tabiwa」限定で事前購入いただけるプランやおトクな特別価格を設定している商品もございます。現地でどなたでもお使いいただける「tabiwaクーポン」とあわせてご活用ください。

なお、この秋、新たに追加予定のおすすめチケットは以下のとおりです。



<9/30ご利用開始>

・ゴコイチバス 乗り放題乗車券(敦賀駅発/美浜駅発)



<10/1ご利用開始>

・三方五湖エリアを周遊!期間限定秋冬の特別割引券!

・若狭おばま観光案内所 レンタサイクル ・越前おおのはしごスイーツ

・加賀の旬の地酒3種呑み比べ ・セレネ美術館 入館券



※「tabiwa by WESTER」とは、旅先のスポット情報、経路検索、鉄道・バスなどが乗り放題の周遊パスや観光・グルメのチケット購入など、旅に必要なサービスが詰まった観光ナビです。

詳しくは、WEBサイト(https://www.jr-odekake.net/navi/tabiwa/)をご覧ください。



3 プロモーション

(1)共同宣伝展開

JR3社共通のポスター・デジタルサイネージ等のビジュアルを制作し、駅や車内で宣伝展開します。

また、期間中の特別企画やイベント、おすすめの観光情報等を掲載するキャンペーンガイドブック「北陸物語」を、JR3社の駅構内や主な旅行会社店舗、イベント会場等で配布・掲出します。



※秋と冬、それぞれ異なるデザインで展開します。



(2)キャンペーン特設サイト



期間中のおすすめ企画や観光列車、おトクな周遊きっぷ・旅行商品などの情報を発信します。

○JRおでかけネット

https://www.jr-odekake.net/navi/hokuriku-w7/jbh2023-2024





(3)メディアによる情報発信

JR西日本おでかけ情報誌「西Navi」、東海道・山陽新幹線車内搭載誌「ひととき」、月刊誌「旅の手帖」等、各種媒体およびWEBメディアやSNSを活用したプロモーションを行います。



※内容は2023年9月12日現在の情報です。予告なく変更または中止になる場合があります。

※画像はすべてイメージです。



<参考>北陸デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン

【期間】2023年10月1日(日)~12月31日(日) 【主催】北陸デスティネーションキャンペーン実行委員会

2024年10~12月に開催する北陸DCに向けて、1年前となる今年にプレキャンペーンを開催し、「Japanese Beauty Hokurikuキャンペーン」と連動させた宣伝等を展開します。

詳しくは9月下旬に、北陸デスティネーションキャンペーン実行委員会より発信されるプレスリリース、および同時期に公開される予定の専用サイトをご覧ください。



