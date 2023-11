[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドである、シャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、フレンズ オブ ザ ハウスに就任した俳優・歌手である山下智久さんが、フランス シャンパーニュ地方エペルネの中心地に佇むモエ・エ・シャンドン メゾンを訪れた体験を映したスペシャル ムービーの第二章を、本日11月24日(金)より順次、モエ・エ・シャンドン公式サイトおよび公式SNS(Facebook、LINE)にて公開いたします。



第二章となる本動画では、フレンズ オブ ザ ハウスである山下智久さんの姿を通して、モエ・エ・シャンドン ブランドの真髄であるセレブレーションの様子を表現しています。フランス、シャンパーニュ地方のエペルネにあるモエ・エ・シャンドンのメゾンを訪れた山下さん。3代目当主ジャン・レミー・モエの邸宅であった「レジダンス・デュ・トリアノン」、“モエ・アンぺリアル″の誕生秘話にもつながったかつて親交の深かったナポレオン1世をももてなした迎賓館「オランジェリー」、そして、メゾンのホスピタリティを象徴するゲストハウス「シャトー・ド・サラン」を舞台に、山下さんがモエ・エ・シャンドンの280年間にわたる歴史の深さを肌で感じる様子が映し出されています。「シャトー・ド・サラン」で撮影されたシーンでは、モエ・エ・シャンドンとともにタキシードに身を包みグラスを傾ける山下さん、特別なセレブレーションの始まりの瞬間を予感させます。まるで、モエ・エ・シャンドンのシャンパンの魔法にかかったような高揚感を感じさせるシーンがご覧いただけます。



1743年の創業以来約3世紀もの間、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、世界中の人々を魅了し続けているモエ・エ・シャンドン。フレンズ オブ ザ ハウスの山下智久さんを通じ、その世界観を表現したスペシャルムービーをぜひ、お楽しみください。



OFFICIAL MOVIE オリジナルムービーシーンと撮影エピソード







19世紀前半、エペルネの市長も務めた3代目当主ジャン・レミー・モエの邸宅であった「レジダンス・デュ・トリアノン」、“モエ・アンぺリアル″の誕生秘話にもつながったかつて親交の深かったナポレオン1世をももてなした迎賓館「オランジェリー」を訪れた山下さんの姿と、約3世紀に渡り受け継がれるメゾンの歴史とその美しい風景をご覧いただけます。



夕日に照らされた広大なブドウ畑の先に佇むのは、モエ・エ・シャンドン メゾンのホスピタリティを象徴する

ゲストハウス 「シャトー・ド・サラン」。美しい外観、華やかな家具や調度品が並ぶ洗練された室内空間、そして、目の前に広がるブドウ畑、その美しさ、他に類を見ない環境に思わずため息が出る一面も。

シャトー・ド・サランでは、この日限りの特別なディナーパーティーを催し、タキシードに身を包んだ山下さんに、素敵なひとときをお過ごしいただきました。動画では、心弾むセレブレーションのワンシーンをお楽しみいただけます。



動画公開先

モエ・エ・シャンドン公式ウェブサイトおよびSNSにて公開いたします。

モエ・エ・シャンドン公式サイト:https://www.moet.com/ja-jp

LINE : https://lin.ee/aK9ulUb

Facebook:https://www.facebook.com/moet.jp



OFFICIAL IMAGES タキシード姿のビジュアルを公開





ゲストハウス 「シャトー・ド・サラン」でのディナーパーティーに現れたタキシード姿の山下智久さん。





セラーを興味深く見学し 、モエ・エ・シャンドンのシャンパンについて学ぶ山下智久さん。





ABOUT TOMOHISA YAMASHITA プロフィール





山下 智久 Tomohisa Yamashita



1985年4月9日、千葉県出身。1996年より芸能活動をスタート。

近年では日本国内にとどまらず、海外の作品にも積極的に参加し、グローバルに活動の場を広げている。



2023年4月~「神の雫(Drops of God)」Apple TVで配信スタート、9月~Huluにて配信スタート。2023年6月~「SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる」がPrime Video で独占配信中。

また、その主題歌「I See You」を収録したニューアルバムを7月19日にリリース。夏にはライブツアーも開催した。



https://tomohisayamashita.com



ABOUT MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて







世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。

モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミーとの間には深い友情があり、メゾンのフラッグシップ・シャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し『アンペリアル(皇帝)』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来約3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォア・フェール(職人の匠)を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム「ナチュラ・ノストラ」 を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクター アンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるㇱーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。



モエ・エ・シャンドン公式サイトhttps://www.moet.com/ja-jp



公式LINEアカウント:https://lin.ee/aK9ulUb

Facebook: https://www.facebook.com/moet.jp

Instagram: https://www.instagram.com/moetchandon/

MHD モエ ヘネシー ディアジオ Sustainability/CSRに関してはこちら:https://www.mhdkk.com/company/csr/



