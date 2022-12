[株式会社enish]

「あけおめ!五つ子新春祭り」開催!



株式会社enish(本社:東京都港区、代表取締役社長:安徳 孝平、以下enish)は、2023年1月1日(日)より、アニメ「五等分の花嫁」初となるゲームアプリ『五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。』にて、「あけおめ!五つ子新春祭り」を開催いたします。新春を祝う様々なキャンペーンを用意しておりますので是非お楽しみください。







■「あけおめ!五つ子新春祭り」について

1月1日(日)より、「新春五つ子祭りスペシャル★5SSガチャ」や「五等分オブ・ザ・デッド~初夢編~」をはじめとした様々なキャンペーンを開催いたします。



■ 新春五つ子祭りスペシャル★5SSガチャ

1月1日(日)より、「新春五つ子祭りスペシャル★5SSガチャ ドキドキ混浴」、「新春五つ子祭りスペシャル★5SSガチャ あまつゆレイニー」、「新春五つ子祭りスペシャル★5SSガチャ 白黒バニーガール」の3つのガチャが登場します。



ガチャ期間:

2023年1月1日(日) 0:00 ~ 2月12日(日) 23:59



ガチャ概要:

・「あけおめ!五つ子新春祭り」内で登場する「五つ子祭り★5SSガチャチケ」は3種いずれのガチャでも使用することができます。

・各ガチャでそれぞれ回した回数が100回、200回で各ガチャの「★5SS交換チケット」をおまけとして獲得することができます。

・新春五つ子祭りスペシャル★5SS確定ガチャ宿題セールも併せて開催されます。



■五等分オブ・ザ・デッド~初夢編~

あの「五等分オブ・ザ・デッド~初夢編~」が趣向を変えて再び開催されます。是非お楽しみください。



イベント期間:

2023年1月1日(日) 0:00 ~ 2月12日(日) 23:59



イベント概要:

・1日3回まで無料で遊ぶことができます。また、動画広告を視聴することで1日3回まで、合計6回遊ぶことができます。

・本イベントとあわせて登場する連動宿題をクリアすることで五つ子祭り★5SSガチャチケットや特別な「はいチーズスタンプ」が手に入ります。



その他にも「ウサギぴょんぴょん恋みくじパズル」や「五つ子新春祭りお年玉ログインボーナス 第一弾」など様々なキャンペーンも実施されます。

詳しくは1月1日に公開となります「あけおめ!五つ子新春祭り特設ページ」をご確認ください。



また、1月1日より、新春うさぎをテーマとした新イベントガチャの「新春うさぎガチャ」が開催されます。新イベント「五つ子ちゃんと新年のご挨拶~ぴょんぴょん!卯年のお願い事大作戦!~」は1月3日より開始となります。





■「五等分の花嫁」とは

貧乏な生活を送る高校2年生、上杉風太郎のもとに、好条件の家庭教師のアルバイトの話が舞い込む。

ところが教え子はなんと同級生!!しかも五つ子だった!!

全員美少女、だけど「落第寸前」「勉強嫌い」の問題児!最初の課題は姉妹からの信頼を勝ち取ること・・・!?毎日がお祭り騒ぎ!中野家の五つ子が贈る、かわいさ500%の五人五色ラブコメ開演!!



■アニメ「五等分の花嫁」初のゲームアプリ

コミック累計1600万部突破、アニメ2期に引き続き、大ヒット映画を記録した「五等分の花嫁」初のゲームアプリ!

本ゲームは、一花・二乃・三玖・四葉・五月の五つ子達とキズナを深めながら進めていく、かわいさ500%のラブコメパズルゲームです。プレイヤーは、主人公・上杉風太郎になりきり、原作ストーリーはもちろん、週刊少年マガジン編集部完全監修の新作ストーリーをフルボイスで体験できます。さらに原作ではありえなかった、気になるあの子と「特別な関係」になることも…!?「さあ、あなたは誰を選ぶ?」







■『五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。』概要









タイトル : 五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。

ジャンル : ラブコメパズル

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1525515096

Google Playストア : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.gotopazu

対応OS : iOS / Android

著作権表記 : (C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish(エニッシュ) http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地:東京都港区六本木6-1-20

設立:2009年2月24日

代表取締役社長:安徳 孝平

事業内容:ゲームアプリの企画・開発・運営



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/28-12:16)