~1位「ロマンスの神様」、2位「愛のしるし」、3位「夏祭り」。Z世代なら誰でも踊ったことがある!?大人世代は懐かしく感じる名曲たち~



バイドゥ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 Feng Jiang)が提供する日本語入力&きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Simejiユーザーへアプリ上でアンケート調査を行い、そのデータをランキング化した「Simejiランキング」を発表します。





今回のテーマは、Z世代が選ぶ!!「SNSでバズった!80年代・90年代ヒットソングTOP10」



※集計期間 2023/1/13~2023/1/30 有効回答数 10~24歳 男女 585人



大人世代が懐かしく感じる80~90年代のヒットソングがZ世代の間で再ブレイク、リバイバルヒットしていることをご存知でしょうか?人気のクリエイターたちが曲に合わせた独自の振り付けを考案しTikTokにダンス動画を投稿すると、瞬く間に「#踊ってみた」というハッシュタグとともに若者がダンス動画を投稿しブームに。Z世代が生まれる前に発売された曲がSNSでバズるという現象が巻き起こります。ポイントは、覚えやすい振り付けと短い動画の中で映えるキャッチーなリズムと歌詞なのかもしれません。今回はZ世代に「80年代・90年代ヒットソング」について調査しました。大人世代なら誰でも知っている、Z世代なら誰でも踊ったことがあるヒットソングをご覧ください。



第1位 ロマンスの神様(1993)/広瀬香美

30年前に発売された冬の定番ソングにTikTokクリエイター『タイガ』が振り付けを考案しダンス動画を投稿。#踊ってみた動画が次々と投稿されZ世代から踊れるダンス曲として圧倒的人気を獲得しました。「TikTokでよく踊ってみたとかの動画が出てきた」「余裕で踊れるわ」「流行っていて踊っている人がめちゃ多かった」「ダンス可愛らしくて好き」「ダンスも流行っていたし、耳に残る」「ダンスもセットで覚えやすい」との声が。AKB48のメンバーや人気YouTuberグループコムドットのやまともTikTokにダンス動画を投稿しており、Z世代の間で人気の様子が伺えます。広瀬本人もダンス動画を投稿しており、コメント欄には「本人登場で最高~!」との熱いコメントが多くよせられました。



第2位 愛のしるし(1998)/PUFFY

2022年8月に5人組ダンスクリエイターHoodie famがTikTokに投稿した振り付け動画がバズりZ世代が注目し始めました。さらに同年8月、女優の森七菜がカバーし配信リリース、9月には曲に合わせて森本人が踊るダンス動画がTikTokに投稿されました。「TikTokで何回も踊ったりした!」「中毒性があるメロディーで、1度聞くと頭から離れない」「踊っているインフルエンサーが多い」「TikTokでもInstagramでも絶対1回は見る」「ダンダンダンダンとリズミカルでよく聞く」「誰でも踊れるかわいいダンスも特徴的!」と、瞬く間にZ世代の間でトレンドになった様子が伺えます。



第3位 夏祭り(1990)/ジッタリン・ジン

夏祭りにでかけた男女の淡い恋心を描いた歌詞が心に沁みるサマーソング。2000年には5人組ガールズバンドWhiteberryがカバーし有名に。「TikTokなどでよく聞くし、好きな曲」「勢いはあるのに失恋して切ない感じがなんかいい」「歌ってみた動画が多くて、印象にのこってる!」「結構好きな曲でYouTubeでも聞いていた」「林間学校で踊った!」との声が。また、ゲーム『太鼓の達人』でもお馴染みの楽曲として人気があり、ゲームをする中でこの楽曲を知ったZ世代もいるようです。



第4位 残酷な天使のテーゼ(1995)/高橋洋子

Z世代にとってもカラオケの定番である有名なアニメソングが4位に登場!「エヴァンゲリオンの有名な曲であり、この題名を出せば年齢を問わず、誰もがあの中毒性あるリズムを口にする」「中学の先生が熱唱してた」「テンションが爆上がり!!」「エヴァの影響もあると思うけど、めっちゃ聴く!」と、Z世代が生まれる前に発売されたアニメソングが今もZ世代の間でヒットしており、長く愛されている様子が伺えます。



第5位 Timing~タイミング~(1998)/ブラックビスケッツ

バラエティー番組『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』(日本テレビ系)から生まれた音楽ユニット『ブラックビスケッツ』が歌うヒットソング。25年前に発売されたこの楽曲に、ダンスでトレンドを生み出す3人組クリエイター『ローカルカンピオーネ』が振り付けを考案しダンス動画を投稿。すぐに多くの若者が反応し、ハッシュタグ「#踊ってみた」とともにダンス動画が投稿されました。Z世代に人気のアーティストNiziUやPerfumeも続々とダンス動画を投稿。「TikTokバージョンの振りも可愛い」「最近、めちゃくちゃ聞く」「ダンスが流行っていた」「頭に残る感じがする」との声がよせられました。Z世代も思わず踊ってしまうノリの良い楽曲ですね!



第6位 違う、そうじゃない(1994)/鈴木雅之

SNSで見当違いの投稿をみると、『違う、そうじゃない』と記載された鈴木雅之の画像が貼られるというネットミーム化が若い世代を中心に流行。昨年、30年ぶりにNHK紅白歌合戦に鈴木が出場し歌唱したことで、”初めて本人が歌う姿を見た!”というZ世代が続出したことでも話題に。「癖になって耳に残る」「これを聞いて学校で友達とよくうたった」「TikTokで曲に使われているのを見たことある」「めっちゃよく聞くし、セルフで言ってますよくw」「切り抜き動画よくされてる」と、中毒性のあるキャッチーなリズムとメロディのため思わず口ずさんでしまうようです!



第7位 め組のひと(1983)/RATS&STAR

この曲が流れると思わず、目元にピースサインをしながら“めッ!”と決めポーズをしてしまいますよね!2010年に倖田來未がカバーしたことでも有名に。この楽曲に合わせて踊るワンフレーズダンスがブームとなり、『め組のひと』を使った投稿はTikTokで2億5,000万回再生を突破するほど人気に。「TikTokで流行っていてめっちゃ聞いた」「小5の音楽会でみんなで合唱した!」「体育祭でTikTok ver.のめ組のひとの替え歌が応援歌でした」「運動会のダンスで踊った」「友達と踊った」との声が。テンポの良いメロディに加え、覚えやすいポーズがあるためZ世代も#踊ってみた動画を作りやすいのかもしれません。



第8位 接吻 kiss(1993)/Original Love

大人の静かな情熱を感じさせる愛が描かれたラブソング。“長く甘い口づけを交わす”と誰もが耳にしたことがある歌詞に、ダンサー・振付師として活動しているTikTokクリエイター『タイガ』が振り付けを考案しダンス動画を投稿。Da-iCEやTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEなどZ世代に人気のダンス&ボーカルグループも次々とダンス動画を投稿し注目を集めました。「曲調が好きだから、ダンスを覚えて友達と踊ったりした」「曲がすごくオシャレでよく頭の中で流れてくる」「TikTokで頻繁に流れてきて、いい曲だと思った」「好きなインフルエンサーがよく踊っていた」「聞いてて心地がいい」「推しが歌ってた」との声もあり、リバイバルヒットする様子が伺えました。



第9位 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)(1985)/荻野目洋子

1985年にリリースされたディスコナンバーを大阪府立登美丘高校ダンス部がバブリーなボディコン衣装を着て踊ったことで大きな話題となり世間を賑わせました。SNSで公開された同高校のダンス動画はわずか3カ月で2,500万回再生を記録し、第68回NHK紅白歌合戦に出演するなど、一世を風靡。「良く流れてくる曲第1位と言っても過言では無い」「流行ってみんなで歌って踊ってた」「保育園で踊ったことがある」との声が。ノリの良いディスコナンバーは時代を超越し、Z世代が学校行事で踊るなど再ブレイクしている様子が伺えます。



第10位 フライディ・チャイナタウン(1981)/泰葉

日本のシティポップや歌謡曲をリミックスして名を馳せている韓国出身のDJ Night Tempoが、Twitterに「昭和の音楽でLAの2000人が合唱する不思議な世界線に僕らは生きています。」とのメッセージとともに熱狂するフロアの様子を投稿しました。そこで流れていたのが『フライディ・チャイナタウン』のリミックス。この動画は世界中で拡散され、日本のZ世代たちも歌うほどに浸透しました。「レトロな感じが好き」「耳に残る曲!」「YouTubeで聞いてたくらいすき」「イントロとサビが好き」「ショート動画で見る」「100万回くらいは聞いた」との声が。Z世代には聞き馴染みのない80年代に流行った“シティポップ”と呼ばれる音楽を、有名アーティストが現代風にアップデートしたことで再注目されたようです。



