[株式会社Cygames]

~対戦アクションRPG『グランブルーファンタジー ヴァーサス』で体験するeスポーツ~





ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下サイゲームス、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、イオンモール キッズドリーム合同会社(本社:千葉県千葉市、代表職務執行者:安武覚)と提携し、親子3世代で楽しめる仕事体験テーマパーク「カンドゥー」(千葉県千葉市)にて、eスポーツの体験コーナーを2022年12月24日(土)から期間限定で出展します。





■仕事体験テーマパーク「カンドゥー」とは

「カンドゥー」は千葉県千葉市の「イオンモール幕張新都心 ファミリーモール」内にある、子ども向けの仕事体験テーマパークです。本格的なセットや本物さながらのコスチュームを備え、パイロットや警察官、ユーチューバー、モデル、歯科医など約30種類の職業体験が可能です。







■『グランブルーファンタジー ヴァーサス』で体験するeスポーツの世界

『グランブルーファンタジー ヴァーサス』は、スマホ向けRPG『グランブルーファンタジー』の人気キャラクターが登場するPlayStation(R)4/Steam(R) 向けの対戦アクションRPGです。リリース当初から同タイトルを使用したさまざまな規模のeスポーツ大会が開催され、2022年8月に実施された格闘ゲームの世界大会「EVO 2022」をはじめ、2023年3月に開催予定の「EVO Japan」でもメインタイトルとして使用されることが決定しています。



同タイトルは、プレイヤー同士の奥深い読み合いが楽しめることに加え、シンプルなボタン操作で基本的な技やアビリティ(必殺技)を出すことができるため、熟練したプレイヤーはもとよりゲームに慣れていない方にとってもプレイしやすいタイトルとなっています。











当社は、eスポーツ文化の更なる発展に向けて、各種大会の開催や、一般の方が主催する大会のES(イベントサポート)活動、eスポーツのプロ選手のセカンドキャリア支援など、様々な取り組みを進めております。今回のカンドゥーへの出展を通して、多くの子どもたちにeスポーツについての認知や興味を持つきっかけになっていただければ幸いです。





■出展概要

出展期間:2022年12月24日(土)~2023年1月9日(月)

出展場所:カンドゥー(イオンモール幕張新都心ファミリーモール3F)

アクティビティ所要時間:約30分/回



営業時間や入場方法など詳しい情報はカンドゥー公式サイトをご確認ください。

https://www.kandu.co.jp/



(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-21:40)