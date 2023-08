[xiangxiangweilai guangzhou maoyi youxiangongsi]

セール期間:08/07 (月)~08/09(水); 特別割引価格:11,900円





NPAD Sで無限の可能性をお楽しみください!

一流の処理能力、大容量のストレージ、先進の操作システム、そして軽量かつ便利なデザインが、競合製品との差を際立たせます!

仕事、学習好き、エンターテイメント愛好家、どのような方でも、NPAD Sは完璧にあなたのニーズを満たします。NPAD Sを今すぐ購入して、幸福と効率を毎日共にしましょう!



現在、AmazonでN-ONEのセールを開催中です。

通常価格17900円のNPAD S が最大33% OFFの特別価格でお求めいただけます!

11,900円で手に入るチャンス!



Amazon商品リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5HCZDPT



通常価格:¥17,900円



AMAZON 特別割引価格円:11,900円



セール期間:08/07 (月)~08/09(水)













【震撼大画面,10.1インチIPSディスプレイ】







N-ONE NPAD S タブレット 10.1インチのIPS高解像度スクリーンを採用しており、映画鑑賞やゲームプレイ、アプリの使用時に優れた視野と深まる映像ディテールを実感できます。真に没入感あふれるエンターテイメント体験をお楽しみください。一つの画面で、大迫力の視野を広げましょう。





【長持ちバッテリー&便利なType-C充電】







N-ONE NPAD S タブレットには、6600mAhの高容量バッテリーと便利なType-C充電ポートが内蔵されています。これにより、デバイスの充電がより便利になり、バッテリー寿命も延びました。もはや充電が心配などいりません。一度の充電で、あなたのニーズを満たし、いつでもどこでもデバイスを楽しむことができます。N-ONE NPAD S タブレットで便利さと長時間の使用を体感しましょう。N-ONE NPAD S タブレットは、大画面と高容量バッテリーを組み合わせ、あなたの最高の選択肢となります。自宅でリラックスした時間を過ごすための理想的なツールとして、またオフィスで生産性を向上させるための助けとしても最適です。一歩進んだスタイリッシュでパワフルなタブレットを手に入れ、驚くべき体験をお楽しみください!





【パワフルなMTK 8コア CPU】







N-ONE NPAD Sタブレットは、強力なプロセッサーを搭載し、よりスムーズな使用体験を提供します。MTK 8コア CPUは、高速かつ効率的な動作だけでなく、複雑なタスクにも余裕で対応できます。快適な操作や快速なアプリの起動、シームレスなマルチタスキングを実現しましょう。もはや処理速度に悩む必要はありません。N-ONE NPAD SタブレットのパワフルなCPUがあなたのすべての要求に応えます。





【大容量RAMとROM + 1TB拡張可能】





N-ONE NPAD Sタブレットには、4GBの高速RAMと64GBの大容量ROMが内蔵されています。さらに、最大1TBまでの拡張スロットもサポートしています。これにより、膨大なデータやファイルを保存し、多数のアプリケーションを簡単に実行できます。無駄な待ち時間を減らし、ユーザーエクスペリエンスを向上させましょう。情報の保持やオフィスワーク、子供の学習にも最適です。N-ONE NPAD Sタブレットは、ニーズに合わせた大容量ストレージであなたをサポートします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/12-14:46)