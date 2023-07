[CFD販売株式会社]





PCパーツブランド「玄人志向」は、非対称型オンライン対戦ゲーム「Dead by Daylight」ストリーマー「ざわ氏」と対戦するチャレンジ企画、「Dead by Daylight 玄人志向ストリーマー杯」のDAY1を2023年7月29日(土)に開催いたします。



Dead by Daylightを中心とした動画配信だけでなく、大会の実況解説も行う実力者でもある「ざわ氏」との対戦をお楽しみいただけるだけでなく、成績優秀チームにはゲーミングキーボードやプログラマブルゲーミングマウスなどの豪華ゲーミングデバイスセットをプレゼント!



ゲストにはこちらも実力派Dead by Daylightストリーマーの「なな」をお呼びし、大会を盛り上げていただきます。



7月29日に開催されるDAY1への参加募集は「2023年7月10日(月)」より開始!(7月21日まで)



有名ストリーマーと対戦できる貴重な機会に、皆さま是非ご参加ください!



※イベントの詳細は、玄人志向Webサイトのイベントページをご確認ください。



■玄人志向イベントページ

https://www.kuroutoshikou.com/campaign/detail/dead-by-daylight-kurost-cup-202307.html







■大会名

Dead by Daylight 玄人志向ストリーマー杯



■賞品

【豪華ゲーミングデバイスセット】



・GG-K/92-01Wired-RED

玄人志向 GALAKURO GAMING / CHERRY MX RED(赤軸)メカニカルスイッチ搭載 ゲーミングキーボード

https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/gg-k-92-01wired-red.html

・SLIDER-03

GALAX / プログラマブル 7ボタン ゲーミングマウス

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/detail/slider-03.html



■対戦ストリーマー





ざわ氏 ( https://twitter.com/zawashi0325 )

Dead by Daylightを中心とした動画配信だけでなく、大会の実況解説も行う実力者。あなたはざわ氏から逃げ切ることができるか…!?





■ゲスト







なな ( https://twitter.com/na_777777777 )

サバイバーだけでなくキラーのプレイングにも定評のあるDead by Daylightストリーマー。精力的なライブ配信で鍛えられたトークにも期待!!





■配信サイト

玄人志向ちゃんねる

https://www.youtube.com/channel/UC35Q1kTCSbAw4zTscl9MA3w

ざわ氏/zawashi

https://www.youtube.com/channel/UCgpe0WOk6DSNNgbMlh3JQ9A



■開催・募集日時

開催日

DAY1:2023/7/29(土) 20:00~23:00

募集

DAY1:2023/7/10(月)~2023/7/21(金)

当選発表

DAY1:参加者発表:2023/7/25(火)予定



■参加条件

・PC版 / PS4版 / PS5版 の Dead by Daylightをプレイしている方

・イベントルールを守る事ができ、日本語でコミュニケーションがとれること

・運営の指定するサービス【Twitter / Discord】が利用できること



■イベントルール(※一部抜粋、詳細は玄人志向イベントページをご確認ください)

●サバイバー勝利条件

逃げ切れた人数(ジェネレーター解除数) > サバイバートップスコア > 対戦キラースコアが低いチーム

●対戦マップ

以下、5つのマップから対戦前に抽選で決定

レッカーズ・ヤード

コール・タワー

ファザー・キャンベルズ・チャペル

ミッドウィッチ小学校

ザ・ゲーム

●キラー制限

ウルトラアドオン使用時はアドオン1個まで制限

オファリング使用禁止

●サバイバー制限

パークかぶりは2個まで

アドオンなし

アイテムの持ち込みあり(なんでもOK)

オファリング使用禁止



■イベント参加応募(※玄人志向イベントページの全てのルールや注意事項をお読みになってからご応募ください)

DAY1応募フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuLJWE-osztXzRI-pAq7iHkw38kAkFieruBP4gXNCeebZ7Jg/viewform



■イベントに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuerZJRUDkL9NMzG_lqZU09mrlV0LhzPukN3Upwxontb6GRA/viewform



