ヤマハ株式会社(以下、当社)は、世界40以上の国と地域で展開しているヤマハ音楽教室の生徒がオンラインで競演するイベント、『Yamaha International Highlight Concert 2022 Online Premiere』(ヤマハ・インターナショナル・ハイライト・コンサート・2022・オンラインプレミア)の動画を12月11日(日)20時に、当社の公式YouTubeチャンネルにて公開します。







「ヤマハ・インターナショナル・ハイライトコンサート」は、「アジア・パシフィック・ジュニアオリジナルコンサート」「ヤマハエレクトーンフェスティバル」「ヤマハジュニアピアノコンクール」など、地域やレッスンコースごとに異なる形で実施されていたコンサートを体系化し、2019年に第1回イベントをシンガポールで開催しました。ピアノのクラシック楽曲やジュニアオリジナルコンサート(注1)の生徒自作曲に加え、ボーカルやドラムなどのポピュラー音楽を学ぶ生徒が一堂に会するコンサートです。



昨年に引き続き、今回もオンラインコンサートを配信します。アメリカ、カナダ、中国、日本、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、台湾、リトアニアより15組の生徒が、オンライン上で集い、演奏を披露します。また、特別企画として、タイ出身のギタリスト、ジャック・タマラット氏が1日限りのスペシャルバンドをプロデュースします。タマラット氏が作曲した「Freedom of Music」を、インドネシア、タイ、台湾、ベネズエラの8人の生徒と共に演奏します。



概要

イベント名: Yamaha International Highlight Concert 2022 Online Premiere

公開日時: 2022年12月11日(日)20:00(公開以降いつでもご覧いただけます。)

視聴場所: 当社公式YouTubeチャンネル「Yamaha Global」

https://www.youtube.com/user/yamahacorporation



<プログラム一覧>

曲名/演奏者/楽器/国・地域





Sword and Shadow(作曲 : Chang YuTse)/Chang YuTse/エレクトーン/台湾

Lost in a Maze(作曲 : Maximus Yeong Kye Tzen)/Maximus Yeong Kye Tzen/ピアノ/マレーシア

Endless Battle(作曲 : Yedija Nicholas Kurniawidig)/Yedija Nicholas Kurniawidi/エレクトーン/インドネシア

An Adventurous Day(作曲 : Melody Qu)/Melody Qu/ピアノ/カナダ

Bee Orchestra(作曲 : Sun Yikai)/Sun Yikai/ピアノ/シンガポール

Our Wonderful Paradise(作曲 : Leung Ting)/Leung Ting/ピアノ/中国

Colors of the Forest(作曲 : Kyle Yeung)/Kyle Yeung/ピアノ/アメリカ

Cherry Blossoms -A Moment They Fall(作曲 : Yume Fujimori)/Yume Fujimori/ピアノ/日本

Battlefield Muster(作曲 : Wu Jiawen)/Wu Jiawen/エレクトーン/中国

Rapsodia Nusantara No.6(作曲 : Ananda Sukarlan)/Zoe Augusto Pook/ピアノ/インドネシア

Fantasy in D minor KV397(作曲 : W.A.Mozart)/Samuel Dazhill/ピアノ/インドネシア

Near Dawn(作曲 : Royal Song)/How7/バンド/タイ

Shouting in the Dark(作曲 : Band X)/Band X/バンド/リトアニア

Voyage to the Crystal Island(作曲 : Thannapas Luanpitpong)/Thannapas Luanpitpong/エレクトーン/タイ

Sonic(作曲 : Lim Han Quan)/Lim Han Quan/エレクトーン/シンガポール

Freedom of Music(作曲 : Jack Thammarat)/Jack Thammarat And Special Band/バンド/インドネシア、タイ、台湾、ベネズエラ





<注>

1)ジュニアオリジナルコンサート

日本国内をはじめ世界各国のヤマハ音楽教室で学ぶ15歳以下の子どもたちが、心に感じたことを曲にし、自ら演奏するコンサートで、50年以上に渡り開催されています。



(ご参考)ヤマハ音楽教室の概要

ヤマハ音楽教室の理念は、「すべての人がもっている音楽性を育み、自ら音楽をつくり、演奏し、楽しむことの出来る能力を育て、その音楽の歓びを広くわかちあう」こと。この理念を実践するため体系化したのがヤマハ音楽教育システムです。講師の育成、教材開発、音楽能力検定制度(ヤマハグレード)、コンサートなどを開催しているほか、全国各地の教室整備やスタッフ育成にも取り組みながら、音楽普及・教育活動を推進しています。



ヤマハ音楽教室は、1954年に前身となる教室が日本でスタートし、海外では1964 年に初めてアメリカ・ロサンゼルスに開設され、現在では全世界で19 万人以上の生徒が音楽に触れる歓びを体験しています。各地域独自の文化や国民性との融和を図りながら、音楽の輪を大きく広げています。





