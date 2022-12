[株式会社Cygames]

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、自社で開発するアニメRPG『プリンセスコネクト!Re:Dive』のリアルイベント「プリコネフェス2023」の公式サイトを本日公開したことをお知らせいたします。

「プリコネフェス2023」は5周年を迎える『プリンセスコネクト!Re:Dive』を振り返ることができる、ベルサール秋葉原にて2023年2月11日(土)、12日(日)に開催されるオフラインイベントです。

なお、本イベントのチケット先行抽選受付が本日18時より開始しました。

※同日にYouTube「プリンセスコネクト!Re:Dive チャンネル」で無料生放送を予定している「ONLINE STAGE」などの続報は、順次「プリコネフェス2023」公式サイトにてお知らせいたします。



▼「プリコネフェス2023」公式サイトURL

https://fes.priconne-redive.jp/



■イベント概要





タイトル: プリコネフェス2023

開催日時: 2023年2月11日(土)09:30~/12日(日)09:30~

開催場所: ベルサール秋葉原(東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル)

※「ONLINE STAGE」のプログラムは別会場からの配信を予定しております。出演キャストを含めたステージ内容を直接観覧することは出来ませんのでご注意ください。



●来場特典





「プリコネフェス2023」に来場いただいた皆様に来場特典をプレゼントします。



来場特典 :

1. プリコネフェス2023 オリジナルカイロ

2. プリコネフェス2023特典 ヴァイスシュヴァルツ PRカード

※内容は予告なく変更する可能性があります。



●フロア/展示情報





ベルサール秋葉原で開催される「プリコネフェス2023」の会場マップを先行公開いたしました。





また、合わせて会場のイメージも公式サイトにて公開しております。

来場いただいた皆様がお楽しみいただけるミニゲームエリアや『プリンセスコネクト!Re:Dive』の5年間のヒストリーを振り返っていただける展示エリアなど、様々なコンテンツをご用意してお待ちしております。



●キャンペーン情報





会場にある様々なコンテンツを体験すると、会場で「リアルガチャ」に挑戦することができます。

「リアルガチャ」では様々なゲーム内アイテムを獲得できます。

※貰えるアイテムのラインナップや諸注意は「プリコネフェス2023」公式サイトをご確認ください。





■チケット情報





本日12月26日(月)18時より、「プリコネフェス2023」先行抽選受付をローチケにて開始しております。

チケットの詳細は販売サイトをご確認ください。



販売価格 : 2,000円(税込) ※手数料が別途発生します。

販売サイト: https://l-tike.com/priconne-fes2023/

受付期間 : 2022年12月26日(月)18:00~2023年1月22日(日)23:59





■協賛

「プリコネフェス2023」は下記企業様のご協賛をいただいて開催いたします。







協賛: 合同会社EXNOA、 株式会社ブシロード





■プリコネフェスグッズ





▼プリコネフェス2023 マルチプレイマット 3,000円(税込)







▼マルチプレイマット【美食殿】 3,000円(税込)







▼プリコネフェス2023 スリーブ 900円(税込)





▼希留耶の「Life is cat」Tシャツ 3,800円(税込)





▼聖テレサ女学院制服風パーカー 15,400円(税込)



会場では「プリコネフェス2023」新登場グッズを販売します。

当日、会場2階での販売に加え、CyStoreでの受注販売も実施予定です。



受注販売期間: 2023年2月11日(土)9:30~2023年2月28日(火)14:59

※Cystoreでご購入いただいた商品のお届けは5月頃を予定しております。





■プリコネフェス2023開催記念RTキャンペーン 第1弾実施中!





「プリコネフェス2023」開催を記念し、『プリンセスコネクト!Re:Dive』の公式Twitterにて、RTキャンペーンを開催します。本キャンペーンでは、『プリンセスコネクト!Re:Dive』の公式Twitterアカウント(@priconne_redive)をフォローし、投稿された対象のツイートをRTした方の中から抽選で3名様に「プリコネフェス2023 B2 タペストリー」を含む『プリンセスコネクト!Re:Dive』グッズセットをプレゼント!



詳細は『プリンセスコネクト!Re:Dive』公式お知らせをご確認ください。



開催期間:2022年12月26日(月)~2023年1月4日(水)

Twitter :https://twitter.com/priconne_redive





■「プリコネフェス2023」開催記念アンケート



「プリコネフェス2023」の開催を記念して、運営チームに答えてほしい質問や、簡単なアンケートを実施中です。アンケートフォームから内容を回答のうえ、お送りください。



URL : https://questant.jp/q/priconnefes2023

回答期間: 2022年12月26日(月)18:00~2023年1月8日(日)23:59



※「プリコネフェス2023」はお客様、出演者、スタッフの新型コロナウイルス感染症への感染防止と安全確保を目的として、政府、自治体より発表または要請される最新の情報・ガイドラインを遵守し、感染防止対策を行った上で、細心の注意を払い実施させていただきます。

感染の状況によって「プリコネフェス2023」の現地ご来場を中止にする場合がございます。

ご不便をおかけいたしますが、安全に「プリコネフェス2023」を実施するため、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。





■ゲーム概要

【タイトル】 プリンセスコネクト!Re:Dive

【ジャンル】 ドラマチックアニメRPG

【配信開始日】iOS版、Google Play版:2018年2月15日 / DMM GAMES版:2018年5月22日

【開発・運営】株式会社Cygames

【必須環境】 iOS版:iOS12.0以上 / Google Play版:Android OS8.0以上 / DMM GAMES版:Windows 8.1/10 (32-bit or 64-bit)

【ダウンロードURL】

App Store (iOS) : https://itunes.apple.com/jp/app/id1134429300?ls=1&mt=8&l=ja

Google Play (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.princessconnectredive&hl=ja

DMM GAMES: https://dmg.priconne-redive.jp/

-----------------------------------------------------------------------------------------

*IOSは、Cisco の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

*Android及びGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。

*(C) Cygames, Inc.

*(C) 2022 EXNOA LLC

*(C)bushiroad All Rights Reserved.

-----------------------------------------------------------------------------------------



