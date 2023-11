[フューチャー株式会社]

国内外より広く参加者を募集



フューチャー株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役会長兼社長 グループ CEO 金丸恭文)は、競技プログラミングコンテスト「HACK TO THE FUTURE 2024」を2023年12月1日(金)から12月10日(日)までの10日間(240 時間)にわたりオンラインにて開催します。また、本日より参加者の募集を開始します。





フューチャーグループは高度なアルゴリズムの構成力と発想力を持つ人材の発掘を目的に、2018年より競技プログラミングコンテスト「HACK TO THE FUTURE」を開催しています。2019年からは参加者の対象を中高校生にも広げ、これまでに国内外からのべ4,930名が参加しています。



7回目となる今回は、10日間をかけて1つの問題に対して要件を満たすプログラムを作成し、取得したスコアの高さを競う「ヒューリスティック(マラソン)形式」で行います。プログラミングの正確さやアルゴリズムを構成する力に加えて、問題の本質を見極めて論理的に解決する思考力と、アプローチの評価や改善を計画的、継続的に行いながら最後まで戦い抜く力が試されます。オンライン開催のため国内外より年齢、性別を問わず誰でも無料で参加できます。またコンテスト終了後は成績上位者を表彰し、賞金・奨励金を授与する予定です。



フューチャーグループは、高度なプログラミングスキルを持つ人材が世代を超えて切磋琢磨する場を提供することで、日本の未来を変え得るIT人材の育成に貢献します。





※「HACK TO THE FUTURE 2023」のオンライン開催の様子 解説動画の配信(2022年11月)



【コンテストサイト】

AtCoder「HACK TO THE FUTURE 2024」

https://atcoder.jp/contests/ahc027

※本コンテストはAtCoder株式会社のオンラインシステムを利用するため、アカウントをお持ちでない方はAtCoder公式サイト(https://atcoder.jp)の「新規登録」からアカウントを開設し、コンテストページの「HACK TO THE FUTURE 2024」から「参加登録」を行ってください。



【概要】

開催期間:2023年12月1日(金)19:00~12月10日(日)19:00 ※期間内であれば途中からの参加も可能

参加要件:年齢性別は問いません

実施形式:オンライン

参加方法:AtCoderにログインし、事前にコンテストページ「HACK TO THE FUTURE 2024」から

「参加登録」ボタンを押して参加登録を行うと、開始時刻に問題が公開されます。

表彰:成績上位者には賞金・奨励金を授与

・全体 成績上位10名

・大学生部門 成績上位30名

・ユース部門(18歳以下 ※2005年4月2日以降生まれの方が対象) 16名

成績上位10名、全国6ブロック(北海道東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州沖縄)の上位各1名

主催:フューチャー株式会社

協力:フューチャーアーキテクト株式会社、フューチャー イノベーション フォーラム



