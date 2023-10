[アドベンチャーワールド]

アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)は、白良浜ライトパレード実行委員会(実行委員長:藤田 正夫 様)が初開催する、「白良浜シーサイドイルミネーション SHIRARAHAMA LIGHT PARADE by FeStA LuCe」に協賛します。「 SHIRARAHAMA LIGHT PARADE by FeStA LuCe」は、延長620mに渡る白砂の浜を光と音で彩るライトアッププロジェクトです。期間中、白浜を盛り上げるための様々なイベントが開催されます。今回のプロジェクトを通して創られる、白良浜を彩る様々な色の「光」が「未来の可能性」を思い描く灯火のような存在になることを願います。



【白良浜シーサイドイルミネーション SHIRARAHAMA LIGHT PARADE by FeStA LuCe】





開催期間 :2023年10月28日(土)~2024年2月29日(木)全125日間

場所 :白良浜

主催 :白良浜ライトパレード実行委員会(白浜町、白浜町商工会、白浜温泉旅館協同組合、南紀白浜観光協会)

実行委員長:藤田 正夫 様 (南紀白浜観光協会 会長)

プロデュース:株式会社タカショーデジテック

演出 :フェスタルーチェ実行委員会

事務局 :白良浜ライトパレード実行委員会事務局

協力協賛 :アドベンチャーワールド



今後予定しているイベントについては公式ホームページをご確認ください。

(URL:https://shirarahama-light-parade.jp/)





【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が

溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の

人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、

未来のSmileを創り続けていきます。



【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。







