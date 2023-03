[株式会社NHK出版]

大人の学びなおし英語は、これまでとは違う、学びなおしに合った方法で。中学英語の重要ポイントぜんぶ。まとめて学びなおすからわかりやすい!









「NHK基礎英語」の講師を4年間(2018-2021年度)務めた高田智子・清泉女子大学教授(関東甲信越英語教育学会理事)が執筆した、NHK出版“初”の「大人の学びなおし」専用・英語学習ムック『音声DL BOOK 高田智子の大人の学びなおし英会話 2023年春号』が本日、創刊となりました。





いま大人の学びなおし専用教材が必要とされている



NHKテキスト基礎英語は本来中学生向けにつくられた教材ですが、実際には驚くほど幅広い年代の方たちが利用しています。そしてそのうちの多くは実は「大人の学びなおし」として利用している世代の方たちです。

「基礎英語」はストーリーが中学生向けなのはもちろんですが、文科省の指導要領に沿って作られたプログラムなので、文法の解説なども含めて、当然のことながら中学生向け(つまり、ほぼ初めて英語を本格的に学ぶ人向け)の教材になっています。

本企画は、ならば、そんな大人の学習者の方たちへ向けて「より使いやすく、より効率的に学習しやすい教材を提供できないだろうか」という目標を掲げてスタートしました。

そこで「NHK基礎英語」講師を4年間も務め上げ、人気・実力ともに定評のある高田智子教授を著者として迎え、基礎英語のノウハウを生かしつつも「大人向けに生まれ変わらせること」をコンセプトに、ついに実現へと至りました。







学びなおしポイント1. ことばの「仕組み」と「働き」を結びつけ、生きた知識に変える



初めて英語を習うとき、ふつう「ことばの仕組み(=文法)」を中心に進めます。まず動詞の現在形を習い、現在進行形、過去形、未来表現…というように積み重ねていきます。「大人の学びなおし」では、この順番にこだわりません。

また、日本人学習者にとって比較的定着度の高い文法項目は、ターゲット文として取り上げることもしません。

「大人の学びなおし」の目的は、中学校で扱う内容を網羅することではなく、「使いこなせていない知識を活性化し、コミュニケーションにつなげること」だからです。

そこで、本書では「ことばの仕組み」よりも、あえて「ことばの働き」を中心に学習計画を立てました。わたしたちはことばを使って、ある意図を伝えたり、ある行為を行ったりします。

たとえば Do you want to go to a movie on Thursday night? と言って映画に誘い、I have my book club meeting on Thursday evenings. と言って誘いを断ります(Lesson 1より)。

「誘う」「断る」といったコミュニケーションの目的を「ことばの働き」と呼んでいます。

Do you want to ...? という疑問文の作り方、つまり「ことばの仕組み」の次に、go to a movieや watch fireworksなど、一緒にすると楽しいことを続けると、「…しない?」と誘ったり提案したりすることができます。

こうした「ことばの働き」を知ることで、この疑問文が生きた知識となるのです。「大人の学びなおし」では、「ことばの仕組み」を中心に学んできた英語を「ことばの働き」という視点からとらえなおし、両者を関連付けていきます。

英文ストーリーの内容は、中学レベルの英語(ことばの仕組み)で表現されていますが、単語のレベルを少しだけ広げることで「恋バナから簡単なビジネス英語まで」、あらゆるシーンに対応した実践的なものとしています。













学びなおしポイント2. 挫折しない学習プランの立て方



一般的な教材は、その本を「どれだけの時間をかけて」「どのように学習していけばよいのか」までを具体的に示しているものは多くありません。

初歩的な学習者の多くは、教材内容の理解につまずいているというよりも、そもそも自分に合った使い方や学習法を確立できていないケースがほとんどだと思われるからです。

本書は春号・夏号・秋号・冬号として年間で計4冊を3か月ごとに刊行していきます。1冊あたり3か月という十分な時間をかけて、復習までしっかりとできる学習プランを提示しています。





学びなおしポイント3. 単語・フレーズの具体的な覚え方まで、手取り足取り



最近では単語学習アプリが人気で、電車の中で使っている人を見かけることなどもあります。ただし、単語学習には注意点があります。まずはセンテンス(文)で覚えた後に、アプリなどでくり返し単語のみを復習して定着を図るのには意味がありますが、ただ英単語と日本語訳を交互に見くらべて覚えたとしても、実際の会話では使いこなせるようにはなりません。英単語は生きた文脈の中で覚えて初めて、習得できたと言えます。

本書では、重要な定型パターンの文章を「ターゲット文」と呼び、その文を以下の4ステップで学習していくプロセスについてくわしく説明をしていきます。また、レッスン内の練習問題もこのステップにそって進められるような構成となっています。



1.聞いてわかる

2.日本語訳を見て、(時間をかければ)言える

3.日本語訳を見て、瞬時に口から言える

4.ターゲット文を応用して、自分の言いたいことを言える











NHK文化センターにて、新刊発売記念「教室&オンライン」特別講座を開催



テーマ:「楽しく続ける! 大人の学びなおし英会話」

ふだんなかなかお会いできない高田智子先生から直接、英語やその学習法を教えてもらうまたとない機会です。

【日時】2023年4月1日(土)13時30分~

詳しくは下記リンクからご確認ください(教室開催は席数に限りがありますので、お早めに)。

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1270878.html





著者プロフィール









高田智子(たかだ・ともこ)

東京都出身。清泉女子大学教授。2018─2021年度NHK基礎英語講師。お茶の水女子大学卒業後、学習院女子中・高等科に20年あまり勤務し、NHK「基礎英語」をはじめラジオ語学番組を活用した授業を実践。ボストン大学大学院(修士課程)、ニューヨーク大学大学院(博士課程)修了。博士(学術)。英語を使ってできることを増やすための指導法や教材の開発、教員養成に取り組む。関東甲信越英語教育学会理事。著書に『新しい時代の英語科教育法』(共著、学文社)、『英語到達度指標CEFR-Jガイドブック』(共著、大修館書店)、『書いて確認 1週間でマスター 中2の英文法』(監修、NHK出版)など。





