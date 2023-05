[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]



「ラフォーレ原宿」に昨秋ローンチしたばかりの注目スペース「MAKE THE STAGE」で期間限定のPOP-UP SHOPを開催。

開催前日に行われるキャスト主演のレセプションパーティーと、脚本の毛利亘宏さんと脚色・演出の西森英行をお呼びした対談イベントの生中継がニコニコ生放送で決定。







<番組情報>

2023年5月17日(水)20:30開演

【舞台「HELI-X」新作上演記念】HELI-X VISUAL ART EXHIBITION レセプションパーティー 生中継

http://live.nicovideo.jp/watch/lv341286364

タイムシフト視聴期間:2023年5月31日(水)23時59分まで

司会:平野 良

出演キャスト:玉城裕規、菊池修司、松田昇大、相澤莉多、田辺幸太郎(少年社中)、杉江大志

※上記出演キャストは予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください。

※出演キャストは随時追加予定となります。詳細は番組ページを都度ご確認ください。



2023年5月27日(土)20:30開演

【舞台「HELI-X」新作上演記念】西森英行・毛利亘宏 HELI-X 対談 生中継

http://live.nicovideo.jp/watch/lv341297180

タイムシフト視聴期間:2023年6月10日(土)23時59分まで



[タイムシフトについて]

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。



【イベント情報】

■タイトル

「HELI-X VISUAL ART EXHIBITION」

■日時

2023年5月18日(木)~ 29日(月)

■時間

11:00~20:00

■会場

東京・ラフォーレ原宿MAKE THE STAGE

■公式HP

https://watarufuruta.com/heli-x-ex/



【「HELI-X VISUAL ART EXHIBITION」】

「HELI-X」プロジェクト初めての展覧会をラフォーレ原宿で開催。「ラフォーレ原宿」に昨秋ローンチしたばかりの注目スペース「MAKE THE STAGE」で期間限定の POP-UP SHOP を開催いたします!2020年12月 従来コミックやゲームを原作に展開するプロジェクトが多い中、舞台を原作にスタートした「HELI-X」プロジェクト。コロナ禍の中、舞台は2021年にII、2022年にIIIをコンスタントに上演してきました。 見応えのあるアクションと同時多発的なストーリー展開という舞台演劇としてのエンターテイメント性に加え、社会的・哲学的・思想的なメッセージを根幹に感じさせる重厚感が、このコンテンツの魅力です。

本展では、HELI-Xシリーズの世界観をビジュアルアートの切り口で紹介します。

表現のキーとなるのは「アート性」と「ファッション性」。

オリジナル作品であるという特徴が、ゼロからビジュアルを構築することを可能にしています。今回は未発表のアートビジュアル作品群と、舞台で実際に用いられた衣装を展示します。「アート」と「ファッション」を全面に打ち出した、HELI-Xのビジュアル世界を、ぜひご堪能ください。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



